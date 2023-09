Vous saurez tout sur le thé glacé | Notre sélection de produits

Notre expert ès flacons sirote les tendances et noie les idées reçues. Cette semaine, gros plan sur le thé froid, boisson emblématique d’une époque qui se rêve saine.

En 1877, Marion Cabell Tyree fait paraître un ouvrage qui connaîtra un succès retentissant dans tous les Etats-Unis. Son nom? Housekeeping in Old Virginia. Son propos? Préparer aux changements à venir les femmes «élégantes et raffinées» de la classe supérieure. Les transformations évoquées prêtent à sourire aujourd’hui: il est question du vertigineux cas de figure dans lequel les maîtresses de maison blanches se retrouveraient en… perdant leur cuisinier.

Eldorado liquide

Pour parer à cette terrible éventualité, Tyree livre un éventail de recettes dont celle du thé glacé, breuvage salutaire par temps chaud. Il faut attendre 1978 pour que, inspiré par cette boisson, Lipton lance ses premières bouteilles d’Ice Tea en Belgique – il s’agit alors d’une préparation en poudre. Après avoir longtemps fait cavalier seul sur ce créneau et n’avoir séduit qu’un public restreint, souvent anglophile, Lipton a persévéré jusqu’à ce que ses ventes croissent significativement.

Dès 2018, d’autres concurrents, par l’odeur alléchés, flairent l’eldorado liquide, à l’instar de Coca-Cola avec son Fuze Tea. Pour le comprendre, il ne faut pas perdre de vue le potentiel de santé associé au mot «thé» – un thé glacé sonne comme l’assurance d’une alternative saine aux sodas qui ont mauvaise presse. Toujours est-il qu’au-delà de la promesse de santé et de bonne conscience qui l’accompagne, les consommateurs aux palais gâtés par le sucre n’entendent pas être frustrés. Les fabricants vont alors se lancer dans une course à la distinction gustative par le biais de saveurs – pêche, hibiscus, mangue camomille, grenade, passiflore, framboise, orange, cardamome, cactus… – et aux miracles – immunité boostée, antioxydant… – tout en faisant pleuvoir les édulcorants pour atténuer la charge calorique. Un coup d’œil aux linéaires des supermarchés en dit long. Ils croulent sous les références.

Thés glâcés: on a goûté et (dés)approuvé:

Thé matcha menthe poivrée, Tensaï Tea. 2,25 euros, tensai-tea.com.

Ce thé vert séduit par sa pureté. Le sucre, du sirop d’agave, très peu présent (1,5 g par 100 ml) laisse une impression désaltérante marquée par des notes puissantes de menthe. Bio Ice Tea, Hollinger. 1,69 euro, Farm.

Le nez se rapproche ici du Lipton Ice Tea. La bouche, elle, est caractérisée par des notes de pêche. Le caractère pétillant allège la sensation de sucre (présent à raison de 6,3 g par 100 ml). Real Brewed Tea, Tao. 2,81 euros, Carrefour Market.

Composée à 93% de thé noir, cette boisson mérite la première place de la dégustation. Peu sucrée (3,9 g par 100 ml) et rafraîchissante, elle est marquée par des arômes délicats de pêche et de sureau. Ice Tea, Oxfam. 1,35 euro, oxfamfairtrade.be

Avec sa couleur cuivrée et son nez un peu artificiel de yaourt à l’abricot, ce thé glacé plein de bonnes intentions – commerce équitable – déçoit par sa teneur en sucre trop élevée (7,8 g par 100 ml). Prix mentionnés à titre indicatif.

