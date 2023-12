Zoom sur les bulles d’Italie, pour changer du champagne (+ notre sélection)

Notre expert ès flacons sirote les tendances et noie les idées reçues. Cette semaine, il nous suggère d’oublier le champagne et de saluer la… metodo classico !

Par Dennis van den Buijs

Les Italiens aiment célébrer la vie avec des bulles. Ainsi, la Botte regorge de flacons effervescents de qualité… et souvent insoupçonnés : entre les Alpes et l’Etna, pas moins de 516 types de vins mousseux différents sont officiellement reconnus.

Pour obtenir de bonnes bulles, il faut un vin de base acide. Un liquide qui n’est pas produit à partir de raisins gorgés de soleil, les meilleurs spumanti provenant de régions relativement plus fraîches ou plus hautes. On pense à Franciacorta, le long du lac d’Iseo, ou à Trente, dans les Dolomites, deux régions devenues célèbres grâce à leur « copie » du champagne basée sur les cépages français chardonnay, pinot noir et meunier. Elles ont également utilisé la même méthode que les producteurs de champagne français, que les Italiens appellent la « metodo classico ». Les bulles sont alors créées dans la bouteille, et non dans une grande cuve comme pour le prosecco.

Changer du cava ou du champagne

Avantage par rapport à la concurrence : les bulles italiennes reposent sur leurs levures pendant plus longtemps qu’un champagne de la même gamme de prix, augmentant la complexité du breuvage… pour un coût moindre. Bien sûr, les Italiens renieraient leur patriotisme s’ils ne produisaient pas également des spumanti à partir de raisins italiens, qui cartonnent aujourd’hui. Vers 1800, Thomas Jefferson raffolait déjà du mousseux piémontais à base de nebbiolo, le « raisin barolo ». Chacune des vingt régions d’Italie possède ainsi son raisin fétiche, tandis que les viticulteurs adoptent la metodo classico de l’Ombrie verdoyante à la volcanique Naples…

Les consommateurs, eux, sont ravis de découvrir « autre chose » que le cava ou l’éternel champagne. Même les stars s’y mettent, et à la fin des grands prix de F1, même si Max Verstappen conduit une Red Bull, il célèbre chaque victoire en s’aspergeant de mousseux italien nommé… Ferrari, issu d’un domaine viticole de Trente et qui existe d’ailleurs depuis bien plus longtemps que la marque au cheval cabré.

Bulles italiennes: notre sélection de bonnes bouteilles

Ferghettina Brut, Franciacorta, Lombardie

Un Spumante bio élaboré à partir de chardonnay et de 15% de pinot noir. Pommes vertes fraîches et mousse soyeuse. Prix élevé pour une qualité de 36 mois sur lies. 25 euros, purovino.be

Ferrari Perlé 2017, Trente

Un blanc de blancs de chardonnay qui a reposé près de 5 ans sur ses résidus de levures. Au menu : amandes, agrumes et grande longueur. Des bulles pour tout un repas. 37 euros, licata.be

Monte Tondo, Metodo Classico, Soave

Le raisin garganega donne une bulle finement texturée. Fruits blancs et amertume épicée. 42 mois sur lies. Contrepoids de caractère aux poissons ou légumes frits. 28 euros, winehero.be

Cuvée San Rocco, Tenuta Carretta, Piémont

Rosé de couleur claire issu du Nebbiolo. Groseille et abricot soutenus par des bulles sèches et nacrées. Extra Brut. Le partenaire idéal des charcuteries grasses. 25 euros, vinosalentu.be

Lire aussi: Zoom sur le vin blanc de noirs | Notre sélection de produits