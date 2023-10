Zoom sur les vins des pays du Sud | Notre sélection de produits

Notre expert ès flacons sirote les tendances et noie les idées reçues. Cette semaine, cap sur les vins produits dans les régions fraîches des pays du Sud.

Par Dennis van den Buijs

Les régions nordiques se profilent aujourd’hui comme des paradis viticoles modernes. La raison de cette offensive de charme? L’évolution rapide du climat, qui menace l’équilibre de ce raisin parfait, délicat, dont l’harmonie entre les acides, les sucres et les arômes est exemplaire… et de plus en plus rare.

Régions fraîches des pays chauds

Car dans les régions du Sud, la chaleur torride est un problème croissant. Plus le ciel brille, plus il y a de sucres dans le raisin, plus il y a d’alcool dans la barrique. Les bombes rouges méridionales de plus de 15% ne sont plus une exception. Le soleil incessant tue les acides frais et oblige les viticulteurs à vendanger plus tôt qu’ils ne le souhaitent. Les arômes complexes qui mûrissent tranquillement sur le bâton s’en retrouvent étouffés…

Depuis quelques années, le contre-courant vient donc du Nord. Enfants d’un climat plus frais, les flacons d’Allemagne, d’Autriche… ou de Belgique séduisent de plus en plus par leur élégante acidité. Ils contrastent et s’accordent à merveille avec une cuisine contemporaine pleine de saveurs pures. Un effet secondaire étrange? La redécouverte de régions plus fraîches… au sein des pays chauds. On oublie la Méditerranée, et on dit bonjour à des terres viticoles continentales comme la Loire, le Jura ou l’Alsace. En Italie, on se laisse charmer par les vignobles situés sur l’Etna enneigé ou à l’ombre des Alpes et des Dolomites. Le nord de l’Espagne, lui, bénit les vignes grâce à ses nombreuses averses et ses nuits fraîches…

L’océan joue également un rôle important: la brise marine salée adoucit les températures des régions qui le bordent. Des étés à «seulement» 25 °C constituent une aubaine pour les viticulteurs. Pensez à Hermanus en Afrique du Sud, à Margaret River en Australie, à Itata au Chili, au Pays basque en Espagne ou à Bairrada au Portugal: on y dégotte des liquides pleins d’acides frais et de fruits croquants. A bon dégusteur…

Vins du Sud: notre sélection de flacons

Doniene Gorrondona, Baskenland, Espagne

Le zuri hondarrabi blanc pousse sur les vertes collines et près de la plus longue plage de surf de Biscaye. Pommes acides, agrumes tranchants et épices. Final salé, idéal avec le poisson frit. 15,60 euros, xpertvinum.be

Albino PNO, L.A.S Vino, Margaret River, Australie

Grand rosé issu du pinot noir et complété par le chardonnay. Ne pas servir trop froid: fraises mûres et poivre blanc se dégustent mieux à 10 °C. Divin avec les sushis. 40,95 euros, adbibendum.be

Dinamica Baga, Bairrada, Portugal

L’océan Atlantique rafraîchit les raisins baga du Belge William et son épouse Filipa. Des fruits rouges jeunes avec des épices hivernales chaudes. Parfait pour les amateurs de barolo. 15,25 euros, theportugalcollection.be

Pour Ma Gueule ‘Itata’, Clos des Fous, Itata, Chili

Mélange distinct de malbec, cinsault et país (entre autres) avec une belle acidité et une fraîcheur verte. Projet de rebelles chiliens amoureux du terroir et de la Bourgogne. 14,45 euros, adbibendum.be

Prix mentionnés à titre indicatif

