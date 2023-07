Quoi faire cet été en Belgique? 20 activités pour profiter des vacances en famille

Les grandes vacances sont enfin là! Visites d’expos, aventures en famille, balades nature ou culturelles, endroits pour se baigner… voici une petite sélection non exhaustive d’activités en Belgique pour divertir les enfants tout au long de l’été.

On se reconnecte à la nature

Visites exclusives, aux Grottes de Han

Une découverte du parc au lever du jour ou à la tombée de la nuit, un face à face avec un loup, un bain de forêt… Au domaine des Grottes de Han, les occasions de faire corps avec la nature ne manquent pas. Un programme riche de visites exclusives (petits groupes accompagnés d’un guide) est proposé tout l’été, de quoi partager des moments privilégiés en famille.

Jusqu’en septembre. grotte-de-han.be/visites-exclusives/

Silly Silence au Bois de Silly

Pour la quatrième année consécutive, le bois de Silly se transforme en une salle d’exposition de photos grand format, suspendues dans les arbres. Cette édition 2023 accueille le photographe belge Jean-Marie Ghislain, avec vingt de ses images sur le thème des fonds marins. Une immersion dans un monde fascinant, une invitation à la contemplation.

Jusqu’au 29 septembre. silly.be

Expo La beauté sauvera le monde, à Mons

Connu pour son travail avec National Geographic et GEO, le photographe, journaliste, auteur et conférencier français Thierry Suzan investit le site du Beffroi de Mons avec son exposition en plein air La beauté sauvera le monde. Une série de 60 grands formats de sites exceptionnels ou reconnus par l’Unesco, aux quatre coins du monde, qui nous donne envie de croire pleinement au titre de l’installation.

Jusqu’au 29 octobre. beffroi.mons.be

L’Aventure Parc, à Wavre

Avec 4 parcours supplémentaires comprenant 40 nouveaux jeux, l’Aventure Parc à Wavre compte désormais 44 tyroliennes d’une longueur totale de 3 km réparties sur 28 parcours et 280 défis, faisant des lieux le parc aventure avec le plus de jeux dans tout le pays. Autant d’opportunités pour tous de se dépasser au milieu des arbres cet été.

aventureparc.be

On se jette à l’eau

La piscine Flow, à Bruxelles

Flow est de retour dès ce 5 juillet. La seule piscine en plein air de la capitale, qui se trouve au bord du canal à Anderlecht, est accessible à tous sur réservation. Le bassin de 17 m x 7 m ravira petits et grands. De quoi aussi se rafraîchir quand les températures s’envolent.

Du 5 juillet jusque début septembre. flow.brussels

Aqua Bubble Boom, aux Lacs de l’Eau d’Heure

Comptant 2500 m2 de jeux aquatiques, avec balançoires, catapultes, toboggans et murs de grimpe, l’Aqua Bubble Boom prend ses quartiers au beau milieu du site naturel des lacs de l’Eau d’Heure, dans le Hainaut. Au programme : on saute, on grimpe, on glisse et on plonge… Amusement assuré !

Jusqu’au 3 septembre. aquabubbleboom.fr

On fait le plein de sciences

1, 2, 3 On y va !, Sparkoh, à Frameries

On n’a encore rien inventé de mieux pour apprendre que l’expérimentation en s’amusant. Pour les vacances d’été, Sparkoh inaugure une nouvelle exposition destinée aux 3 à 6 ans : 1, 2, 3, On y va ! Objectif ? Emmener l’enfant en tant qu’explorateur et lui permettre d’aller à la rencontre du monde du vivant et des mathématiques à travers trois espaces immersifs. Quel animal marin est plus grand que la sardine ? Combien de pattes a un singe ? Les petits découvriront les réponses à ces questions et bien d’autres grâce à des expériences actives, multisensorielles et intuitives.

A partir du 8 juillet. sparkoh.be

Expo Animalia, Train World, à Bruxelles

Pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux, le musée de la SNCB a invité le sculpteur animalier belge de renom Pierre-Yves Renkin à exposer une série d’œuvres impressionnantes: des animaux grandeur nature. Eléphants, girafes, tortues géantes et autres crocodiles côtoient ainsi locomotives et wagons historiques pour un voyage au cœur de la biodiversité.

Jusqu’au 5 novembre. trainworld.be/fr/expo-animalia

On voyage dans le passé

Bastogne War Museum

Plus de 70 vitrines, plusieurs expériences immersives ainsi que différentes bornes interactives permettent ici de plonger au cœur de la Seconde Guerre mondiale et de découvrir la « petite » histoire de l’individu au travers de la « grande » histoire des peuples. Pour une activité insolite en famille, pourquoi ne pas emprunter un authentique véhicule militaire d’époque (Dodge), à bord duquel l’on parcourt, avec un chauffeur-guide, le périmètre nord de la Bataille de Bastogne pendant 1h30 en passant notamment par le Mardasson, le Bois Jacques et le cimetière militaire allemand de Recogne.

bastognewarmuseum.be

Espace Arthur Masson à Treignes

Remonter le temps jusque dans les années 30 et se mettre dans la peau d’un écolier d’autrefois, plonger dans un son et lumière pour découvrir l’évolution de la vie en Ardenne à l’époque par le biais de l’œuvre de l’écrivain Arthur Masson, ou encore embarquer dans une voiture traction légendaire pour visiter des paysages et villages authentiques… les possibilités sont nombreuses ici pour faire un bond dans le passé.

Jusqu’au 27 août. espacemasson.be

Préhistomuseum, à Flémalle

Tout l’été, le Préhistomuseum se transforme en village de fermiers préhistoriques proposant un éventail d’activités : récolter à la faucille en silex, couper un arbre à la hache polie, tamiser les céréales… C’est également l’occasion d’enfin y découvrir l’exposition La Terre en héritage : du Néolithique à nous, conçue par le musée des confluences de Lyon, qui pointe l’origine préhistorique de nos problèmes environnementaux et climatiques. Incontournable.

Jusqu’au 27 août. prehisto.museum

On cherche l’art dans la ville

Le chat déambule, à Bruxelles

Après les Champs-Elysées, Bordeaux, Genève et Monaco entre autres, le célèbre Chat du dessinateur-humoriste belge Philippe Geluck pose ses valises dans le parc royal à Bruxelles. Au total, pas moins de 22 sculptures, dont deux inédites, sont données à voir aux promeneurs, qui peuvent également télécharger l’appli Le Chat en guise d’audioguide.

Jusqu’au 10 septembre. lechat.com

Expo La part du sacré, à Mons

A Mons, le BAM investit l’espace public durant ses travaux de rénovation avec l’exposition d’une quinzaine d’œuvres iconiques du sculpteur, dessinateur et graveur catalan de renommée internationale Jaume Plensa. Parmi celles-ci, trois visages de 7 mètres de hauteur ont été installés sur la Grand-Place. Une taille impressionnante pour les plus petits qui s’amuseront à s’y mesurer.

Jusqu’au 8 octobre. visitmons.be

Sur les traces de Magritte, à Bruxelles

A l’occasion du 125e anniversaire de la naissance de René Magritte, la Fondation Magritte, le musée Magritte et la Ville de Bruxelles ont convié le street artist de renommée internationale Julien de Casabianca à extraire des personnages des tableaux du peintre belge pour en faire des collages XXL éphémères qui orneront pendant six mois huit façades de la capitale. Un bel hommage au maître du surréalisme en cette année anniversaire.

Jusqu’au 7 janvier 2024. surlestracesdemagritte.be

On vit la vie de château

Les Jardins d’eau d’Annevoie

En travaux depuis six ans, le site historique d’Annevoie, composé de ses fameux Jardins d’eau et de son château, s’apprête à rouvrir ses portes au public ce 6 juillet. Les (petits) visiteurs prendront plaisir à admirer, sur une douzaine d’hectares, les nombreux jeux d’eau, à l’instar des miroirs d’eau, cascades, canaux et autres jets. Rafraîchissant!

A partir du 6 juillet. annevoie.be

Le Château de Beloeil

L’intérieur du Château de Beloeil fait peau neuve avec une scénographie immersive inédite. Effluves de rose, objets à toucher, portraits et mobiliers d’époque, petits bonbons à savourer ou encore récits à écouter… Les cinq sens en éveil, on revit ici l’histoire du domaine. A noter que le parcours est ponctué par une série d’objets monochromes, réalisés par l’artiste Isabelle de Borchgrave. Au programme du mois d’août également : les nocturnales avec le spectacle féerique Peter Pan.

chateaudebeloeil.be et, du 2 au 20 août, nocturnales.be/peter-pan-beloeil/

La Clé d’Or, Palais du Coudenberg, à Bruxelles

Equipés d’un smartphone, les enquêteurs en herbe partiront en quête de la Clé d’Or qui ouvre les portes du Palais du Coudenberg. Observation, réflexion et logique seront nécessaires pour ce ‘city game’ à vivre en famille, et qui vous plongera au cœur du XVIIe siècle, à la cour des archiducs.

Jusqu’au 27 août. coudenberg.brussels

On arpente les musées

Expo Zéphir Busine, Designer, Design Museum Brussels

Connu surtout pour son œuvre picturale, Zéphir Busine (1916 – 1976) s’est pourtant illustré dans de très nombreuses disciplines. Des années 50 aux années 70, il fut tour à tour illustrateur, céramiste, sculpteur, vitrailliste, décorateur et designer. A travers cette monographie, le Design Museum Brussels entend mettre en lumière ce travail multidisciplinaire quelque peu oublié.

Jusqu’au 27 août. designmuseum.brussels/zephir-busine-designer/

Expo Jean Jullien Studiolo, Mima, à Bruxelles

Le MIMA, à Bruxelles, présente Studiolo, la première exposition muséale personnelle du Français Jean Jullien (1983) en Europe. Les œuvres de cet artiste pluridisciplinaire (peinture, photographie, vidéo, création de costumes, livres, affiches, etc.) sont enrichies par des réflexions et commentaires peints au mur. Pour une immersion totale au cœur de son travail.

Jusqu’au 31 décembre. mimamuseum.eu

Bubble World Experience, à Bruxelles

Cette expérience immersive, qui ne démarre que fin juillet, vous invite mettre de la couleur dans votre quotidien à travers plus de 10 salles thématiques, de la réalité virtuelle, des paysages fantastiques et un simulateur de vol en montgolfière hyperréaliste. Du fun en perspective !

A partir du 27 juillet. bubbleworldexperience.com/brussels/

