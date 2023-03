Enfants admis: 15 restaurants super kids friendly à Bruxelles

A la recherche d’endroits où manger avec des enfants à Bruxelles sans stresser? Voici 15 super adresses de restaurants kids friendly où vous pourrez vous régaler et vos minots s’éclater.

1. Le Château moderne

Le Château Moderne remplit les conditions pour être une pause bien sentie, un poil à l’écart du centre ville. La carte des boissons à destination des minots n’est pas folle, mais après tout, tout parent sait que le choix tient plus de l’embarras quand il s’agit pour un enfant de choisir ce qu’il va boire.

Pour 12 euros, les burgers (servis avec des frites) parfaits pour les enfants un peu difficiles, sont délicieux et généreux. On peut aussi y commander des frites seulement (5 euros), excellentes, et en quantité généreuse elles aussi. Le lieu ne se vend pas comme un restaurant pour enfants/parents, mais les enfants s’y sentent à leur aise. La musique est bonne, la vue est imprenable. Situé au pied de Bozar et donc de la Cinematek, il est donc l’endroit idéal pour débriefer en famille après avoir vu une expo, ou un des classiques du cinéma jeune public.

2. Le Refuge

On file au fin fond de Uccle, dans le quartier Saint-Job pour une pause (refuge?) au Refuge. Ici, pas de grande salle type cantine, donc vous serez à votre aise si vous n’êtes pas fan des lieux un peu trop kids friendly, avec l’agitation et le bruit qui vont avec. Aux beaux jours, on profite de la petite cour qui donne sur les voies de train: les enfants adorent. Des jeux de société sont à disposition, vous pourrez vous faire une petite partie de Monopoly en famille. L’endroit est idéal pour bruncher ou goûter avec votre progéniture, mais la carte du soir – ambiance montagne mais pas que – vous propose aussi des plats qui raviront petits et grands. Mention spéciale pour le bolo enfant à 8 euros. On aime!

3. Le Chicago Café

Qui a des enfants à Bruxelles connait forcément cette adresse, en plein centre de la capitale. Le Chicago réserve une partie de son espace aux enfants qui s’éclatent pendant que les parents brunchent, savourent un bolo ou boivent juste un coup. C’est le lieu idéal si vous avez envie de retrouver vos ami.e.s avec enfants, mais attention, la réservation est alors conseillée.

4. Le Balmoral

On l’avoue, on va d’abord en Balmoral pour sa déco façon Dinner des sixties aux US, et ensuite parce que, au fond du restaurant, un petit coin est prévu pour les plus petits, qui vaquent à leurs occupations pendant que papa maman dégustent un petit déjeuner – américain, forcément – ou n’importe quel classique de la gastronomie from USA (mais pas que). Burgers, bagels, tex mex, hot dogs… Tout ce que les enfants aiment! L’endroit est idéal pour un goûter ou un brunch en famille, et on apprécie particulièrement la carte « Pour nos petits loups » qui offre, pour une fois, plusieurs plats à destination de nos chères têtes blondes.

5. Dînette

On vous emmène rue Vanderkindere à Uccle, dans un lieu littéralement pensé et créé par deux anciennes directrices de crèche, pour accueillir les tout-petits et leurs parents. Jeunes parents, ici, on vous déroule un tapis rouge ou en tout cas suffisamment rembourré pour accueillir vos tout-petits. Côté carte, Dînette n’est pas un restaurant à proprement parler mais le menu propose une petite restauration saine qui comblera tout le monde. Mention spéciale pour le menu enfant sandwich + soupe/légumes à 5,50 euros, et pour le babyccino, pour faire comme les grands.

Bon à savoir: Dînette propose des ateliers à destination des jeunes parents, mais aussi des événements comme des concerts pour les enfants. Et enfin, l’endroit accueille vos bambins lors de petites fêtes d’anniversaire.

6. Le Lloyd café

On ne se prononcera pas sur les Lloyd café de Westland et Grand Place, que nous n’avons, à ce jour, pas testés, mais celui de Saint-Gilles sera parfait pour une pause gourmande lors de vos virées shopping en famille à Louise. L’endroit est spacieux et une plaine de jeux intérieure ravira vos kids qui pourront se défouler (sans vous en mettre plein les oreilles!) pendant que vous mangez tranquillement. On aime: le mini brunch en semaine à 9,50 euros, et bien sûr le kids menu à 8,50 euros.

7. La patinoire

Envie de luncher en terrasse? Direction le Bois de la Cambre, à la Brasserie de La Patinoire. Vous pourrez y déguster des classiques de la gastronomie belge tout en laissant vos bambins gambader sereinement à quelques mètres, sur la patinoire ou s’ébaudir dans la plaine de jeux, juste derrière. On aime le choix de plats pour enfants, à 14 euros quand même, certes, mais le cadre en vaut la chandelle.

8. Mêzon

Conjuguer resto bistronomique et enfants vous semble utopique? C’était sans connaître Mêzon, The parent friendly bistronomy à Uccle. Une aire de jeux séparée vous permet d’apprécier une cuisine haut de gamme tranquillement, avec la possibilité de confier votre progéniture aux services d’une baby-sitter, si la vôtre vous a plantés (mais que vous ne voulez pas renoncer à votre gastro en amoureux). Si votre budget est serré on vous conseille de privilégier le midi, les menus lunch sont tout à fait abordables, sinon, choisissez le menu surprise 5 services à 75 euros. Pour vos petits loups, l’enseigne propose un menu bento à 20 euros (+5 euros pour le dessert). La gastronomie, c’est aussi pour les petits!

9. Le Garage-à-manger

Réservation plus que conseillée pour cet endroit très prisé, surtout le week-end, entre amis ou en famille. Le Garage-à-manger est en communication directe avec la fameuse librairie Pêle-Mêle, on ne peut donc que vous inciter à faire un petit tour au coin kids de la librairie, puis de descendre au Garage pour savourer une petite restauration ou un simple goûter, avec des produits frais et locaux. Le décor kids friendly confortable ravira petits et grands (surtout la partie ancien salon de coiffure!). L’impression d’être comme à la maison…

10. Le Wolf

Le Wolf est un foodmarket qu’on ne présente plus, situé rue du Fossé aux loups, en plein centre de Bruxelles. L’endroit ravira les parents amateurs de bière (ou pas) désireux de tester les enseignes tendance de la capitale. Avec 17 restaurants, vous n’aurez que l’embarras du choix, et quand on a des enfants, c’est toujours mieux d’en avoir (du choix). Le lieu spacieux est idéal pour accueillir poussettes et marmaille, sans stress. On y va en bande ou juste en famille!

11. La Fabrique en ville

Voilà un bien bel établissement particulièrement kids friendly en plein cœur de la ville, puisqu’on se situe à deux pas du quartier commerçant de Louise et de l’avenue de la Toison d’or. Pour une petite parenthèse enchantée au vert avec vos kids, rendez-vous donc à la Fabrique en ville. Si vous avez la chance de manger (ou boire un verre) dehors, ils bénéficieront du parc comme terrain de jeux, plutôt chouette. A l’étage, une jolie salle de jeux les accueille et côté food, on a pensé à eux avec des pâtes au jambon ou fish and chips. Même si rien ne les empêcher de choisir un autre plat à la carte, idéale pour bruncher ou luncher (on notera la portion de frites à 4 euros).

12. Cook and book

Comme l’indique son nom, ici on cuisine (donc on mange) et on lit. Cook and book est l’endroit rêvé pour ceux et celles qui ont envie de combiner petite sortie éducative, détente et food. Cook and book dispose de plusieurs zones thématiques (des « blocs ») avec, bien sûr, un espace dédié aux enfants. L’enseigne dispose pour l’instant de deux enseignes, l’une à Woluwe-Saint-Lambert, à côté du théâtre Wolubilis, et l’autre à Fort Jaco à Uccle, où l’on pensera évidemment à clore ce moment en famille par une petite balade au bois, tant qu’on y est!

13. In Den Appleboom

Direction Anderlecht à In Den Appleboom (« dans le pommier » en français), une brasserie belge comme on les aime, avec terrasse, jardin et aire de jeux avec un grand terrain pour se défouler dans l’herbe pendant que les grands mangent une bonne moule frites (entre autres réjouissances made in Belgium). Les plats à la carte pour les enfants sont tout à fait abordables, avec un spaghetti bolo à 8,50 euros. Vivement les beaux jours!

14. La Fabbrica

Lorsque la météo n’est pas assez clémente pour vous permettre de vous installer en terrasse, filez à la Fabbrica, au coeur de l’Entrepôt Royal de Tour & Taxis. L’endroit vous propose un vrai package family plus que friendly: vous dégusterez un brunch en famille (ou entre amis) en terrasse, couverte donc, pendant que vos enfants s’éclateront dans le château gonflable ou lors des animations proposées par le lieu. Trop cool. Mention spéciale pour le service au buffet: les enfants adorent, évidemment.

15. Gare Maritime

On reste à Tour & Taxis pour découvrir la rutilante Gare Maritime, véritable petite ville intérieure qui a pris place dans l’ancienne gare ferroviaire Bruxelles-Tour & Taxis. Le lieu propose un foodmarket avec, tout simplement, les meilleurs chefs de Belgique (oui oui), comme San Degeimbre ou Bart de Pooter. Et pour les enfants alors? Au-delà de l’endroit canon pour une virée en famille, le lieu propose les samedi et dimanche des « kids paradise« , avec tout plein d’animations et d’activités toutes aussi fun les unes que les autres. Canon on vous dit!

Pas forcément pour les enfants mais testés et approuvés par les kids pour leur décor, leur espace, leur carte, ou tout ça à la fois: le Poechenellekelder, L’atelier en ville, les ginguettes des parcs bruxellois (Forest, Duden, Georges Henri…)

