Vans signe une collab’ alléchante avec Haribo

Plus belle la vie, pour les grands et les petits: c’est le pari de Vans, qui signe une collaboration colorée et délicieusement régressive avec le célèbre confiseur allemand.

L’occasion pour Vans et Haribo d’imaginer une capsule ludique, qui sublime l’énergie juvénile au coeur de l’ADN des deux marques, entre baskets, vêtements et accessoires inspirés par l’ourson Gold Bear, « l’ours d’or » indissociable des bonbons Haribo dans l’imaginaire collectif.

Et parce que son slogan assure que « c’est beau la vie, pour les grands et les petits », le confiseur leader du marché a pensé une collection pour petits et grands enfants, aussi audacieuse et espiègle quelle que soit la taille affichée sur l’étiquette.

Au rayon kids, on retrouve ainsi une audacieuse Slip-on rouge vif, décorée d’un alléchant ourson en 3D sur le dessus de la chaussure ainsi que de quatre ours dorés sérigraphiés sur son talon. Une chaussure qui va de pair avec un pull Vans x Haribo du même ton, sur lequel le Gold Bear est en train de patiner aux côtés des logos des deux marques.

Les adultes, eux, auront notamment le choix entre deux paires de baskets, des Old Skool V jaunes et des Sk8-Hi noires et bleues, ornées du slogan Haribo crit en 10 langues différentes pour représenter l’inclusivité, mais aussi un pull-over en fleece noir et un hoodie bleu ciel aux logos du duo. Une collaboration à consommer sans modération – et sans le moindre risque de carie en prime!