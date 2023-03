Votre enfant ne mange pas assez de légumes? 5 conseils pour les lui faire aimer, sans stress

Les enfants et les légumes, ce n’est pas toujours une love story. Votre enfant met systématiquement de côté ses brocolis et autres haricots verts ? Pour Rolinde Demeyer, diététicienne pour enfants et auteure, « la dernière chose à faire est d’essayer de le convaincre ».

Il est bien connu que les enfants ne mangent pas assez de légumes. Une récente enquête sur la santé des Belges , montre qu’un peu moins de 30 % des enfants belges âgés de 6 à 14 ans consomment quotidiennement la quantité de légumes recommandée. Alors, comment faire en sorte, quand on est parent, que son enfant mange plus de légumes? « La barre est placée très haut pour les parents et leurs enfants », déclare Rolinde Demeyer, diététicienne pédiatrique et scientifique. Sur sa plateforme flamande Op De Groei, elle informe les parents sur les enfants et leur alimentation.

« Les légumes ne doivent pas être le Saint-Graal de l’éducation des enfants »

1. Commencez par vous-même

Viens, goûte. C’est très bon pour toi ! Vous tentez de convaincre votre enfant chaque fois qu’il est difficile à table ? « C’est contre-productif », affirme Mme Demeyer. Les tout-petits et les enfants d’âge préscolaire ont un grand besoin d’autonomie : ils sont curieux et veulent essayer les choses par eux-mêmes. En essayant de les convaincre, on les prive de leur autonomie et on leur dit : « Je vais te dire ce que tu dois faire ». Et cela ne fonctionne pas ».

Les enfants aiment les aliments croquants : si vous faites cuire vos légumes complètement à plat à chaque repas, il ne restera plus grand-chose de leur couleur et de leur texture d’origine

Il en va de même pour les récompenses et les punitions : « Dès que vous commencez à récompenser, vous réprimez la curiosité et la motivation intrinsèque de l’enfant », déclare la diététicienne pédiatrique. En outre, l’enfant sait vraiment quand il doit arrêter de manger. En essayant d’adapter ses habitudes alimentaires (« finis ton assiette, sinon tu seras puni ! »), votre enfant ne suit plus son intuition.

2. Attention aux mots

Les brocolis sont sains et les concombres sont bons pour la santé, mais les crêpes font grossir et les sucreries sont mauvaises pour les dents. « En tant que parents, nous avons tendance à qualifier les aliments de sains ou de malsains pour (dé)motiver notre enfant. Mais cela fait plus de mal que de bien », selon Rolinde Demeyer. « L’alimentation ne peut pas être saine ou malsaine, c’est un régime qui peut l’être. C’est une nuance que beaucoup de parents ne font pas. Un enfant n’est pas assez mature mentalement pour saisir ces nuances et pense noir ou blanc ».

Et ce n’est pas aussi innocent qu’il y paraît, selon la diététicienne. Il est possible que votre enfant finisse par développer des sentiments négatifs tels que la culpabilité ou la honte à l’égard de certains aliments. À long terme, cela peut conduire à des habitudes alimentaires malsaines ou à des restrictions, avec toutes les conséquences que cela implique.

3. Soyez honnête

Internet foisonne de vidéos dans lesquelles des légumes sont cachés. Pensez aux pancakes aux épinards, aux cupcakes aux carottes ou à la pizza à base de chou-fleur. Insérer des légumes dans vos recettes sans que votre enfant s’en rende compte : cela peut-il faire du mal ? « Si votre enfant vous demande comment cette crêpe a été préparée, ne soyez pas cachottier. S’il l’apprend, vous risquez de perdre sa confiance. La meilleure option consiste à réaliser cette recette ensemble. Laissez votre enfant passer les épinards au mixeur ou mélanger des légumes à votre sauce ». En fait, c’est toujours une question d’intention : si vous essayez de manipuler votre enfant – même avec les meilleures intentions du monde – vous ferez plus de mal que de bien.

4. Laissez votre enfant choisir

Alors, comment abaisser le seuil de consommation de légumes ? Une astuce que la spécialiste, qu’elle utilise elle-même avec ses enfants presque tous les jours, est le repas dans un bol. Il s’agit de sortir plusieurs bols et d’y mettre des légumes, tels que des tomates cerises, des carottes et des concombres. Sortez également des wraps et laissez votre enfant décider de ce qu’il veut y mettre. De cette façon, vous soulagez l’enfant et vous abaissez le seuil de tolérance. Vous voulez faire un goûter ? Vous pouvez mettre sur la table des crackers, des légumes et des fruits et laisser votre enfant décider de ce qu’il veut mettre sur le crackers.

Laisser l’enfant piocher, choisir, et composer lui-même son sandwich est une option efficace

Et si vous voulez préparer un repas chaud ? Beaucoup d’enfants aiment les aliments croquants: si vous faites cuire vos légumes complètement à plat à chaque repas, il ne restera plus grand-chose de leur couleur et de leur texture d’origine », explique Mme Demeyer. C’est précisément pour cette raison qu’elle conseille de servir les légumes – si possible – crus, rôtis au four ou cuits au wok. C’est beaucoup plus agréable pour eux ».

5. Ne vous laissez pas aller à la folie

« Vous avez tout essayé et votre enfant ne mange toujours pas plus de légumes ? Ne paniquez pas », dit la diététicienne pédiatrique. Les parents sont constamment bombardés de recommandations alimentaires, mais celles-ci ne déterminent pas la santé de votre enfant. Essayez de voir les choses dans leur ensemble : votre enfant grandit-il suffisamment ? A-t-il assez d’énergie ? De nombreuses études montrent que les enfants qui mangent de manière sélective ne souffrent généralement pas de carences aiguës. Il n’y a rien d’inquiétant à ce que votre enfant n’aime « que » quatre légumes.

Sur les réseaux sociaux, on trouve d’innombrables vidéos de parents qui peuvent se permettre de préparer chaque jour des salades de fruits exotiques, des repas chauds élaborés et des en-cas sans sucre. Récemment, quelqu’un a demandé : « J’ai donné des biscuits dino à mon enfant, c’est mauvais ? ». Ne pas savoir que les aliments « sains » – que les « momfluencers » suggèrent sur l’internet – ne sont pas nécessaires pour les enfants et ne sont pas vraiment réalistes pour de nombreux parents », déclare Rolinde Demeyer. Parfois, je vois des conseils sur l’internet comme : faire un potager avec votre enfant ou cuisiner frais tous les jours. Mais beaucoup de gens n’ont pas ces privilèges ».

Selon la diététicienne, les parents ne voient pas l’arbre qui cache la forêt. Il y a une raison biologique pour laquelle votre enfant n’aime pas les légumes : pour lui, les légumes verts ont un goût amer, qu’il associe à du poison. Pourtant, les parents pensent que leur enfant n’est pas dans la norme. Ils placent donc la barre très haut pour leurs enfants, mais aussi pour eux-mêmes. Et ce n’est pas nécessaire : les légumes ne sont pas le Saint-Graal de l’éducation des enfants ».