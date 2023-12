A court d’idées pour le soir du 31 décembre? Allez donc au théâtre cette année. De nombreux comédiens belges vous invitent à passer le réveillon en leur compagnie, à Bruxelles et ailleurs en Belgique. Emotion, rire ou suspens, il y en aura pour tous les goûts. Bonne nouvelle : il reste encore des places. Mais plus pour très longtemps.

Le Moche

Lette, un ingénieur brillant, se voit refuser d’aller présenter lui-même sa nouvelle invention à un panel d’acheteurs sous prétexte de sa « laideur ». C’est son assistant aux traits bien plus avenants qui se voit charger de le faire. Bien décidé à prendre sa revanche, Lette confie son visage à un chirurgien esthétique et en ressort tellement « beau » qu’il devient le visage de l’entreprise.



Fier de son oeuvre, le chirurgien qui l’a opéré décide de dupliquer et de vendre ce nouveau visage. Tout le monde veut tant lui ressembler que Lette en sera dépossédé. Marius von Mayenburg signe ici une formidable satire de notre société du paraître. Un spectacle drôle et cynique à souhait.

Theâtre Le Public à Bruxelles, 21 heures, durée 1h15, tarif unique réveillon 40 euros. www.theatrelepublic.be

Six Heures Au Plus Tard

Imaginez-vous, plongé dans un sommeil réparateur lorsqu’une voiture défonce le mur de votre chambre à coucher. C’est ce qui arrive à notre héros, vieil anar, baroque et méticueux. De la carcasse surgit une loubarde en smoking embarquant avec elle la caisse du casino qu’elle vient de dévaliser. Pas question pour elle de déguerpir de là avant le retour de son complice sensé se pointer « six heures, au plus tard ! ».

Voilà les ingrédients de ce « thriller psychologico-comico-policier » signé Marc Perrier où s’opposent deux mondes et deux générations qui ne parlent pas le même langage, de quoi donner lieu à des quiproquos en pagaille. On l’a compris, on signe ici pour de la pure comédie sans prise de tête nourrie par l’absurdité des situations. Tout en soutenant le Théâtre de la Valette qui en a bien besoin.

Théâtre de la Valette à Ittre, 19 heures, tarif unique réveillon 35 euros. www.theatredelavalette.be

Tuning

Imaginez donc les Tuche, mais version Borinage. Bienvenue dans la famille Tronquet qui, depuis l’emplacement 67 du camping de la Grosse Tour de Bourlin-en-Greux, est aux manettes d’une radio libre comme on n’en fait plus. Ici, lorsque l’on se branche sur la fréquence 109.3, c’est tour à tour la grand-mère Marlène, sa fille Jo et ses jumeaux Pipo et Esme(ralda) y font tourner la station locale : Tuning FM.



Mais Esmeralda a des rêves de gloire et se verrait bien percer dans la chanson. Un futur que lui fait miroiter Freddy Starlight, un producteur pas net qui vient tout chambouler au pays des barakis. Fan d’absurde, Boris Prager, l’auteur de ce long sketch désopilant, pose une regard tendre sur ses personnages qui sous des dehors foutraques se révèlent plein d’humanité.

Théâtre de la Toison d’Or à Bruxelles, 22h30, à partir de 15 euros. www.ttotheatre.com

Kiss & Cry

Il n’est jamais trop tard pour voir ou revoir l’objet scénique non identifié créé par Michèle Anne De Mey et Jaco Van Dormael. Ce spectacle de « nono danse » où de simples mains deviennent des personnages déambulants dans des décors miniatures d’une finesse extrême bouscule tous les codes du théâtre.



En direct et sous nos yeux, un film se tourne et se projette, dévoilant ainsi un « nano monde » où l’on se demande en filigrane où vont les gens qui disparaissent de nos vies et de nos mémoires. On est ému souvent, la larme perle parfois, mais l’on en ressort ébloui et charmé.

Wolubilis à Bruxelles, 19h30, durée 1h15, tarif unique réveillon 45 euros. www.wolubilis.be

Le Crime de l’Orient Express

On a beau en connaître la fin, il y a quelque chose de jouissif à se délecter d’une énième version de ce grand classique d’Agatha Christie. S’il est nécessaire de le rappeler, dans cette aventure Hercule Poirot prend l’Orient-Express pour rentrer d’Istanbul à Londres mais alors que le train se retrouve bloqué par la neige dans les montagnes, un meurtre est commis. Les passagers sont tous suspects et le célèbre détective belge se lance dans une course contre la montre pour identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau.



Pour célébrer avec faste ses 70 ans, le Théâtre des Galeries a sorti le grand jeu : décors à couper le souffle, casting de haut vol, costumes d’époque et vidéos judicieusement amenées pour renforcer le suspense participe à la magie de ce spectacle enchanteur comme on aime en voir pour les fêtes.

L’assurance de passer un formidable moment en famille (à partir de 8 ans) qui laissera aux petits comme aux grands des étoiles plein les yeux.

Théâtre royal des Galeries à Bruxelles, 19h, durée 2h15 sans entracte. www.trg.be

L’Impresario de Smyrne

Dans la flamboyante Venise du XVIIIème siècle, les esprits s’agitent et les égos se gonflent autour d’un nabab turc qui s’improvise « producteur ». L’homme qui n’est pas sans rappeler par son attitude graveleuse les méthodes d’un certain… Harvey Weinstein prétend vouloir créer à Smyrne, sa ville natale, le plus fabuleux opéra de tous les temps. Il souhaite pour cela engager les plus grands artistes. De la diva jusqu’au librettiste, tout le cercle du spectacle est en effervescence.

Carlo Goldoni que l’on qualifie souvent de « Molière italien » dépeint ici avec férocité et tendresse, humour et cruauté, le monde des artistes et leurs travers très humains dans une comédie sur l’aveuglante envie de réussir à tout prix.



Dans une scénographie absolument sublime, Laurent Pelly réunit acteurs et chanteurs lyriques, musiciens aussi, mêlant ici sa double passion pour le théâtre et l’opéra. Du grand spectacle à la fois enlevé et burlesque qui nous transporte dans un autre temps tout en faisant écho aux travers d’aujourd’hui.

Théâtre de Liège, 19 heures, tarif unique réveillon 44 euros verre de bulles compris (20 euros et un soft pour les moins de 12 ans). www.theatredeliege.be

Ring

Ring, c’est la métaphore du lieu où tout se joue entre les couples. Sur scène, il et elle nous raconte ce qui commence, comme toujours, par une histoire d’amour enflammée. Jusqu’à ce qu’un malentendu, une petite phrase, ne fasse tout basculer.



Amants, époux, divorcés, veufs, parents, ils se débattent avec leurs instincts, leurs idéaux, leurs réflexes d’enfants. Entre étreintes et uppercuts, cette pièce de Léonore Confino pulvérise avec une énergie euphorisante toutes nos certitudes sur le couple.

Théâtre Le Public à Bruxelles, 21 heures, durée 1h20, tarif unique réveillon 40 euros. www.theatrelepublic.be

Nina

Dans sa garçonnière de séducteur, Gérard attend de pied ferme Nina avec laquelle il a décidé de rompre, quand il voit surgir à la place de sa maîtresse, Adolphe, le mari de celle-ci, venu pour le tuer… Vaudeville pur jus pensez-vous? Ne vous fiez pas trop aux apparences. Dans ce spectacle de boulevard tout est inversé. Ce n’est pas l’amant qui se cache dans le placard mais l’époux déconfit ayant raté sa cible.



Quant à Nina, elle n’hésite pas à faire l’éloge de l’adultère à la manière d’une Laure Calamy dans le tout récent et truculent Iris et les hommes. Écrite en 1949 par André Roussin, la pièce bouscule ainsi les codes du genre en dotant son héroïne d’un sacré tempérament, faisant de cette femme libre de ses désirs une féministe avant l’heure.

Comédie Royale Claude Volter à Bruxelles, 20 heures, tarif unique réveillon 45 euros. www.comedieroyaleclaudevolter.be

Paris Cancan

Pour ce spectacle familial haut en couleurs, Thierry Debroux et Daphné D’Heur se sont inspirés des comédies musicales anglo-saxones pour nous plonger dans l’univers du Moulin Rouge. On y croise La Goulue, danseuse de cancan au sommet de sa gloire qui se sent mise en danger par l’arrivée de nouvelles recrues dans le plus célèbre cabaret de Paris.



Dans cette épopée où se mêlent avec brio le jeu d’acteur, le chant et la danse, treize artistes nous embarquent dans un monde tout en strass, paillettes et froufrous – pas moins de soixante costumes sont sortis pour l’occasion des ateliers du théâtre – où la fiction rencontre l’histoire.

Aux côtés de Camille qui vient tenter sa chance dans le temple de la bohème parisienne, on aperçoit tour à tour Toulouse-Lautrec et ses croquis et le charismatique Harold Zidler tout premier directeur du Moulin Rouge. Se greffe là-dessus une intrigue policière qui vous tiendra en haleine durant toute la soirée. C’est hélas complet mais il est encore possible de s’inscrire sur la liste d’attente – le théâtre libère souvent des places en dernière minute.

Théâtre Royal du Parc à Bruxelles, 20h15, durée 2h30, à partir de 14 euros. www.theatreduparc.be (pour s’inscrire sur la liste d’attente).

L’Avare

Faut-il encore présenter ce classique de Molière qui met en scène Harpagon, grippe-sou notoire prêt à tout sacrifier jusqu’au bonheur des siens pour faire enfler sans limite sa fortune? Rongé par l’avarice, l’homme oblige toute sa maison à vivre dans le dénuement : il maltraite ses enfants, affame ses chevaux, bat ses valets et contraint tout ce petit monde à lui mentir pour survivre. Jusqu’à ce que la perte de sa précieuse cassette ne vienne tout anéantir.

Dosant comme personne drôlerie et cynisme, Molière s’en donne à coeur joie dans ce « classique » qui n’a rien perdu de sa pertinence. Un spectacle en costumes d’époque qui séduira petits (dès 12 ans) et grands.

Théâtre Le Public à Bruxelles, 21 heures, tarif unique réveillon 40 euros. www.theatrelepublic.be

