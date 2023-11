Les plus beaux marchés de Noël en Belgique à découvrir en 2023

Les jingle bells commencent à rocker et Maria Carey est lancée en mode décongélation: la magie de Noël est de retour Nous avons donc sélectionné pour vous 14 marchés de Noël en Belgique, des plus petits aux plus gros, des plus innovants aux plus traditionnels, qui sont autant de bonnes raisons de (re)découvrir notre patrimoine.

Marché de Noël au Chant d’Eole à Quévy

Voilà un marché bien original, qui vous fera sortir des sentiers battus au sens propre des marchés de Noël traditionnels, puisque ce sont des vignes qui s’illuminent ici plutôt que des sapins. De quoi vous faire découvrir le Domaine du Chant d’Eole sous un autre angle, ou plutôt, sous une autre lumière. Un marché de Noël et son bar du chalet seront également organisés le temps d’un week-end, avec au programme, une boutique éphémère de Noël, des artisans de produits de bouche, et bien d’autres petits plaisirs. Un petit verre de vin chaud?

Domaine en lumière: du 15 novembre au 31 décembre.

Marché de Noël: le vendredi 15 décembre de 17h à 21h30, le samedi 16 décembre de 11h à 21h30, et le dimanche 17 décembre de 11h à 18h. chantdeole.be

Louvain la Neige à Louvain-la-Neuve

Quelle ville pouvait prétendre à l’installation d’un village de chalets mieux que la très piétonne Louvain-la-Neuve? Sur la Grand-Place et la Place de l’Université, une centaine d’exposants répartis dans 80 chalets, dont des chalets pop-up permettant un turn-over important d’artisans, vous en mettront plein les yeux. Un grand feu de bois crépite, des lumières et des sapins s’illuminent… C’est sûr, on est au village du Père Noël.

Du 24 novembre au 20 décembre. Tous les horaires des chalets et infos sur louvainlaneige.be

Noël à Maredsous

Soixante chalets en bois proposant des produits artisanaux de qualité – avec, bien sûr, les bières, les fromages et distillats de Maredsous -, des nocturnes – avec musique live et événements comme le Maredsous Christmas Night Trail, une course de 22 km – des nouvelles illuminations et décorations et… le retour de la patinoire, grande absente de l’édition 2022… Autant de bonnes raisons de vous rendre au pied de l’imposante abbaye de Maredsous, pour arpenter l’un des plus populaires marchés de Wallonie.

Pour les frileux, rendez-vous au restaurant et à la brasserie du centre d’accueil, pour des moments à partager parce que, bien sûr, c’est avant tout et surtout ça, la magie de Noël.

Marché de Noël: du 17 novembre au 25 décembre. Ouvert les samedis et dimanches de 10h à 20h / les vendredis de 18h à 22h.

Patinoire: du 17 novembre au 7 janvier. Ouvert les samedis et dimanches de 10h à 20h / les vendredis de 18h à 22h.

Christmas Night Trail: vendredi 22 décembre

tourisme-maredsous.be

Ruffus prépare Noël, à Estinnes

Les marchés de Noël dans les vignobles sont décidément tendance. Si vous avez envie de prendre le large à la campagne, rendez-vous aux vignobles des Agaises pour célébrer ses cuvées Ruffus avec plusieurs chalets d’artisans locaux, un marché couvert et chauffé et, cerise sur le sapin, un feu d’artifice sur le vignoble ce vendredi 24 novembre à 20h.

Vendredi 24 novembre, de 16h à 22h (feu d’artifice à 20h), samedi 25 novembre de 16h à 22h et dimanche 26 novembre de 11h à 18h. Mêmes horaires les vendredi 1, samedi 2 et dimanche 3 décembre. ruffus.be ou sur Instagram @ruffus.be

Village de Noël et marché vintage à Liège

Envie d’un bon gros marché de Noël à la fois tradi et festif, pour en prendre plein les yeux et les oreilles? C’est celui de la Cité Ardente, plus ardente que jamais à cette époque de l’année, qu’il vous faut. Le village de Noël de Liège est le plus grand et le plus ancien marché de Noël du pays.

Au programme: concerts (tous les styles, pour tous les goûts), chants de Noël, chalets gastronomiques et artisanaux, patinoire et piste de luges, grande roue et animations diverses… Vous ne saurez plus où donner de la tête. L’âme des marchés de Noël germaniques combiné à l’esprit latin typique de la ville. Féérique!

Du 24 novembre au 30 décembre 2023

Patinoire ouverte du 25 novembre 2022 au 7 janvier 2024

villagedenoel.be

Marché créatif et magie de Noël à Gembloux

Artisans locaux, flammekueche au feu de bois, design et déco, slow fashion, petite restauration et concerts… Comme chaque année, la ferme de Hors-Champs à Ernage (section de Gembloux), avec resto gastro, chambre d’hôtes, salle d’événements et boulangerie, propose des ateliers créatifs et éco-responsables pour créer vous-même vos cadeaux (payants et sur réservation), une exposition de 35 créateurs et une petite restauration par le chef Stefan Jacobs. Rien que ça!

Vendredi 8 décembre, de 17h-22h, samedi 9 décembre, de 11h-20h, et dimanche 10 décembre, de 11h-20h hors-champs.be

Ça n’est pas tout à Gembloux! Le spectacle La Magie de Noël revient cette année avec une nouvelle histoire, dans dix châteaux en Belgique, dont deux en Wallonie. Le spectacle se joue notamment, comme l’an passé, dans les couloirs du château de château de Corroy-le-Château, pour une balade de Noël féérique en famille. Plus d’infos ici.

Du 3 au 23 décembre 2022 magiedenoel.be

Magie de Noël au château de Deulin

Envie de prolonger vos balades châtelaines? Direction le château de Deulin qui revêt de nouveau, pour notre plus grand plaisir, son habit de lumière le temps d’un week-end. Déambulez sous la spectaculaire charpente de la grange domaniale, dans les pièces du château, sous les Arcades et la chapelle… L’occasion de (re)découvrir un joyeux de notre patrimoine, tout en faisant vos emplettes pour les fêtes. Et comme un plaisir d’hiver n’arrive jamais seul, la chaude atmosphère de la Tour vous accueillera pour une restauration gourmande, avec ses petits plats incontournables.

Vendredi 8 décembre de 18h à 22h, samedi 9 décembre de 11h à 22h, dimanche 10 décembre de 11h à 18h. Entrée: 6 euros par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.

espacedeulin.be

Marché de Noël de Durbuy

Quoi de mieux que Durbuy pour une ambiance de (petite) montagne féérique? Rien que la ville (la plus petite du monde!) est magique, et arpenter son marché au gré de ses ruelles, en dégustant les fameuses patates au foie gras, vous plongera dans l’esprit de Noël. Crèche et patinoire achèvent de transformer Durbuy en village, pardon ville, du père Noël.

Du 24 novembre au 17 décembre 2023, le marché de Noël est ouvert le vendredi, samedi et dimanche

Du 22 décembre 2023 au 7 janvier 2024, le marché de Noël est ouvert tous les jours levaldelaisne.be

Marché artisanal de Natoye

Si pour vous marché de Noël rime avant tout avec artisanat, foncez dans le joli village de Natoye, sur le site féérique du centre des Métiers d’Art où plus de 60 artisans d’art d’exception, sélectionnés pour leur savoir-faire et leur authenticité, présenteront leurs créations, avec démonstrations au public. Sculpteurs, céramistes, tourneurs sur bois, tisserandes, chapeliers… Si avec tout ça vous ne trouvez pas des idées cadeaux de fin d’année originaux, on rend notre bonnet au père Noël!

Samedi 9 décembre de 11 à 20h (nocturne) et dimanche 10 décembre de 10 à 19h

laspirale.be

Plaisirs d’Hiver à Bruxelles

Vous l’attendiez tous, le voici de retour: élu plus beau marché de Noël d’Europe et du monde par les magazines Best Christmas Market et Big 7 Travel, rien que ça, les Plaisirs d’Hiver à Bruxelles illuminent la Capitale dès cette fin novembre et jusqu’au 31 décembre (avec prolongation jusqu’au 7 janvier à certains endroits).

Animations, manèges, spectacles, patinoire, pistes de curling, chalets artisanaux et bien sûr, le traditionnel sapin de Noël géant de la Grand-Place accompagné d’un son et lumière, transformeront le centre de Bruxelles pour le faire briller de mille feux et de chaleur humaine. Le show son et lumière est réalisé par les 11 nations autochtones du Québec, invités d’honneur de cette édition. Petit bonus cette année (mais payant): l’hôtel de ville ouvrira ses portes et proposera des visites guidées.

Du 24 novembre au 31 décembre, avec une prolongation jusqu’au 7 janvier 2024 des festivités sur les places De Brouckère, de la Monnaie et sur la Grand-Place.

Visite guidée de L’hôtel de ville de Bruxelles: tarifs: 15 euros, 6 euros en tarif réduit.

plaisirsdhiver.be

L’hiver à Ostende

La magie de Noël, c’est aussi à la côte belge que ça se passe. Et cette année est marquée, à Ostende, par le retour du fameux tunnel lumineux de la rue Adolf Buylstraat, avec 4 spectacles par jour, dont l’un est consacré au plus célèbre des Ostendais Arno. Un bel hommage au chanteur disparu en 2022.

Le parc Léopold s’illumine cette année encore, avec chalets en bois, animations et patinoire sur l’étang couverte. Poussez jusqu’au marché de Noël de la place d’armes, où vous découvrirez la maison du Père Noël (puisqu’on vous dit qu’il existe!), idéale pour une photo souvenir, un manège authentique et un sapin magique. Sans oublier le mystérieux labyrinthe de sapins sur la plage de Mariakerk, et le traditionnel feu d’artifice du nouvel an, sur la plage toujours.

Du 1er décembre 2022 au 7 janvier 2024. Toutes les infos (horaires, sites, événements) sur visitoostende.be

L’hiver à Gand

Vous trouverez dans la cité gantoise, si charmante à cette période de l’année, plus qu’un simple marché de Noël. Pendant les fêtes de fin d’année, tout le centre historique de la ville se révèle sous de nouvelles lumières. Flânez et faufilez-vous parmi les pins et sapins au marché de Noël, visitez le château des Comtes baigné d’une atmosphère hivernale et festive, amusez-vous en famille ou entre amis sur la piste de patins à roulettes ou dans le carrousel, et réconfortez-vous dans l’un des 150 chalets en bois ou dans un bar éphémère. Tout un programme.

Arbres de Noël à l’intérieur du Château des Comtes – © Stad Gent – Dienst Toerisme

Du 7 au 31 décembre 2023 ou 1er janvier 2024, selon les animations.

visit.gent.be

Féeries du Parc à Ciney

Comme l’an passé, le Parc Saint-Roch prend des allures de conte de fée le temps de deux week-ends en décembre. On aime particulièrement l’idée qu’une partie du marché soit occupée par des artisans quand l’autre partie est réservée à des associations locales offrant les traditionnelles gourmandises de Noël. Au menu des réjouissances hivernales: la Balade des Sapins, une forêt de sapins très… spéciaux, la parade des costumes vénitiens (dimanches 10 et 17 décembre) et, dans les nouveautés: la maison du Père Noël (oui, il a plusieurs maisons).



Rendez-vous 7 au 11 décembre et du 14 au 18 décembre 2023. ciney.be

Marché de Noël de Bruges

Ce n’est peut-être pas le plus spectaculaire ni même le plus beau, et d’ailleurs la ville s’en revendique: le marché de Noël de Bruges est, volontairement, sobre et homogène, avec des décorations unifiées, comme pour mieux révéler la Venise du Nord qui, avec ces simples mais néanmoins jolies lumières, se suffit à elle-même. Donc pas de Père Noël géant ni de surenchère dans les décorations, mais des illuminations, deux marchés, le premier sur la grand place du Markt, le deuxième sur la place Simon Stevin, et une ambiance festive de fin d’année. Tout ce qui brille!

Visit Bruges | © Jan Darthet

Du 24 novembre 2023 au 7 janvier 2024. Dès 10h30 et jusqu’à 22h du dimanche au jeudi et jusqu’à 23h les vendredis et samedis. brugestourisme.com

