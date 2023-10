3 expositions d’architecture et de design à voir cet automne en Belgique

Gros plan sur trois installations immanquables cet automne en Belgique pour les fans d’architecture et de design.

1. Réappropriations à Louvain-La-Neuve

Suite à la publication de ses Inventaires 2020-2023, l’Institut Culturel d’Architecture Wallonie-Bruxelles investit temporairement les Halles Universitaires de Louvain-la-Neuve, et invite à y découvrir des stratégies spatiales qui visent à réparer notre monde endommagé. Le fil rouge? Densifier le bâti existant plutôt que de consommer des espaces vierges, avec sept exemples belges mis en vitrine.

Jusqu’au 26 novembre. ica-wb.be

2. Home Made au Grand-Hornu

Créer, produire, habiter: à l’heure du télétravail et de l’open source, le CID Grand-Hornu s’interroge sur les liens qui se tissent entre espace domestique, travail et objets. Et (se) pose une question qui concerne tous les mordus de design: la production à venir sera-t-elle marquée par un individualisme forcené (fabriquer pour soi) ou une forme de collectivisation (participer à un réseau)? La réponse avec un malin maillage de designers internationaux, projets collectifs et expériences récoltées pour l’occasion.

Proofflab Work at Home, par Studio Makkink & Bey. © SDP

Jusqu’au 11 février 2024. cid-grand-hornu.be

3. Soie à Liège

Le temps de l’édition 2023 de l’Europalia Art Festival 2023, Les Drapiers sont l’écrin de pièces exceptionnelles qui quittent temporairement le Musée national de la soie de Tbilissi pour Liège. Des tissus géorgiens tissés main datant de la fin du XIXe siècle à ceux, industriels, de l’époque soviétique, l’expo, dont l’artiste plasticien belge Jean-Luc Petit est le scénographe, fait dialoguer le bitume et la soie caucasienne dans un geste provocateur et dénonciateur.

Jusqu’au 16 décembre. lesdrapiers.be

