Basique instinct

Les tendances aiment nous balader d’un bout à l’autre de la planète bon (et mauvais) goût. Et en matière de déco, 2023 promet de faire un sacré grand écart stylistique, selon le célèbre AD Magazine spécialisé en architecture et design. On devrait en effet voir flirter deux manières d’enjoliver nos intérieurs. A un «maximalisme éclectique et vintage», fait de juxtapositions incongrues et de mixages de couleurs et textures, viendra se frotter «un minimalisme naturel et méditerranéen», où les teintes restent sobres et les matières brutes. Loin de nous l’idée de vous inciter à choisir un camp, ce n’est pas nécessaire d’ailleurs…

Mais ce numéro de janvier vous invite à explorer la face la plus épurée des prédictions, notamment en partant à la rencontre de designers qui reviennent à l’essence même de leur art, et au plus près de la nature. Comme Frank Stabel, qui a imaginé, avec deux bouts de bois, un tabouret aux lignes basiques s’inspirant de ceux servant à traire les vaches. L’objet se veut la métaphore du rejet du superflu et de la force des gens du monde rural à réaliser leurs projets sans se compliquer la vie.

Nombreux sont d’ailleurs les théoriciens du minimalisme à voir en ce courant bien plus qu’une clarté formelle. D’aucuns estiment qu’il serait même garant de notre santé mentale, car moins de stimuli dans notre environnement pourraient nous permettre de nous focaliser sur l’essentiel, également dans notre for intérieur… Même si chacun est libre d’adhérer ou pas à cette invitation au «less is more», il y a fort à parier qu’un retour à la simplicité dans tous les domaines ne pourra que nous être bénéfique. On essaye?