Qui dit nouvelle année, dit forcément nouvelles tendances à l’horizon. Pour l’occasion, la rédaction a épinglé les 11 nouveautés qui vont faire le buzz aux rayons mode, beauté et déco, selon l’oracle des réseaux sociaux.

1. Le sofa sera roi

Le marché digital international de design 1stDibs interroge chaque année les architectes d’intérieur des quatre coins du monde pour connaître leurs centres d’intérêt et prédire les prochaines tendances. A la question «quels sièges iconiques recherchez-vous le plus?», la deuxième réponse la plus citée est le Serpentine Sofa de Vladimir Kagan (1927-2016), juste après le Lounge Chair des Eames.

Celui qui est né en Allemagne, mais a émigré en 1938 à New York pour fuir le nazisme, a rapidement connu le succès avec ses meubles sculpturaux. Le créateur avait à peine 22 ans quand il a imaginé le Serpentine Sofa. La forme incurvée de ses chaises et sièges a été influencée par la courbure de la colonne vertébrale, bien avant qu’il ne soit question d’ergonomie.

2. Le petit nouveau

Ludovic de Saint Sernin est le nouveau directeur artistique d’Ann Demeulemeester. La maison l’a annoncé à l’aide d’une série de photos du créateur habillé de pièces des archives de la marque. Né en Belgique, il a grandi à Paris, où il a étudié à l’Ecole supérieure des arts appliqués Duperré. En 2017, il a fondé son propre label fort de créations sensuelles, gender-fluid et compte parmi ses fans les stars Dua Lipa et Hailey Bieber. Son premier défilé à la Fashion Week de Paris en mars 2023 est des plus attendus.



3. Viva magenta

Pantone a choisi un digne successeur à la couleur Very Peri de l’an dernier. Ce ton, entre le fuchsia et le lie-de-vin, symbolise la force et l’optimisme, selon le spécialiste du nuancier.

4. Tête de nœuds

Dans certaines cultures, les noeuds ont une symbolique positive, celle de la continuité ou du bonheur éternel.

5. Bleu on veut!











On n’échappera pas au bleu cobalt cette saison. Près d’un tiers des créateurs présents lors des dernières Fashion Weeks affichent une silhouette de cette teinte dans leur collection. Mais de plus petites marques et de grandes enseignes mainstream ont, elles aussi, adopté la couleur.

6. Tons poudrés

Le pastel continue de briller aux murs. Les fabricants de peinture Renaulac, Levis et Boss Paints ont respectivement choisi Calm Down, Wild Wonder et Entangled Green comme couleur phare de l’année.

7. Les TikTok Famous

L’influence de TikTok ne cesse de surprendre. Ainsi, le site de seconde main kaiyo.com a reporté une augmentation de 2000% des recherches pour un canapé Cloud de Restoration Hardware, datant de 2015. Ce sofa a acquis sa renommée sur TikTok grâce à Kendall Jenner, détentrice d’un exemplaire.

La star a aussi rendu les chaussures Boston de Birkenstock virales, à tel point que ce modèle des 70’s est en rupture de stock presque partout. Mais c’est en beauté que l’impact de TikTok est le plus frontal.

Boston, Birkenstock Patches pour les yeux BeautifEYE, Pixi Canapé Cloud, Restoration Hardware

Capables de générer des millions de likes, des coups de cœur pour des looks ou des produits pas toujours neufs y ont souvent une durée de vie limitée, même si quelques articles pointus sont parvenus à s’imposer auprès de la Gen Z.

Parmi eux, les masques de nuit pour les lèvres de Laneige, le sérum effet «gouttelettes de rosée» de Glow Recipe qui a récolté 100 millions de vues et les patchs pour les yeux de Pixi. Les phénomènes durant rarement plus de six mois, il faut foncer pour les découvrir.

8. Hipstorique

Quand on a des projets de rénovation ou d’aménagement, on compose volontiers un mur d’inspiration sur Pinterest. Notre comportement sur la plate-forme révèle un intérêt accru (+530%) pour les antiquités et la manière de les combiner avec des touches modernes dans un intérieur coloré.

«Les boomers et la génération X cherchent à rendre leur maison unique. Ils dédaignent les pièces produites en série et réinventent les objets anciens et les rebuts», explique-t-on chez Pinterest. Autrement dit, la tendance grannycore de la génération Z est désormais adoptée par leurs parents.

La tendance Hipstorique traverse les générations

9. Pas de deux

Depuis que Miu Miu a fait défiler des mannequins en chaussons satinés et chaussettes en tricot l’an dernier, les vêtements inspirés du ballet – le «balletcore», selon TikTok – brillent de plus belle.

Cette tendance se poursuit en 2023. Des maisons comme Loewe, MM6, Sunnei et Balenciaga proposent toutes des ballerines dans leur collection de printemps. Chez Tod’s, la chaussure de danse est soulignée par la semelle Gommino, signature de la marque italienne.

10. Une cosmétique qui se mange

Les liens entre l’industrie cosmétique et celle en plein boom des compléments alimentaires ne vont faire que se renforcer. Ainsi, certaines marques de soins n’hésitent plus à proposer des gélules ou des poudres. Comme la star de TikTok Glow Recipe mais aussi My Blend, lancé par le fils du fondateur de Clarins.

Plus audacieux encore, Ulé a imaginé un produit deux-en-un. Soit un cocktail d’huiles qu’on peut à la fois appliquer et boire, pour apporter à la peau un complément de nutrition. Désormais disponible en Belgique, la marque qui appartient au groupe Shiseido est l’une des rares à cultiver ses actifs dans une ferme verticale. Une piste regardée de près par tout un secteur tant on sait à quel point la pression sur les terres cultivables va se faire sentir dans un avenir proche.

11. Fleurs en folie