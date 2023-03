Habitats naturels au MAD

De Bas Smets à Paola Vigano en passant par Rotor et Maxime Delvaux, cabinets d’architectes et designers répondent à la question «qu’est-ce qu’habiter veut dire pour vous?» dans une expo protéiforme au MAD, à Bruxelles. Comme le rappelle l’Institut Culturel d’Architecture Wallonie-Bruxelles, à l’origine du rendez-vous, «habiter ce n’est pas seulement se loger, c’est aussi prendre conscience d’un paysage et d’un territoire, c’est réfléchir à faire avec ce qui existe déjà, ce qui est déjà bâti et aménagé, c’est participer à l’élaboration de son cadre de vie et à la culture qui s’anime autour, c’est enfin et avant tout rêver d’un cadre de vie autre, porteur de mieux-être».

