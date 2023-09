Inspiration maison: 3 projets de puits de lumière qui illuminent nos intérieurs

La lumière joue un rôle crucial dans nos vies et nos habitats. Et parfois de simples fenêtres ne suffisent pas. Dans ces trois projets remarquables, l’éclairage zénithal prend le relais. On s’inspire.

Ramener la lumière chez soi

«De nombreuses anciennes maisons de ville ont été privées de lumière au fil du temps par des projets de construction de tours dans le voisinage immédiat ou par des modifications apportées par les propriétaires successifs», déplore Jan Lefevere du bureau Kaai 7.

Sa propre habitation, un ancien cabinet de dentiste des années 50, n’a pas été épargnée. «Des plafonds suspendus avaient été installés dans tout le bâtiment, raconte-t-il. Dans la cage d’escalier, ils dissimulaient non seulement une belle structure en béton, mais aussi des pavés de verre coulés dans le sol.» Au sommet du hall, se trouvent deux puits de lumière, de sorte que les dalles translucides laissent maintenant filer le soleil jusqu’en bas.

© Luc Roymans © SDP

L’espace de vie, au rez-de-chaussée, bénéficie, lui, d’un nouveau plafond, rappelant la structure en béton de la cage d’escalier. Un puits de lumière y a été percé, au niveau de l’îlot de cuisine. «Nous avons dû sacrifier une grande chambre à coucher au premier étage, mais nous avons en contrepartie grandement amélioré l’habitabilité, se réjouit le créateur, d’autant qu’une cuisine est un lieu de rencontre et d’échange. Si nous recevons des invités, ils sont automatiquement attirés par cet endroit.»

Sur le plan technique, une ouverture d’une telle envergure n’est pas si difficile à réaliser, rassure le spécialiste: «Nous avons rendu les choses un peu plus difficiles pour l’ingénieur et l’entrepreneur en insistant pour travailler avec du béton, mais on peut aussi créer un effet similaire en bois et finir le tout avec des plaques de plâtre.»

kaai7. be

Repenser l’espace pour faire circuler la lumière

Selon l’architecte Sarah Poot, les habitants de cette imposante demeure située dans le centre d’Anvers n’avaient qu’un seul souhait lors de sa rénovation: bénéficier d’un meilleur ensoleillement, et pas seulement l’après-midi. «La lumière naturelle était limitée par un haut mur de séparation, mais aussi par un immeuble adjacent. Pour maximiser l’apport de soleil, nous avons donc coupé le nouveau bâtiment arrière en biais et placé une haute porte-fenêtre repliable.»

© Stijn Bollaert © SDP

En outre, la lumière pénètre désormais dans la salle à manger par une ouverture dans le plafond, tandis qu’une fenêtre intérieure intensifie la luminosité en journée. «Les gens sous-estiment souvent ce que chaque baie peut apporter, explique l’architecte. La lumière qui entre en façade est évidemment importante, mais la façon dont elle se propage ensuite dans la maison est tout aussi cruciale. De plus, ce n’est pas forcément tout ou rien. Même si une intervention n’apporte qu’un rayon de soleil et un jeu d’ombre et clarté sur le mur pendant quelques heures, elle change toute l’expérience de vie.»

Si vous doutez que l’intervention vaille l’investissement, basez-vous sur une maquette et des images en 3D, conseille notre experte…

poot-architectuur.be

Essayer un plafond de verre

Cette maison schaerbeekoise bénéficiait initialement d’un beau vitrail de plafond, mais celui-ci était surplombé d’un toit en polycarbonate peu adéquat. «Le maître de l’ouvrage souhaitait retrouver la luminosité que devait fournir au départ cet élément architectural», résume Paul Robinet du bureau Vortex, qui a signé cette rénovation.

Désormais les pièces de l’habitation s’articulent autour d’un grand puits de lumière occupé par l’escalier et composé de plusieurs couches successives. D’abord un plateau intermédiaire en verre – transparent au centre et translucide sur les bords – posé sur le vitrail pour créer par-dessus un petit bureau d’appoint.

Puis, plus haut, un plancher de verre accueillant un espace de détente, et surmonté à son tour d’une verrière. Le soleil transperce ainsi le logis de haut en bas à travers tous les niveaux. «Cette toiture transparente permet aussi de vivre en adéquation avec la pluie ou le soleil, tout en étant protégé. Il suffit de lever la tête pour connaître la météo. Le dispositif dégage également une belle vue sur les toits de la ville», poursuit l’architecte montois.

© Laurent Brandajs

Afin de rendre l’ouvrage le plus léger possible, les concepteurs ont privilégié une structure en acier très légère, avec suspentes. Et qu’en est-il des risques de surchauffe? «L’orientation du bâtiment fait qu’il n’y a pas de rayons directs et nocifs. L’espace est réchauffé en hiver sans être étouffant en été», répond Paul Robinet. Un éclairage artificiel vient, lui, le soir, ajouter encore un peu de magie à cet aménagement jouant avec les transparences.

vortex.be

