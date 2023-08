Inspiration maison : 8 idées épatantes d’escalier

Dans un projet d’architecture, l’escalier peut jouer un rôle majeur. Marches, contre-marches, rampes, limons, matériaux… Il faut penser à tout ! Le Vif Weekend s’est plongé dans ses archives et en a ramené huit projets coups de cœur !

1. Tout en rondeur

Pour rénover sa propre habitation, Nathalie Deckx, dont le métier est de dénicher de simples maisons pour en faire des trésors à revendre, a misé sur les rondeurs. Et l’escalier immaculé en colimaçon, menant à la mezzanine, contribue fortement à cette architecture organique remarquable.

Depuis le bas, le jeu visuel fait de cercles, de courbes et d’arcs est particulièrement réussi. Mais il ne s’agit pas là d’un caprice esthétique. Car la volonté de la conceptrice est aussi de mettre les différents niveaux en relation, pour que la famille reste en connexion. « C’est cela qui amène plus de vie », dit-elle.

Le choix d’un modèle métallique complètement unitaire, et tout a fait blanc, sans contre-marches, apporte également beaucoup de légèreté à la composition.

Blanc et fluide, cet escalier en colimaçon a un côté très aérien. Photo : Mr. Frank

2. Comme flottant dans l’air

Dans cette grange datant de 1754, située à Eghezée, l’architecte Emile Tribolet a pris le parti de conserver un maximum l’ancien, notamment la charpente et les belles voussettes en briques du plafond. Il a néanmoins éliminer une travée pour faire circuler verticalement la lumière et à placer dans cet interstice un escalier.

Afin de ne pas alourdir la composition et de conserver la transparence, cet escalier aérien est constitué uniquement de marches fichées dans le mur, sans rampe du côté du vide. La teinte blanche choisie renforce encore cette sensation d’avoir là un rai de lumière. Résultat : l’ouvrage semble flotter dans l’espace et constitue un attrait majeur de cet aménagement mixant neuf et ancien.

L’escalier asymétrique exprime une grande légèreté. Photo : Laurent Brandajs

3. Tout en finesse

Ce qui impressionne dans cet escalier en métal imaginé par Bruno Vanbesien pour la réhabilitation de cette ancienne boulangerie bruxelloise, c’est la finesse des profils utilisés. Et ce tant pour les marches que pour les rampes. Le fait d’avoir choisi le noir comme teinte apporte également un aspect très graphique et élégant, un peu comme si on avait juste tracé cet élément au feutre noir.

L’ouvrage crée un joli contraste avec le plafond en béton, plus massif, et offre aux habitants une balade verticale à travers toute la maison. C’est en quelque sort la colonne vertébrale de ce projet.

L’escalier métallique extrafin a été assemblé sur place. Photo : Tim Van de Velde

4. Mariage de matériaux

Lorsque Ellen Van Antwerpen, alors à la recherche d’un bien immobilier, a visité cette villa des années 70, elle a tout de suite été séduite par le hall d’entrée et son magnifique escalier flottant en bois et métal.

«Ma première impression a été « Qu’est-ce que cette maison est laide! », se souvient-elle. Je n’étais pas du tout attirée. La façade était sobre, modeste, en briques rouges. Elle ne laissait rien paraître du charme de l’intérieur. Mais quand je suis entrée, impossible de faire demi-tour.»

L’élément architectural, pensé à l’origine par Etienne De Pessemier en 1979, a été conservé dans son jus, avec ses marches en bois enchâssées dans deux fines lames de métal, ce qui crée un beau dialogue : naturel versus industriel, mais aussi massif versus léger.

Les marches sont encastrées directement dans le mur et aucune rampe ne vient brouiller la pureté des lignes, ce qui permet aussi à l’escalier de ne pas entraver la vue ni la lumière.

Baigné de lumière, le hall d’entrée avec son escalier flottant. Photo : Jan Verlinde

5. Monobloc

On peut dire que cet escalier massif, formant un monobloc, tranche avec le reste de l’habitation. Il est en effet installé dans une cabane en bois au milieur des arbres imaginée par Graux & Baeyens Architecten !

L’ouvrage remarquable s’impose immédiatement, dès que l’on pousse la porte d’entrée vitrée. Mais il n’apparaît pas incongru pour autant. «C’est un élément frappant et massif, impossible de trouver un modèle plus lourd, avoue Koen Baeyens. Mais pour briser cette lourdeur, il ne repose pas sur les murs. Nous avons prévu un espace de deux centimètres qui laisse passer un peu de lumière et lui donne une allure élégante. On pourrait presque croire qu’il flotte. »

Le fait d’avoir peint en blanc le mur de briques adjacent renforce encore cet apport de clarté de part et d’autre du volume de béton.

Malgré son côté massif, l’escalier en béton semble flotter dans l’espace. Photo : Luc Roymans

6. Jeu en bois

Nicolas Coeckelberghs est l’un des fondateurs de BC Materials, une entreprise bruxelloise qui fabrique notamment des briques avec les terres locales. Pas étonnant dès lors que son habitation fasse la part belle aux matières naturelles et à la circularité… sans pour autant faire de concessions esthétiques.

On apprécie particulièrement l’escalier en bois quart tournant, sans contre-marches, qui s’accorde parfaitement avec les poutres laissées apparentes. Il est complété par un garde-corps en métal blanc sans fioritures, dans un souci de simplicité que l’on retrouve dans tout le logement.

Détail amusant : l’une des marches se poursuit en un banc-étagère, ce qui crée un trait d’union avec l’autre pièce.

L’escalier participe à l’harmonie générale des lieux. Photo : Tim Van de Velde

7. La teinte qui fait tout

Pour la rénovation de cet appartement de la Riverside Tower à Anvers – un ouvrage patrimonial de Léon Stynen et Paul De Meyer -, l’architecte Bram Van Cauter a décidé de mettre la strucrure en béton à nu. Et de la laisser complètement brute.

Face à ce vestige du passé, l’escalier et la passerelle en métal bleu clair, neufs, tranchent fortement. Ils ont été soudés et peints sur place car pour ce chantier, tous les matériaux devaient pouvoir passer par l’ascenseur. Et la teinte a été choisie d’après une ancienne assiette Ikea du couple habitant les lieux.

Dans la cage d’escalier, les œuvres d’art dissimulent des trous de perçage du propriétaire précédent, d’où leur drôle d’emplacement. Photo : Tim Van de Velde

8. Le bon profil

Dans un quartier verdoyant d’Uccle, la maison de la graphiste Nathalie Pollet, conçue par L’Escaut Architectures, joue avec les références au modernisme. Un escalier central flottant en béton, composé d’un simple profil continu, structure le lieu et organise la circulation. « Il est conçu comme une seule pièce qui commence au mur, descend, tourne et redescend au sol », décrit la propriétaire.

Coulé sur place, cet ouvrage sculptural rappelle le sol en béton lissé et le plan de travail de cuisine, réalisé sur mesure dans cette matière également.

Des plantes luxuriantes répondent à l’escalier en béton, le rendant d’un coup moins austère.

Photo : Jan Verlinde © Jan Verlinde