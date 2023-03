Le Pritzker Prize 2023 attribué à l’architecte britannique David Chipperfield

Le prix Pritzker, plus haute distinction du monde de l’architecture, a été décerné ce mardi au Britannique David Chipperfield, 69 ans.

Subtil mais puissant, discret mais élégant, c’est un architecte prolifique qui est radical dans sa retenue, démontrant sa révérence pour l’histoire et la culture tout en honorant les environnements bâtis et naturels préexistants, alors qu’il réimagine la fonctionnalité et l’accessibilité des nouveaux bâtiments, des rénovations et des restaurations à travers un design moderne intemporel qui fait face aux urgences climatiques, transforme les relations sociales et revitalise les villes.

Lire notre interview de David Chipperfield : « Bruxelles n’est plus vraiment une ville, c’est devenu un concept »

nagawa Cemetery Chapel and Visitor Center, photo courtesy of Keiko Sasaoka
America's Cup Building 'Veles e Vents,' photo courtesy of Christian Richters
L'extension du Royal College of Art, à Londres: un volume pont en béton connecte désormais les deux ailes.© SIMON MENGES
Saint Louis Art Museum, photo courtesy of Simon Menges

« Je suis très ému de recevoir cet honneur extraordinaire et d’être associé aux précédents lauréats qui ont tous été une source d’inspiration pour la profession », a déclaré l’architecte. « Je prends ce prix comme un encouragement à continuer à porter mon attention non seulement sur la substance de l’architecture et sa signification, mais aussi sur la contribution que nous pouvons apporter en tant qu’architectes pour relever les défis existentiels du changement climatique et de l’inégalité sociétale. Nous savons qu’en tant qu’architectes, nous pouvons jouer un rôle plus important et plus engagé dans la création d’un monde non seulement plus beau, mais aussi plus juste et plus durable. Nous devons relever ce défi et aider à inspirer la prochaine génération à assumer cette responsabilité avec vision et courage ».

L’œuvre de David Chipperfield, qui s’étend sur plus de quatre décennies, est vaste en termes de typologie et de géographie: elle comprend plus d’une centaine d’ouvrages allant de bâtiments civiques, culturels et universitaires à des résidences et des plans d’urbanisme dans toute l’Asie, l’Europe et l’Amérique du Nord.

« Cet engagement en faveur d’une architecture à la présence civique discrète mais transformatrice et la définition – même par le biais de commandes privées – du domaine public, se font toujours avec austérité, en évitant les mouvements inutiles et en se tenant à l’écart des tendances et des modes, ce qui constitue un message des plus pertinents pour notre société contemporaine. Une telle capacité à distiller et à réaliser des opérations de conception méditées est une dimension de la durabilité qui n’a pas été évidente ces dernières années : la durabilité en tant que pertinence, non seulement élimine le superflu, mais constitue également la première étape de la création de structures capables de durer, physiquement et culturellement », a déclaré le jury pour justifier son choix.

Chipperfield calcule les impacts environnementaux et historiques de la permanence, embrassant le préexistant, concevant et intervenant en dialogue avec le temps et le lieu pour adopter et rafraîchir le langage architectural de chaque lieu. La James-Simon-Galerie (Berlin, Allemagne, 2018), située sur une île étroite le long du canal Kupfergraben et accessible par le pont Schlossbrücke, sert de porte d’entrée à l’Île aux Musées. Des colonnades imposantes, bien que discrètes, entourent une terrasse, un large escalier expansif et une multitude d’espaces ouverts qui laissent entrer une lumière abondante dans la grande entrée du bâtiment. La conception permet des vues généreuses de l’intérieur et de l’extérieur, même jusqu’aux bâtiments adjacents et au paysage urbain environnant.

James-Simon-Galerie, photo courtesy of Simon Menges

« Il est sûr de lui sans être prétentieux, évitant constamment les tendances pour confronter et maintenir les liens entre la tradition et l’innovation, au service de l’histoire et de l’humanité (…) Si ses œuvres sont d’une élégance magistrale, il mesure les réalisations de ses projets à l’aune du bien-être social et environnemental, afin d’améliorer la qualité de vie de l’ensemble de la civilisation. » Tom Pritzker, président de la Fondation Hyatt,

Dans les travaux de rénovation, sa précision est imprégnée d’un sens de l’histoire, qui inspire sa vision : il s’agit invariablement de retrouver la conception et la structure d’origine plutôt que de les remplacer entièrement par de l’architecture moderne.

Le Neues Museum (Berlin, Allemagne, 2009), construit à l’origine au milieu du XIXe siècle et laissé dévasté et inhabitable pendant la Seconde Guerre mondiale, démontre le discernement de Chipperfield entre la préservation, la reconstruction et l’ajout. Le nouveau est en conversation avec l’ancien, car l’architecture du passé est mise en avant, donnant lieu à des moments de modernité tels qu’une nouvelle cage d’escalier principale saisissante flanquée de murs révélant des traces de fresques originales et de matériaux réutilisés, même ceux qui ont été abîmés par la guerre. L’espace extérieur généreux en fait un connecteur pour tous, même pour ceux qui n’entrent jamais dans les galeries.

« En tant qu’architecte, je suis en quelque sorte le gardien du sens, de la mémoire et du patrimoine. Les villes sont des archives historiques, et l’architecture après un certain moment est une archive historique. Les villes sont dynamiques, elles ne se contentent pas de rester là, elles évoluent. Et dans cette évolution, nous enlevons des bâtiments et nous les remplaçons par d’autres. Nous nous choisissons nous-mêmes, et il ne suffit pas de protéger ce qu’il y a de mieux. Il s’agit aussi de protéger le caractère et les qualités qui reflètent la richesse de l’évolution d’une ville ». Sir David Chipperfield

Alejandro Aravena, président du jury et lauréat du prix Pritzker 2016, explique : « Dans un monde où de nombreux architectes considèrent une commande comme une occasion d’ajouter à leur propre portefeuille, il répond à chaque projet avec des outils spécifiques qu’il a sélectionnés avec précision et grand soin. Parfois, il s’agit d’un geste fort et monumental, alors que d’autres fois, il s’agit d’un geste qui disparaît presque. Mais ses bâtiments résisteront toujours à l’épreuve du temps, car le but ultime de son action est de servir le bien commun. Le fait d’éviter ce qui est à la mode lui a permis de rester permanent ».

Sa restauration et sa réinvention des Procuratie Vecchie (Venise, Italie, 2022), qui remontent au XVIe siècle, ont redéfini la capacité civique de ce bâtiment situé au cœur de la ville pour en permettre l’accès à tous pour la première fois. Il élève le partenariat à travers ses processus, confirmant sa conviction que l’architecture et l’artisanat sont intimement liés. Il a fait appel à des artisans traditionnels pour faire revivre les fresques d’origine, les sols en terrazzo et en pastellone et les plâtres, découvrant ainsi des couches d’histoire, tout en incorporant des artisans locaux et des techniques de construction pour produire des interventions modernes corrélatives telles qu’une circulation verticale. Le bâtiment restauré offre désormais des vues d’en haut et de l’intérieur, révélant des terrasses sur le toit, des espaces d’exposition et d’événement, un auditorium et une enfilade d’arches qui divergent en galeries.

Procuratie Vecchie, photo courtesy of Richard Davies

Chaque œuvre devient une entreprise civique au service de la société, comme le bâtiment de la Coupe de l’America « Veles e Vents » (Valence, Espagne, 2006), conçu avant tout comme un lieu d’accueil temporaire pour les équipes et les sponsors de la course au large. L’espace extérieur dépasse l’intérieur et les terrasses d’observation en porte-à-faux sont des miradors aux dimensions généreuses, certaines s’étendant sur 15 mètres de large autour du périmètre de chaque niveau superposé.

Chipperfield a mis en place un programme pour le public, avec des espaces commerciaux au premier étage et une terrasse accessible qui offre une vue imprenable sur le canal et la ville en contrebas. Une rampe d’accès à ce niveau crée un chemin direct vers un parc situé juste au nord du site. La restauration et l’ajout de Morland Mixité Capitale (Paris, France, 2022) revitalisent le quartier avec des logements abordables et de luxe, des commerces et des restaurants, un hôtel et une auberge de jeunesse, un espace d’installation et un jardin urbain sur le toit. En élevant les nouveaux volumes sur des arcades porteuses voûtées qui se poursuivent à la base du bâtiment d’origine, l’architecte crée un espace de rassemblement, invitant ceux qui passent ou traversent le nouveau passage visuel et physique vers la Seine depuis le boulevard Morland.

Morland Mixité Capitale, photo courtesy of Simon Menges

Qu’il s’agisse de bâtiments publics ou privés, il offre à la société la possibilité de coexister et de communier, en protégeant l’individualité tout en favorisant un sentiment d’appartenance à la société. Le siège d’Amorepacific (Séoul, République de Corée, 2017) harmonise l’individuel et le collectif, le privé et le public, le travail et le repos. Les ailettes verticales en aluminium qui traversent la façade en verre offrent une protection solaire pour favoriser les conditions thermiques et la ventilation naturelle, et créent une translucidité, encourageant un rapport entre les occupants du bâtiment, ses voisins et les observateurs. Les bureaux sont entourés d’un atrium public, d’un musée, d’une bibliothèque, d’un auditorium et de restaurants. Une cour centrale permet de voir les bâtiments voisins et des jardins suspendus renforcent le lien entre la communauté à l’intérieur et les éléments à l’extérieur.

À la chapelle et au centre d’accueil du cimetière d’Inagawa (Hyogo, Japon, 2017), situés dans les montagnes Hokusetsu, le physique et le spirituel coexistent, avec des lieux de solitude et de rassemblement, pour la paix et la recherche. Ces expressions interconnectées se reflètent dans les bâtiments monolithiques de couleur terre, les escaliers et les sentiers résidant au milieu du terrain en pente, ainsi que la chapelle non confessionnelle isolée et le centre d’accueil qui sont juxtaposés en diagonale l’un par rapport à l’autre.

nagawa Cemetery Chapel and Visitor Center, photo courtesy of Keiko Sasaoka

« Nous ne voyons pas un bâtiment David Chipperfield instantanément reconnaissable dans différentes villes, mais des bâtiments David Chipperfield différents, conçus spécifiquement pour chaque circonstance. Chacun affirme sa présence alors même que ses bâtiments créent de nouvelles connexions avec le voisinage », poursuit la Citation 2023. « Son langage architectural concilie cohérence avec les principes de conception fondamentaux et flexibilité vis-à-vis des cultures locales… L’œuvre de David Chipperfield unifie le classicisme européen, la nature complexe de la Grande-Bretagne et même la délicatesse du Japon. C’est l’aboutissement de la diversité culturelle ».

Parmi les œuvres importantes de Chipperfield, citons également le River and Rowing Museum (Henley-on-Thames, Royaume-Uni, 1997), le siège de la BBC Scotland (Glasgow, Royaume-Uni, 2007), Turner Contemporary (Margate, Royaume-Uni, 2011), le Campus Saint Louis Art Museum (Missouri, États-Unis d’Amérique, 2013), Campus Joachimstraße (Berlin, Allemagne, 2013), Museo Jumex (Mexico, Mexique, 2013), One Pancras Square (Londres, Royaume-Uni, 2013), Royal Academy of Arts masterplan (Londres, Royaume-Uni, 2018), Hoxton Press (Londres, Royaume-Uni, 2018) et Kunsthaus Zürich (Zurich, Suisse, 2020).

Chipperfield est le 52e lauréat du prix d’architecture Pritzker. Il réside à Londres et dirige des bureaux à Berlin, Milan, Shanghai et Saint-Jacques-de-Compostelle.

La cérémonie de remise du prix Pritzker 2023 se tiendra à Athènes, en Grèce, en mai prochain.