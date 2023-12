Glisser l’un de ces coffrets sous le sapin, c’est l’assurance de faire au moins un heureux – on vous le promet – et sans doute pas mal de jaloux en prime. Make-up, soins corps et visage sans oublier les derniers outils en vogue sur TikTok, il y en a pour toutes les envies et tous les budgets.

1.Coffret Satin, Only You

Depuis que l’on se met en scène dans l’intimité de sa salle de bains et de sa chambre à coucher, chaque détail compte. La preuve avec ce coffret en satin rose bonbon proposé par Only You, la marque à prix tout doux de la chaîne Ici Paris XL qui se compose d’un masque pour les yeux, un bandeau et un chouchou pour parfaire sa routine devant le miroir.

9,95 euros, Only You (disponible chez Ici Parix XL).

2.Coffret boucleur cheveux sans chaleur, Di

Vous vous souvenez de ce « hack » ultrapopulaire sur TikTok qui consistait à utiliser une ceinture de peignoir pour faire boucler ses cheveux?

L’idée a donné naissance à toutes sortes de kits comme celui-ci qui permettent d’obtenir le même effet avec un bigoudi géant, deux chouchous et deux pinces.

Di vient de sortir un coffret à prix plancher, idéal pour les (pré)ados aux cheveux longs. Les modes d’emploi sur la toile ne manquent pas.

9,99 euros chez Di.

3.Coffret découverte Litchi Givré, Yves Rocher

Cet hiver, Yves Rocher nous fait succomber au fruit star de la saison en parfumerie : le litchi, servi ici dans une version délicieusement givrée qui fleure bon Noël. Dans ce kit découverte à prix doux, on trouvera un bain douche, un lait corps, un gommage et un baume à lèvres, emballé dans un coffret prêt à glisser sous le sapin.

9,99 euros, Yves Rocher.

4.Coffret Trio Huile Prodigieuse, Nuxe

Avec ses 3 déclinaisons (Huile Prodigieuse® Florale, Huile Prodigieuse® et Huile Prodigieuse® Or en format 10 ml chacune) de ce soin iconique de la marque française, ce mini coffret peut même se suspendre aux branches du sapin. Son prix tout doux en fait aussi une parfaite surprise pour un Secret Santa.

12,60 euros, Nuxe (disponible aussi n pharmacie).

5.Coffret festif poire et cerise, The Body Shop

Chaque hiver, The Body Shop sort de nouvelles collections de soins corporels certifiés végans aux parfums de saison. Cette année, ce sont la poire et la cerise, deux fruits stars des desserts de fin d’année, qui sont de la fête. Tout aussi délicieusement sucrées et fruitées l’une que l’autre, les fragrances ont été créées pour réchauffer les esprits. Ce kit de quatre miniatures – deux gels douche et deux beurres hydratants – ne vous obligera pas à choisir.

19 euros, The Body Shop.

Derrière son paquet en forme d’étoile qui attirera l’oeil sous le sapin, se cachent 4 mini pinceaux à embarquer partout avec soi mais aussi un recourbe-cils digne d’un pro et une éponge pour blender comme il se doit son fond de teint.

24,95 euros, Be Creative Make-Up (disponible chez Ici Paris XL).

7.Palette Poker Face, April

Avec pas moins de 32 fards à paupières, 3 blushs, 1 poudre illuminatrice, 8 rouges à lèvres, 1 mascara, 3 poudres libres pailletées, 1 crayon pour les yeux et 3 accessoires, cette palette est idéale pour les membres de la Gen Alpha avides de tester toute sorte de looks. Une fois vide, son coffret se transforme en une jolie boîte de rangement.

27,90 euros, disponible chez Di et April.

8.Coffret Winter Day, L:a Bruket

L:a Bruket, c’est cette super marque suédoise qui met la naturalité au coeur de ses formules. Dans ce pays où l’on sait tirer le meilleur du froid et des nuits interminables de l’hiver, on maîtrise aussi forcément ce qui est bon pour la peau quand la température descend sous zéro, comme apporter une hydratation profonde pour la préparer aux conditions climatiques changeantes. Ce duo permettra d’apaiser et protéger vos lèvres et vos mains tout au long de la journée grâce à ses formules enveloppantes et naturelles.

33 euros, L:a Bruket (disponible chez Beauty by Kroonen).

9.Coffret Vinosource-Hydra, Caudalie

On ne répétera jamais assez l’importance d’une hydratation optimale quand on parle de la bonne santé de la peau et de la protection de sa fonction barrière. En particulier en hiver. Deux miniatures de 15 ml – une crème et un masque crème – viennent ici compléter l’action du sérum qui convient à tous les types de peaux, y compris les plus jeunes qui adoreront sa texture fraîche et repulpante.

33,80 euros, Caudalie (disponible aussi en pharmacie).

10.Coffret Cosmic Stars Caviar Stick Eye Color Trio, Laura Mercier

Cette année, la collection Holiday de Laura Mercier s’inspire de la beauté du ciel nocturne et de ses constellations radieuses. Elle nous propose donc un trio mini d’ombres à paupières crème en stick aux couleurs délicates qui conviennent à toutes les carnations. Faciles d’utilisation, ils sont les complices rêvés de toutes celles qui n’ont pas beaucoup de temps à consacrer à leur maquillage et veulent un résultat bluffant.

39 euros, Laura Mercier (disponible chez Senteurs d’Ailleurs).

11.Coffret Snow Peony Hyper Real, MAC

Depuis son lancement l’année dernière, ce sérum-hydratant créé par les make-up artists qui oeuvrent en backstage est un véritable carton. Il équilibre, retexturise et renforce la barrière cutanée pour une peau douce et un teint éclatant. Pour les fêtes, MAC propose un coffret de deux miniatures comprenant le sérum et la toute nouvelle crème. Idéal pour découvrir le produit en cure avant de l’adopter.

55 euros, MAC.

12.Coffret Noël, Authentic Beauty Concept

C’est à coup sûr le mantra beauté de cette année : haircare is the new skincare. Autrement dit, on se soucie autant aujourd’hui de la santé de son cuir chevelu et par extension de ses cheveux que que la peau de son visage. Un claim particulièrement intégré par membres de la Gen Z à qui ce kit Authentic Beauty Concept est tout particulièrement destiné. Il est composé d’une trousse écoresponsable, d’un nettoyant et d’un après-shampoing mais aussi d’une crème de gommage en cadeau. Disponible dans les gammes Glow, Hydrate ou Replenish.

64,50 euros, ABC.

13.Coffret Lip Vault, Kylie Cosmetics

Grâce à l’arrivée de la chaîne Douglas en Belgique, de nombreuses marques jusqu’ici introuvables sont désormais disponibles dans notre pays. Parmi elles, celle de l’influenceuse américaine Kylie Jenner, devenue encore plus populaire depuis qu’elle est la petite amie officielle de l’acteur Timothée Chalamet. Ce sont surtout ses rouges à lèvres liquides qui cartonnent. La belle propose pour les fêtes un kit découverte reprenant 5 de ses bestsellers dans des finis différents pour se créer, c’est elle qui l’assure « la bouche parfaite pour toutes les occasions ».

70 euros, Kylie Cosmetics (disponible chez Douglas)

14.Coffret soins teintés, Typology

Impossible d’être passé à côté des huiles à lèvres cette année, celles de Typology comptant parmi les plus populaires sur les réseaux. Pour les fêtes, la marque française propose des coffrets mettant en avant ses bestsellers à prix cassés.



Composé de 3 soins teintés adaptés à toutes les carnations – le célèbre Sérum Mascara, l’Huile à lèvres rose poudrée et le Concentré Illuminateur – et d’une crème hydratante légère et fluide, celui-ci vaut en réalité 93 euros. En prime, une pochette est même offerte.

75,90 euros, Typology.

15.Coffret Rituel du Corps, Maison Eole

Maison Eole célèbre son deuxième anniversaire cet hiver. Issue du vignoble familial multi primé du Chant d’Eole, cette jeune marque belge de cosmétiques s’appuie sur des actifs issus de la vigne à haut potentiel antioxydant. Pour les fêtes, elle propose notamment un coffret rituel du corps qui inclut un gommage exclusif à l’huile de pépin de raisin qui exfolie tout en douceur. Ainsi que la crème corps gourmande, onctueuse et régénérante.

85 euros, Maison Eole (disponible aussi en pharmacie).

16.Coffret Green Flash vernis semi-permanent, Manucurist

On ne présente plus Manucurist, l’expert clean dans le soin et la couleur pour les ongles. Sa gamme Green Flash de vernis semi-permanent est un véritable carton. Pour Noël, la marque propose un super deal d’une valeur réelle de 125 euros à ses fans.



Le coffret regroupe la lampe LED qui permet de fixer les laques à la maison, la base, le top coat, les embouts pour la dépose et le dissolvant qui élimine tout en une minute chrono. S’ajoutent à cela deux vernis de la couleur de votre choix.

89 euros, Manucurist.

17.Coffret Fairy Christmas, Lush

Snow Fairy, c’est le parfum emblématique saveur barbe à papa que Lush décline chaque année pour les fêtes dans une série toujours plus large produits. Il existe plusieurs coffrets reprenant les bestsellers en édition limitée. Comme celui-ci qui rassemble notamment une bombe de bain, une gelée de douche et un spray parfumé. Ne trainez pas, il n’y en aura sans doute pas pour tout le monde.

90 euros, Lush.

18.Coffret Majestic Melodies, Aesop

Hautement désirable, la marque australienne Aésop vient d’être rachetée à prix d’or par le groupe L’Oréal. Particulièrement prisée par les Millennials, elle sort ici le grand jeu avec un coffret compilant ses bestsellers, à savoir un nettoyant et un baume pour les mains aux notes boisées et herbacées, un baume pour le corps à l’hydratation intense et un nettoyant pour le corps au parfum de verdure.

105 euros, Aésop (disponible chez Senteurs d’Ailleurs).

19.Coffret Christmas Gift Formula 83, Miglot



Bonne nouvelle pour ceux qui aiment la chaleur des fêtes de fin d’année et les parfums qui les accompagnent. Formula 83, le sillage de Noël signé Miglot est – très brièvement – de retour. Ce délicieux parfum boisé aux agrumes juteux et aux aiguilles de pin vivifiantes plonge instantanément votre maison dans l’esprit de Noël. Idéal si vous avez opté pour un arbre artificiel et que l’odeur de l’épicéa vous manque. Le coffret contient une brume, une bougie parfumée et une céramique à parfumer avant de la glisser dans votre dressing.

124,50 euros, Miglot.

20.Coffret Duo Sorcière, Delbove

Pour les fêtes, Delbôve, la marque de soins de luxe 100% belge propose un kit d’initiation à sa routine de soin quotidienne. Le coffret contient la Crème Sorcière et l’Eau Sorcière avec en prime tous les accessoires essentiels de ce rituel si particulier.



En duo, la crème et l’eau forment un lait sensoriel fin et onctueux qui démaquille, nettoie et traite la peau en douceur et en profondeur. En plus des soins de base, on trouvera aussi une version mini de Merveille des Yeux, le masque conçu pour soulager les yeux fatigués, gonflés, irrités & cernés.

150 euros, Delbôve.

