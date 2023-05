Après le rétinol, la vitamine C ou l’acide hyaluronique, les peptides sont les nouveaux ingrédients stars de l’industrie cosmétique. Bien tolérés, ils agissent sur l’aspect des rides et l’hydratation de la peau. Mais tiennent-ils vraiment toutes les promesses qu’on leur prête?

Les peptides, qu’est-ce que c’est?

«Présents naturellement dans le corps, les peptides sont des combinaisons plus ou moins longues de composés organiques appelés acides aminés, détaille le docteur Samira Baharlou, chef de clinique en dermatologie à l’UZ Brussels. C’est eux qui sont responsables de la constitution des protéines.» Dans le cas de la peau, on pense bien sûr au collagène, à l’élastine ou à la kératine.

Selon la longueur et l’enchaînement des combinaisons d’acides aminés, les peptides auront des propriétés et donc des fonctions différentes. Raison pour laquelle les crèmes et les sérums en contiennent généralement plusieurs afin de cumuler les bénéfices. Toutes les marques développent aujourd’hui leur cocktail maison, des nouveaux venus comme Drunk Elephant ou Typology aux acteurs historiques comme Clarins, qui en a fait le pilier de sa nouvelle ligne premium Precious.

Quels peptides utilise-t-on en cosmétique?

Dans la majorité des cas, il s’agit de produits de synthèse mais des peptides issus de la chimie verte commencent à apparaître sur le marché. C’est notamment le cas chez Lancôme qui vient de mettre au point pour sa gamme Rénergie des peptides issus de lupin, des graines de lin et des pois. Nul besoin d’en mettre beaucoup dans les formules pour qu’ils soient efficaces.

«Ce sont des actifs qui dès lors ne reviennent pas très cher, ce qui peut aussi en partie expliquer leur succès, pointe la dermatologue. Ils sont également globalement bien tolérés et peuvent donc être utilisés par tous les types de peaux, même les plus sensibles.»

Quelles vertus leur prête-t-on?

En tête de liste des qualités le plus souvent pointées sur le marché des soins anti-âge, on retrouve une action sur la production du collagène et donc sur la fermeté de la peau. Les peptides naturellement présents dans la peau ont en effet un rôle de signalisateur pour l’encourager à produire plus de collagène quand le besoin se fait sentir. Un coup de pouce que l’on espère aussi obtenir par effet topique en appliquant un produit. Parmi les autres promesses les plus alléchantes, figurent encore le lissage des rides d’expression et la limitation de la production de mélanine responsable des taches pigmentaires.

Cela donne des produits de conforts parfaits pour préparer la peau avant le maquillage Docteur Samira Baharlou chef de clinique en dermatologie à l’UZ Brussels

«Ces résultats sont souvent mesurés en laboratoire sur des peaux artificielles, tient à nuancer notre spécialiste. En situation réelle, où il n’y a pas d’exposition au soleil, de transpiration ou d’acidité et donc de modification de pH, c’est souvent plus compliqué à démontrer. Ce que l’on observe réellement, c’est une action au niveau de l’épiderme. Ils vont booster la fonction barrière de la peau en empêchant ainsi la pénétration des microbes et des substances toxiques. Si la barrière est stable, la peau sera mieux hydratée et plus résistante aux infections. De cette stabilité découle aussi indirectement une action positive sur le stockage de la mélanine.»

Lire aussi : 5 choses à savoir sur la vitamine C

Le docteur Baharlou recommande plutôt d’utiliser les soins à base de peptides le matin pour leur effet lissant instantané. «C’est le produit de confort parfait qui va préparer la peau pour appliquer ensuite le maquillage, pointe notre spécialiste. Ils ont une action immédiate qui explique aussi leur popularité. Ils vont se glisser dans les petites rides comme le ferait un primer. La peau apparaît tout de suite plus lisse… mais c’est temporaire. Toutefois, selon leur taille et grâce à leur rôle d’agent protecteur au niveau de la barrière cutanée, il peut être difficile de les faire pénétrer dans la peau. C’est pourquoi je recommande de les combiner avec des séances de microneedling – soit des microperforations de 2,5 mm de la peau réalisées sous anesthésie locale par un médecin.»

Peut-on les combiner avec d’autres ingrédients?

«C’est même souhaitable, ajoute encore notre experte. Si on les associe avec des actifs lipophiles, comme la vitamine E par exemple, on facilitera la pénétration.» Les peptides, d’ailleurs, ne prétendent pas tout faire. Ainsi, s’ils sont les piliers de la marque myBlend qui a formulé sa crème et son fluide multiusage autour d’eux, celle-ci recommande d’enrichir sa routine avec un ou deux sérums contenant du rétinol, de la vitamine C ou de l’acide glycolique, par exemple, pour cibler des besoins plus spécifiques de la peau.

On les retrouve également très souvent associés à l’acide hyaluronique pour apporter encore plus d’hydratation ou la niacinamide pour ses vertus antioxydantes. En conclusion, s’ils ont un effet indéniable sur la qualité de la peau, ils ne se suffisent pas à eux-mêmes. Un argument à garder à l’œil au moment de l’achat puisque d’autres produits risquent de venir compléter la routine.