Après le visage, la beauté s’empare du corps. Mais quels soins en valent la peine?

Avec des produits tels que les sprays antibactériens, les sérums corporels, les lotions au rétinol, les acides hyaluronique, BHA et glycolique, le marché du skincare est plus vaste et polyvalent que jamais. La nouvelle génération de soins du corps promet d’éclaircir la peau, d’unifier le teint et d’estomper les rides. Mais tout cela est-il vraiment nécessaire ?

Les soins de la peau ne devraient pas s’arrêter à votre cou, affirment les dermatologues, les marques de soins de la peau et à peu près tout Internet. Ce qui explique la pléthore d’innovations au pays des soins de la peau : sprays pour lutter contre l’acné du dos, lotions pour le corps au rétinol et routines en huit étapes pour tout le corps, entre autres nouveautés skincare.

Mais de quoi avez-vous vraiment besoin et qu’est-ce qui est superflu ? Ces cinq mantras de la dermatologue Griet Voet, de la Clinique Dermatologie Gent, vous aideront à adapter votre routine de soins de manière éclairée.

1- Le corps a besoin de skincare a tout âge

« La peau est un de nos plus grands organes, vous devez donc prendre autant soin de votre corps que de votre visage », explique le Dr. Voet. « Les soins de la peau commencent dès la naissance: la peau de bébé n’est pas encore complètement développée et ne peut pas se défendre correctement contre les facteurs externes tels que les rayons UV, l’eau et le vent. Cela s’applique au visage et au corps. En tant que jeune adulte, vous souffrez souvent d’une peau grasse peau à tendance acnéique, aussi bien sur le visage que sur le corps, notamment sur le dos, les épaules et le torse. A un âge plus avancé, la peau devient généralement plus sèche et il y a un plus grand besoin d’hydratation, en particulier chez les femmes après la ménopause ». Autrement dit, les soins de la peau pour le corps sont essentiels à toutes les phases de la vie afin de garantir la qualité de votre peau, vous protéger contre toutes sortes d’infections externes et prévenir le vieillissement cutané.

2- Votre corps bénéficie aussi d’une (simple) routine de soin

Des « routines de soins du corps en 8 étapes » aux « tutoriels de brossage à sec » : sur les réseaux sociaux, vous trouverez des vidéos avec des conseils et des astuces à gogo. Heureusement, les soins du corps n’ont pas besoin d’être aussi spécifiques ou compliqués. « Une routine de skincare peut être relativement basique et se compose des étapes suivantes: le matin, vous devez nettoyer votre peau, l’hydrater et utiliser une protection UV. Et le soir, il faut la nettoyer et l’hydrater à nouveau. C’est tout ».

« Vous pouvez sans souci utiliser vos produits visage pour votre corps. Par contre, la réciproque n’est pas toujours vraie ». – Griet Voe, Dermatologue Une règle qui s’applique également au corps. « Une routine de soins de la peau pour le corps peut et doit être simple. La peau de votre corps est facile : la plupart des gens se contentent d’un nettoyant doux pour la peau ou d’une huile de douche et d’une lotion hydratante pour le corps ».

« La toilette et l’hydratation quotidiennes sont autorisées, mais uniquement si vous n’avez pas de problèmes de peau. Les personnes qui souffrent d’eczéma, de psoriasis ou d’allergies de contact, par exemple, doivent faire attention. Et la protection UV est évidemment un must. »

3- Vous pouvez utiliser vos produits visage pour votre corps

Sur les réseaux sociaux, les produits pour le visage – crèmes de jour, nettoyants et sérums – sont souvent recommandés pour le corps, mais est-ce bien sensé ? « Ce n’est absolument pas nocif, d’autant plus que les soins pour le visage ont souvent des formules plus douces que les soins pour le corps. Ces produits sont souvent conditionnés dans des tubes ou des flacons plus petits et sont plus chers », explique le Dr Voet. Qui pointe que la réciproque n’est pas forcément vraie.

« Si vous souhaitez utiliser des produits pour le corps sur le visage, il faut faire attention. C’est que ces produits ont souvent une composition plus riche et sont gras ou trop agressifs. Pensez aux gommages par exemple. Des crèmes trop grasses peuvent vous donner des points noirs, ou bien vous pouvez développer de l’acné, tandis que les gommages et nettoyants peuvent provoquer des irritations ou de l’eczéma ».

4- L’acné est plus difficile à combattre sur le dos que sur le visage

Souffrez-vous également de boutons sur le dos ? C’est ce qu’on appelle le «bacne» – une contraction de l’anglais «back» et «acne» – et c’est plus difficile à combattre que l’acné sur le visage.

« C’est parce que le dos est un endroit difficile à atteindre. En conséquence, les gens perdent leur motivation à traiter leur acné », explique le Dr. Voet. Des solutions créatives sont imaginées pour cela sur les réseaux sociaux. Par exemple, l’acide glycolique de The Ordinary, qui est en fait destiné au visage, est récemment devenu viral.

Cet acide élimine en effet les couches supérieures des cellules mortes de la peau, ce qui, selon de nombreux influenceurs, permet de contrer l’acné. « Si vous souffrez vraiment de boutons sur votre corps, vous devriez éviter toutes ces ressources sur les réseaux sociaux. Faites-vous aider par des professionnels » pointe la dermatologue.

L’acné sur le corps peut généralement être traitée si vous maintenez une routine saine, mais parfois cela ne suffit pas. « Dans ce cas, on prescrit souvent de l’adapalène et du peroxyde de benzoyle : ce sont des crèmes pour prévenir les points noirs et combattre les boutons. Les traitements en crème fonctionnent mieux combinés avec un savon nettoyant dégraissant et un nettoyage médical en profondeur de la peau ».

« Si ces traitements locaux ne fonctionnent pas non plus, alors on se tourne généralement vers les antibiotiques, ou l’hormonothérapie, comme la contraception. Le médicament le plus puissant est l’isotrétinoïne (connue sous le nom de marque Roaccutane, ndlr) mais elle n’est prescrite que comme dernier recours. »

5- L’acide glycolique ne peut rien contre l’odeur de sueur

Une autre plainte courante est l’odeur de sueur sous les aisselles, mais #BeautyTok a aussi une solution pour cela : abandonnez votre déodorant et passez un peu de toner à l’acide glycolique sous vos bras. Cela arrêterait la transpiration, empêcherait les odeurs corporelles et minimiserait la pigmentation. Mais est-ce vraiment une bonne idée?

« Non », pense Griet Voet. « L’odeur de sueur peut s’expliquer par des bactéries présentes sur la peau qui dégagent une odeur. L’hygiène générale, en se lavant quotidiennement les dessous de bras, en coupant les poils des aisselles et en utilisant un bon déodorant est la base. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez laver vos aisselles avec un savon isobétadine antiseptique pour réduire la concentration de bactéries dans les aisselles. Il peut également être judicieux d’utiliser un déodorant à base de chlorure d’aluminium. »

Et si cela ne suffit toujours pas, il existe aussi des traitements médicaux non chirurgicaux tels que miraDry : « Cet appareil détruit les glandes sudoripares par échauffement et c’est un traitement très efficace. L’appareil fonctionne à la fois sur la sueur et sur les odeurs. Le dispositif est également associé à une réduction permanente des poils des aisselles, ce qui est un effet secondaire bienvenu pour certains patients ». Et toc, TikTok!