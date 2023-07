Ni rouge, ni gloss, ni baume mais un peu de tout cela à la fois : les huiles à lèvres pigmentées sont en quelques mois à peine devenues les stars de TikTok. On vous dit tout sur les raisons de ce succès. Avec en prime un banc d’essai.

Les produits hybrides ont le vent en poupe, la preuve une fois encore avec les huiles pour les lèvres qui se positionnent entre le soin et le maquillage. Sur TikTok l’intérêt pour les « lip oils » ont augmenté de 117% en un an avec des vidéos pouvant atteindre le milliard de vues sur la plateforme.

Nous avons décidé de mettre six de ces produits si populaires au banc d’essai.

1 – Huile à lèvres – Typology – 16,99 euros.

Le produit. Enrichie en squalane, huile de jojoba et vitamine E, cette huile qui existe en 5 coloris dont un translucide promet nutrition, confort et souplesse. Avec en prime une couvrance légère, un fini brillant et non collant. Formulée à partir de 98 % d’origine naturelle, sans huiles minérales et silicones.

Le test. L’applicateur en mousse très fin permet de dessiner avec précision le contour des lèvres, ce qui est plutôt utile pour éviter tout débordement surtout si l’huile est pigmentée. Il faut s’y reprendre à cinq-six fois devant un miroir pour une application probante. La couleur s’avère plus discrète une fois posée sur la bouche qu’au travers du flacon en verre recyclable. Mais c’est celle qui sera la plus vivace de tous les produits que nous avons testés.

Notre avis : 8/10. La composition a tout bon mais peut mieux faire en tenue et maniabilité. En revanche la pigmentation même plus discrète que ce que l’on pourrait penser tient au mieux ses promesses

2 – Hermèsistible – Huile de soin infusée – Hermès – 56 euros.

Le produit. Disponible dans 6 coloris, cette huile de soin composée à 97% d’ingrédients d’origine naturelle allie des huiles végétales protectrices et nourrissantes à un complexe émolient favorisant l’hydratation. A chaque couleur correspond une senteur composée par le parfumeur maison Christine Nagel.

Le test. L’applicateur en mousse très fin permet de dessiner avec précision le contour des lèvres. La texture est fluide et se laisse étaler avec aisance en laissant dès le premier passage une couvrance visible mais délicate toute en subtilité. Pas d’excès de brillance non plus, le supplément d’éclat reste tout léger et laisse sur les lèvres un joli fini nacré. Le naturel reste privilégié comme toujours chez Hermès. Pas collante, la formule sait vite se faire oublier.

Notre avis: 8/10. Le produit est extrêmement agréable à appliquer et son effet soin longue durée sur les lèvres est indéniable. Seul bémol : son prix très élevé.

3 – Rêve de Miel – Soin lèvres au miel – Nuxe – 19,05 euros

Le produit. Composé à 97% d’ingrédients d’origine naturelle, ce produit joliment doré combine les propriétés nourrisantes de l’huile de camélia bio avec celle du miel de lavande de Provence. Son capot en bois en forme de cuiller à miel a incontestablement boosté sa popularité visuelle.

Le test. Pas de couleur ici et un positionnement avant tout sur le soin avec en prime un fini vinyl sur les lèvres. L’applicateur en mousse tout confort permet une application généreuse, même à l’aveugle. L’odeur de miel – signature de tous les produits de cette gamme – est totalement addictive. Et pousse à en remettre à l’envi. Surtout, la texture ne colle pas du tout. C’est donc le produit idéal pour un effet « clean look » idéal les soirs d’été.

Notre avis : 8,5/10. Pour celle et ceux qui ne recherchent pas la couleur, ce produit est une alternative parfaite au baume à lèvres classique dont il possède les bénéfices, la touche de glam en prime.

Lip oil : les raisons du succès Des stars comme Kylie Jenner ou Selena Gomez qui possèdent leurs propres gammes de cosmétiques ont lancés elles aussi des lip oils qu’elles ont contribué à populariser.

La tendance « clean look » s'accommode elle aussi très bien des ces produits discrets qui mettent les lèvres en valeur en accentuant leur volume tout en leur donnant un côté glossy.

Les huiles végétales qu'elles contiennent sont aussi des produits naturels qui ont plutôt bonne réputation et permettent de soigner tout en apportant une petite touche de glam.

Sa texture moins collante que celle d'un gloss à l'ancienne lui permet aussi de se faire oublier.

Elles conviennent aussi à toutes les morphologies de lèvres.

Elles peuvent aussi servir de base en hyfratant et lissant la muqueuse pour faciliter ensuite la tenue du maquillage ou à l'inverse s'utiliser en top coat .

Il est recommandé d'en appliquer une fine couche et de laisser les lèvres absorber la formule avant d'ajouter une nouvelle couche si l'on souhaite plus d'intensité dans le cas d'une huile pigmentée.

4 – Lip Lovies – Blushing Lip Oil, Kruidvat, 4,49 euros.

Le produit. La formule « à base d’huiles précieuses » promet de donner de l’éclat et d’intensifier la couleur naturelle des lèvres pour apporter un effet soigné. Il peut aussi s’utiliser en top coat au dessus d’une rouge classique pour accentuer la brillance. Aucune info ici sur l’origine plus ou moins naturelle des ingrédients.

Le test. Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la couleur rose flash du tube, la formule n’apporte presque pas de couleur sur les lèvres, tout au plus un petit côté pailleté rosé. L’applicateur fin disperse une formule assez épaisse qui s’apparente vraiment à celle d’un gloss à l’ancienne, même si elle est moins collante. L’odeur n’est pas très agréable.

Notre avis : 4/10. En dépit d’un prix particulièrement imbattable, ce produit reste décevant : il ne donne pas du tout l’impression d’appliquer une huile de soin.

5- Huile d’Amour – Cent Pur Cent – 23,99 euros.

Le produit. Cette huile made in Belgium disponible dans deux teintes – une rose claire, une prune foncée – se veut la plus saine possible en refusant d’utiliser parabènes, acrylates, phtalates, huile minérale, de silicone. La formule spécialement développée pour protéger et nourrir les lèvres tout en leur apportant une finition brillante contient un mélange d’huile de macadamia ainsi que les huiles de jojoba et de rose musquée.

Le test. Un bon point d’abord pour l’applicateur en biais fendu en son centre qui permet une diffusion facile du produit. La texture est fluide et pas collante du tout. Et ne laisse aucune texture sur la bouche. La version rose pâle que nous avons testées relève discrètement la couleur naturelle des lèvres. Et laisse un film irrisé qui tient plutôt bien la distance.

Notre avis : 7,5/10. Un bon point pour l’applicateur qui permet un usage quasiment à l’aveugle tant il épouse parfaitement la forme des lèvres. Petit bémol toutefois pour celles qui espèrent un effet maquillage.

6 – Lip Comfort Oil – Clarins -26,50 euros.

Le produit. C’est l’une des premières huiles de genre à avoir été commercialisée, en 2015 déjà. Ce qui en fait une véritable référence en la matière. Avec pas moins de 93% d’ingrédients d’origine naturelle, comme l’huile de noisette et l’extrait d’huile de rose musquée bio, il apporte confort et nutrition tout en renforçant la fonction barrière. Cette huile existe en 10 coloris différents dont une teinte naturelle. Il est même possible de customiser sa teinte en ligne.

Le test. On aime tout dans ce produit doudou, à commencer par son applicateur jumbo légèrement courbé qui permet de faire le job en un seul passage. Même flashy dans le tube en plastique transparent, la formule reste très peu colorante finalement et se rapproche de l’effet d’un baume coloré, la brillance laquée en plus.

Notre avis : 9/10. C’est incontestablement notre produit favori auquel il est difficile de ne pas devenir accro. Le parfum délicat, la texture cocon, tout donne envie d’en remettre une couche. Surtout lorsque l’on voit l’effet à long terme qu’il fait sur les lèvres qui se trouvent nourries et protégées durablement. Bon point pour la version naturelle Honey que l’on peut même utiliser en masque de nuit en n’hésitant pas alors à déborder sur les contours.