Cette année, on se fait un cadeau au moral, à l'ego et à l'expérience de vie en offrant quelque chose à une association. Don d'argent, engagement de temps ou partage de compétences: que glisserez-vous sous votre beau sapin? Deuxième étape: s'engager ici et maintenant, même modestement.

Depuis 2016, Rolling douche permet aux personnes sans domicile fixe d'accéder à un point d'eau et à de l'intimité, pour se laver. L'association a aujourd'hui besoin d'un soutien financier pour continuer à exister. Vous avez peut-être déjà repéré cet étonnant véhicule, stationné à proximité d'une place ou d'une gare bruxelloise. C'est le camping-car de Rolling douche, un véhicule équipé pour offrir aux SDF un point d'eau personnel, le temps d'un moment intime. "La fille d'un ami m'a parlé d'un service d'hygiène mobile parisien qui fonctionnait bien. J'avais travaillé dix-sept ans dans le social, j'avais du temps, je suis allé rencontrer la présidente et on a lancé ça chez nous, se souvient Pascal Biesemans. Des structures de douches en dur existaient à Bruxelles mais ce n'est pas anodin de quitter son carton, on a voulu aller à la rencontre des personnes sans-abri." L'accès à l'hygiène est indispensable à l'insertion, et la douche constitue un prétexte pour créer du lien: "Les gens savent qu'ils peuvent nous faire confiance, on est là à l'heure, par tous les temps, raconte l'éducateur social. On apprend à les connaître. S'ils demandent une couverture, on s'arrangera pour l'avoir la fois suivante, on connaît le réseau, on peut les aiguiller. Notre objectif est également de leur permettre d'accéder à un logement." Après quatre ans et 5.000 douches, le camping-car acheté d'occasion doit être remplacé, d'autant qu'il ne répond plus aux normes environnementales. "L'avenir du concept dépend donc de dons."