Bijoux et durables: 8 rouge à lèvres rechargeables

Avec 31 Le Rouge, c’est au tour de Chanel de lancer son premier rouge à lèvres rechargeable. Désormais, on interchange ses bâtons le matin dans un écrin de plus en plus précieux qui a valeur d’accessoire.

1. Chanel

Inspiré par les miroirs de l’escalier menant à l’appartement de Gabrielle Chanel, l’étui en verre facetté laisse apparaître le bâton métallisé qui se glisse dedans. Douze teintes contenant des actifs lissants et hydratants sont proposées.

31 Le Rouge, 165 euros le combo, 75 euros la recharge.

2. Clarins

En fini mat, satin ou brillant, la nouvelle formule du Joli Rouge garantit confort, hydratation et répare les lèvres déjà au bout de 5 jours. Au choix: 51 teintes en ligne ou 36 en boutique, et trois couleurs d’étui – rouge, blanc ou or – dans lequel imbriquer le bâton doré.

Joli Rouge, 38 euros le combo, 25 euros la recharge.

3. Hermès

A côté de sa ligne permanente de 23 tons, dans un étui or-noir-blanc, la maison propose des éditions collectors dans des écrins ne pouvant être achetés séparément. Les contenants emballés dans les tubes noirs accueillent par contre toutes les recharges.

© PACKSHOTS: SDP

Rouge Hermès, 69 euros à 73 euros le combo de base, 45 euros la recharge.

4. Guerlain

Dessiné en 2009 déjà par le joaillier Lorenz Bäumer, ce rouge est l’un des premiers à proposer plus de 25 écrins bijoux sans cesse revisités et compatibles avec les plus de 30 tons disponibles. On peut même graver gratuitement le miroir de l’étui.

Rouge G, de 61 à 75 euros le combo de base, 39 euros la recharge.

5. Dior

La nouvelle formule des rouges Dior, dans 47 teintes effet vinyl, est désormais disponible dans une recharge argentée. On peut acheter le combo de base ou investir dans l’un des écrins collectors au design inspiré notamment par le cannage du Lady Dior.

© PACKSHOTS: SDP

Dior Addict, 45 euros le combo, 36 euros la recharge.

6. Dries Van Noten

Chaque élément s’achète indépendamment: on a le choix entre cinq étuis reprenant les codes coloriels et les imprimés de la maison belge, soit 32 teintes – dans trois textures – et un baume transparent. Il ne reste plus qu’à glisser le tube doré dans son écrin une fois retiré le capot en plastique protecteur. Les formules contiennent des agents hydratants.

Refillable lipstick, 69 euros le combo, 35 euros la recharge

7. Valentino

Fraîchement lancée, la collection maquillage de Valentino propose dans un tube doré 34 couleurs ultra pigmentées de rouge à lèvres dans un fini satin ou mate, emballées dans un étui rechargeable rouge et or.

Rosso Valentino, 42 euros le combo, 29 euros la recharge

8. Sisley

Dans un fini brillant ou irisé, les 15 coloris emballés dans un étui doré apportent aux lèvres un boost d’hydratation grâce à leur texture fondante tout en posant sur elle un voile pigmenté et translucide à la fois.

Phyto-Rouge Shine, 48,50 euros le combo, 38,50 euros la recharge

Lire aussi: Le mauve, la nouvelle tendance rouge à lèvres?