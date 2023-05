Le mauve, la nouvelle tendance rouge à lèvres?

Mauve is the new red, sur nos lèvres. Un ton audacieux décliné également dans d’autres marques et qui a l’avantage de servir toutes les carnations. Prêts à passer au pourpre? Comme toute l’attention se portera sur la bouche, évitez de surcharger le regard: un peu de mascara suffira. Pensez aussi à hydrater vos lèvres car cette couleur ne pardonne rien. N’hésitez pas à utiliser un crayon transparent pour dessiner les contours et empêcher le produit de filer.