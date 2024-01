Si Glossier livre désormais ses produits cultes en Belgique aussi, la marque n’est pas la seule à être enfin disponible dans le royaume. La preuve avec notre tour d’horizon des endroits où shopper les cosmétiques les plus branchés du moment.

Venues des Etats-Unis, d’Allemagne ou du Royame-Uni, ces trois nouvelles marques reines de la hype au rayon cosmétiques sont enfin en Belgique.

Champignons magiques

Proposer dans son offre de soins à la fois des produits topiques et des compléments alimentaires, c’est la grande tendance holistique du moment. Un parti pris assumé par la jeune marque berlinoise Herbar lancée en 2017 par Catarina Oliveira et Rui Liu. Ses deux produits stars – un nectar et une huile à utiliser notamment pour se masser le visage – sont tous deux formulés à partir d’actifs issus de champignons adaptogènes. Le design ultracanon des flacons ainsi que des pierres à gha sha en forme de… champignons rend cette mini gamme encore plus désirable.

Herbar, disponible en exclu chez Mahalo, 35, rue de l’Université, à 4000 Liège.



XOXO, Kylie Jenner

Avis aux fans du clan Kardashian : depuis l’arrivée de la chaîne Douglas en Belgique, il suffit de quelques clics pour se procurer les lignes de maquillages et de soin Kylie Cosmetics et Kylie Skin de la petite sœur de Kim. La bouche pulpeuse de Kylie Jenner reste la meilleure promo de ses produits lèvres qui sont les best-sellers indétrônables de la marque. On compte près d’une dizaine de références, du rouge mate au gloss repulpant en passant par les encres et surtout les célèbres kits crayon + rouge (36,99 euros), le tout disponible chaque fois dans une vingtaine de teintes.

Kylie Cosmetics, disponible en exclu sur douglas.be



Prix mini effet maxi

Fondée au Royaume-Uni par Colette Laxton et Mark Curry en 2018, The INKEY List s’est donné pour mission de simplifier nos routines beauté. Derrière ses emballages en noir et blanc épurés, se nichent des formules simples, centrées chacune sur un seul ingrédient à l’efficacité prouvée pour un besoin donné. Dans nos préférés, on pointera la Caffeine Eye Cream (10,99 euros) qui réveille instantanément le regard en estompant les poches et les cernes. Et l’Oat Cleansing Balm (13,99 euros), le nettoyant visage parfait à utiliser sour la douche qui laisse la peau propre et nourrie.

The INKEY List, disponible chez Ici Paris XL.



