Kess Berlin, l’alternative allemande (et végane) à Glossier

Après l’arrivée outre-Quiévrain de la gamme de produits cultes dès sa sortie Violette FR, c’est au tour de l’Allemagne de faire de l’ombre à Glossier, et plus précisément, au label végan et branché Kess Berlin.

Packaging aussi soigné que chaque visuel diffusé en ligne, formules exigeantes qui répondent aux demandes de la nouvelle génération de consommateurs et sont garanties véganes, sans le moindre test sur les animaux… Sur la lancée de Glossier, longtemps resté indétrônable dans le vanity des millenials et de leurs cadets de la Gen Z, Kess Berlin a appris des erreurs de son précurseur américain et a immédiatement mis les préoccupations environnementales au coeur de son développement. Tout comme la garantie de proposer la gamme la plus respectueuse possible de la peau et du portefeuille.

View this post on Instagram A post shared by KESS (@kessberlin)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La promesse? Des produits « intuitifs, simples et rapides à utiliser, qui convainquent par leur effet immédiat. Notre motivation quotidienne est notre communauté, qui ne veut faire aucun compromis en matière de beauté ». Ni compromettre sur le naturel.

View this post on Instagram A post shared by KESS (@kessberlin)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

C’est que contrairement aux générations précédentes, nourries de visuels ultra léchés et retouchés jusqu’à ce que plus aucune imperfection ni le moindre pore n’apparaisse, la Gen Z et les Millenials veulent des produits (et des campagnes) qui leur permettent d’être eux, en mieux, plutôt que de courir vainement après un idéal trafiqué en post-production.

Ridules, pores, grain de peau parfaitement imparfait… Les images diffusées par la marque renvoient à sa clientèle des visages semblables à celui qu’elle voit dans le miroir, et cela plaît. Le tout, moyennant entre une quinzaine et une trentaine d’euros par produit, avec la possibilité de les combiner dans des formats ludiques pour économiser de la place et du budget.

Ich bin ein Kess Berlin-er

Encore relativement confidentielle de ce côté de la frontière, Kess Berlin est déjà culte chez nos voisins germanophones, séduits tant par sa gamme et son positionnement que par son QG coolissime, en plein coeur du Hackesche Höfe et de son dédale de boutiques de créateurs. Sur TikTok, le label, lancé il y a quelque mois seulement, accumule déjà les milliers de likes et de vues, tandis que sur Instagram, la crème de la crème des Berlinoises branchées, de Cloudy Zakrocki à Alessa Winter en passant par Doreen Schumacher, suit assidûment son compte.

View this post on Instagram A post shared by KESS (@kessberlin)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Et rejoint régulièrement les rangs de ses inconditionnels, qui multiplient tutos et selfies en ligne, et sont des milliers à avoir laissé des commentaires positifs sur la boutique en ligne de la marque, où le duo blush et highlighter fait figure de produit fétiche. Et dont le mascara s’est illustré aux « Glammies », les Oscars de la beauté décernés par le Glamour allemand.

View this post on Instagram A post shared by KESS (@kessberlin)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La bonne nouvelle? Contrairement à Glossier, qui s’obstine à bouder la Belgique et n’y propose ni boutique physique ni même service de livraison des produits achetés en ligne, Kess Berlin livre le plat pays. La mauvaise? La hype étant encore confinée aux pays germanophones, il s’agit d’acheter en se fiant aux photos, le site n’étant pas encore traduit dans d’autres langues. Mais quelque chose nous dit que ça ne saurait tarder…