Liège: 10 adresses beauté qui sortent de l’ordinaire

Célébrée pour son tempérament festif et sa gourmandise, Liège n’est pas non plus en reste lorsqu’il s’agit de faire la belle. La preuve avec ces 10 adresses beauté qui ont toutes un truc en plus.

C’est qu’à Liège, on prend la beauté au sérieux… Sans se prendre au sérieux, un mélange détonant qui garantit une sélection d’adresses atypiques, où qualité, exigence et curiosité voisinent avec humour, fraîcheur et inventivité. Provinciale, la Principauté? À d’autres: on trouve dans le 4000 des enseignes qui ne dépareraient pas à Bruxelles ou Anvers, la preuve avec notre sélection de spots que chaque beauty addict se doit de visiter.

Les adresses beauté les plus atypiques de Liège

Mahalo

Ce qui la distingue: Son soutien indéfectible aux marques de niche, avec un accent sur la durabilité et l’aspect écologique des produits en plus de leur efficacité prouvée. Rendez-vous des fans de beauté les plus exigeants, Mahalo peut se targuer de proposer certaines marques en exclusivité à Liège – et d’offrir de précieux conseils pour chouchouter sa peau comme elle le mérite.

Rue de l’Université 35

Le Garage

Ce qui la distingue: La maestria avec laquelle Noémie Servatÿ et son équipe font de chaque ongle une oeuvre d’art miniature, entre dessins microscopiques ultra-détaillés et pose minutieuse de cristaux et autres bijoux adaptés. QG de la championne Nafissatou Thiam, l’adresse est le secret le moins bien gardé de la Principauté, et s’il faut parfois s’armer de patience avant de pouvoir s’y asseoir, celle-ci est largement récompensée.

Chéravoie 10

Ersatz

Ce qui la distingue: L’ambiance survoltée qui règne dans ce salon joyeux au possible, mais aussi le don de Romain, le patron, pour les colorations. Au son de Britney Spears et autres divas de la pop, un cocktail ou une coupette en main, on voit chaque rêve de couleur devenir réalité et on sort de son rendez-vous le moral recoiffé par la bonne humeur communicative de toute l’équipe.

Rue St Jean en Isle 15

Lum Wellness Therapy

Ce qui la distingue: La magie qu’a Marine, la créatrice de cet espace bien-être holistique, au bout des doigts. Son soin Total Reset tient sa promesse et donne l’impression délicieuse de rentrer d’une semaine de déconnexion totale – pour une fraction du prix et du temps que cela prendrait normalement.

Rue Hors-Château 130

Medesthétique

Ce qui la distingue: L’approche précise est exigeante de la beauté que le Dr Bruno Slaviero, médecin esthétique et esthète revendiqué, adopte dans son centre cocon de l’écrin de la cour Saint-Remy. On vient ici pour une séance de laser, une cure de raffermissement ou encore des implants capillaires, et on en ressort lesté·e de tout complexe, avec la garantie d’avoir mis son corps entre de bonnes mains.

Rue Saint-Rémy 10

Perfect

Ce qui la distingue: La décision de Nadya Tulkina, sa fondatrice, d’importer sous nos latitudes le soin à six mains typique de sa région d’origine. Visage, pieds et mains: les trois zones sont traitées en simultanée par trois esthéticiennes pour permettre de concilier beauté et efficacité, et enfin réconcilier les pressé·e·s avec l’art de prendre soin de soi.

Chaussée du Roi Albert 40, 4431 Ans

By Altuna

Ce qui la distingue: Ses protocoles de soin 100% naturels, qu’il s’agisse de faire du bien à son corps ou à son visage. Bon à savoir: Altuna Sari propose aussi de la kinésithérapie pré et postnatale ainsi que des soins spécifiques pour les futures mamans .

Rue de Rotterdam 21

Irina Khä

Ce qui la distingue: Ce multimarques de luxe à la sélection ultra pointue possède un corner beauté à faire pâlir d’envie les boutiques spécialisées. Malin + Goetz, Byredo, Margiela ou encore Dyptique côtoient Aesop et Juliette Has A Gun pour (se) constituer le parfait nécessaire de la beauté de niche et découvrir « en vrai » des produits d’ordinaire cantonnés aux boutiques en ligne.

Rue du Pot d’Or 12

Le Studio 1

Ce qui la distingue: Le don d’Antoine Primo pour révéler la forme la plus flatteuse des sourcils de chacun et chacune, afin d’ouvrir le regard et le visage. Pas besoin de vacances (ni même vraiment d’une bonne nuit de sommeil) vos sourcils se chargent de vous donner bonne mine.

Rue de la Sirène 3

Call me Lulu

Ce qui la distingue: « Je ne vous change pas, je vous révèle » telle est la promesse de celle qui ne se décrit pas comme une coiffeuse mais bien comme une hair artist, et qui veille à honorer cette promesse à grand renfort d’inspirations 2.0. On vient ici pour tester la dernière coupe du moment ou pour s’offrir une coiffure über hype pour une grande occasion.

Sur rendez-vous

Lire aussi:

– Ongles donuts, maquillage Spritz et filles vanilles, comment la nourriture est devenue un idéal de beauté

– Quels soins pour le corps en valent vraiment la peine?