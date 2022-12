Vous avez opté pour un maquillage discret le matin. Et vous avez une demi-heure pour vous préparer avant de filer faire la fête. Anthony Chasset make-up artist international pour Guerlain vous montre comment upgrader votre look sans vous démaquiller. Avec une palette et un mascara.

Voilà un challenge auquel vous risquez d’être souvent confronté en cette fin d’année. Avec les pots de Noël du boulot et les dîners festifs entre amis qui se bousculent à l’approche du réveillon, il vous arrivera sûrement de ne pas avoir le temps de rentrer chez vous pour vous changer et vous remaquiller.

Anthony Chasset make-up artist international pour Guerlain. Photo Isabelle Willot

Une rouge à lèvres plus soutenu pourra certes vous aider à sortir le grand jeu. Mais il est aussi possible de travailler son regard sans devoir pour autant repartir d’une paupière complètement démaquillée. Anthony Chasset make-up artist international pour Guerlain a relevé pour nous le défi de partir du canevas d’un look plutôt discret pour construire par dessus ce qu’il appelle un « smoky inversé ». Soit un layering d’ombres à paupières partant de la plus foncée à la plus claire – à l’inverse de ce qui se fait d’ordinaire pour un smoky.

Il a choisi pour cela la palette Ombres G 777 Golden Stars et du mascara Noir G.



Etape 1

Photo Isabelle Willot

« Choississez pour commencer la couleur la plus foncée de la palette, soit le bordeau soutenu. Appliquez-le sur les deux-tiers de chaque paupière mobile en partant de l’extérieur. De cette manière, vous couvrirez le maquillage neutre – ici un fard champagne légèrement pailleté – que vous aurez appliqué le matin ».

Etape 2

Photo Isabelle Willot

« Terminez la couverture du bandeau avec le fard orange et débordez ensuite tout le long de la paupière fixe. N’hésitez pas à lier le tout ensuite avec le doigt pour « fondre » les zones de contact ».

Etape 3

Photo Isabelle Willot

« Choisissez ensuite la couleur la plus claire et posez-là doucement dans le coin intérieur de l’oeil pour y apporter un voile de lumière. Reprenez ensuite la teinte orangée et floutez avec elle l’ensemble de la partir supérieure de la paupière jusqu’à l’arcade en insistant bien sur le pli. »

Etape 4

Photo Isabelle Willot

« Avec la pulpe du doigt, prélevez du fard doré et posez-le au milieu de la paupière mobile ».

Etape 5

Photo Isabelle Willot

« Redéposez sur le cil une nouvelle couche de mascara en partant bien de la racine pour faire remonter la texture vers la pointe. On peut aussi maquiller le cil du bas pour sublimer encore plus le regard. «

Notre duo complice après la séane de retouche. Photo Isabelle Willot