Parfums, manucures, marques de niche… 3 nouvelles adresses beauté incontournables en Belgique

Des massages relaxants à la manucure parfaite, en passant par le nouveau repaire des marques exclusives, les beautystas de Bruxelles et d’Anvers sont prêtes à se laisser surprendre.

Toujours à l’affût du meilleur, notre journaliste a parcouru le royaume pour compiler les nouvelles adresses beauté les plus prometteuses. Noble Belgique, vous dites? Suivez le guide!

Un soin sinon rien

Fort du succès de son salon de coiffure Les Nouveaux Ateliers à Uccle, Romain Vanrysselberghe a décidé d’ouvrir un institut de beauté à deux pas de là. Un lieu qu’il a voulu dédié au bien-être en proposant – en marge de services classiques comme les épilations – une gamme complète de traitements visage et corps réalisés avec les produits de la marque Esthederm. Les ongles non plus ne sont pas oubliés puisque l’on réalise ici des poses de vernis normal ou semi-permanent, celles qui le souhaitent pouvant même opter pour du gel avec ou sans rallongement.

7, rue Edith Cavell, à 1180 Bruxelles. @institut_des_nouveaux_ateliers



Des mains nickel chrome

Avec déjà trois adresses en Flandre, Pink Gellac, l’un des leaders européens du vernis gel à poser à domicile, vient enfin de s’installer à Bruxelles. L’endroit rêvé pour voir en vrai les quelque 270 couleurs qui composent le catalogue, sans oublier les éditions limitées saisonnières. Mais aussi recevoir des conseils personnalisés sur l’utilisation des lampes grâce aux démonstrations proposées dans la boutique. La marque diffuse également de nombreux tutoriels en ligne qui accompagneront pas à pas les fans de manucure en gel.

5, rue Neuve, à 1000 Bruxelles, pinkgellac.com



Pointu comme jamais

La chaîne néerlandaise de parfumeries de niche Skins vient d’ouvrir à Anvers son second point de vente belge. On y trouve une sélection pointue de pas moins de 150 marques de soins, de parfums et de maquillage bien sûr mais aussi de produits pour la maison. Bien vus aussi, les coffrets reprenant une série de petits formats mono ou multimarques qui permettent de tester les produits pendant quelques jours. Parmi les pépites, on essaiera sans attendre le make-up de Westman Atelier ou les parfums Pantomime.

17, Schuttershofstraat, à 2000 Anvers. skins.nl