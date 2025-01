Des parfumeries qui élèvent l’odeur au rang d’art aux studios de soins design, notre pays regorge de nouveaux hauts lieux de la beauté et du bien-être.

La preuve avec 4 adresses beauté qui donnent envie de planifier des sauts de puce aux quatre coins du royaume, histoire de bénéficier de traitements inédits, ou bien de shopper des produits qu’on ne trouve pas ailleurs.

Envie de commencer 2025 de la plus belle des manières? Suivez le guide!

Timeless Beauty

C’est sur les hauteurs de Liège, à Seraing, qu’a récemment ouvert ce nouvel espace beauté dédié au cuir chevelu, et plus précisément, à la pratique (toujours plus populaire sous nos latitudes) du headspa japonais, un traitement promettant de favoriser la pousse des cheveux tout en offrant un moment de détente.

Et chez Timeless Beauty, on est entre de bonnes mains puisqu’Ibtissam, la maîtresse des lieux, a commencé sa carrière dans le secteur de la dentisterie, et applique donc une rigueur scientifique à chaque protocole de soin.

Inakiél

Autre quartier, même traitement: en plein coeur du piétonnier liégeois, rue Pont d’Île, a récemment ouvert Inakiél, un institut de beauté qui propose lui aussi le headspa japonais…

Entre autres services, car ici, on peut également prendre rendez-vous pour un massage, un soin visage, une épilation ou encore un brow lift. Le tout, avec une sélection de produits Thalgo et Kérastase, histoire de s’offrir une parenthèse de soin ultra qualitative.

30 rue Pont d’Île, 4000 Liège, Inakiél Institut.

Mojave

En 2023, Jasmin Smolders a créé Mojave Lifestyle, d’abord sous la forme d’un e-shop, puis d’un magasin physique, qu’elle vient de déménager dans un espace plus grand à Louvain. On y trouve une gamme de produits durables et sans danger pour les hormones. Parmi les marques proposées: l’Américaine Lesse, l’Espagnole Rowse, mais aussi des perles belges comme Maiwe et Aloïse.

30, avenue Dirk Bouts, à 3000 Louvain, mojavelifestyle.com

Miglot

La maison de parfum belge Miglot a récemment ouvert son deuxième flagship à Anvers, ville avec laquelle le fondateur de la marque, Kristof Lefebre, a un lien particulier. A travers ce nouvel espace, il a voulu proposer une oasis où oublier un court instant le rythme effréné de la vie urbaine.

L’intérieur respire la sophistication, et l’atelier offre un aperçu unique de l’artisanat qui se cache derrière la conception de chaque fragrance.

1, rue Leopold, à 2000 Anvers, miglot.com

Fragile

Journaliste beauté dans une autre vie, Emilie Van de Poel en connaît un rayon niveau produits et traitements qui fonctionnent vraiment.

C’est donc tout naturellement qu’elle a choisi de se réorienter vers le secteur du soin en ouvrant à Overijse son Fragile Skin Studio, où elle propose des massages japonais du visage Kobido, ainsi qu’un massage liftant du visage Ethnolift. La promesse: avoir le glow.

