Quand on parle de beauté «clean» et responsable, le maquillage est la catégorie où il est le plus difficile de se priver d’ingrédients indésirables. Ces marques belges relèvent le défi.

Si vous rêvez d’une routine plus clean, de tous les cosmétiques que vous utilisez le matin, le maquillage est sans doute celui dont vous pourriez le plus facilement vous passer. Car le make-up le plus vertueux est à coup sûr celui que l’on ne fabrique même pas! Pourtant, en dépit de nos préoccupations pour une planète plus propre, ces produits n’ont jamais eu autant de succès qu’en cette ère post-Covid.

Heureusement, de plus en plus de marques cherchent à rendre leurs produits plus durables, tant du point de vue de la formule que des packagings qui restent encore très difficilement recyclables. Les Belges sont d’ailleurs plutôt à la pointe en la matière. Sans doute parce qu’il est plus aisé d’adopter de bonnes pratiques lorsque l’on se lance dans le business que lorsque l’on est un acteur confirmé.

En Europe, où plus de 1300 substances sont déjà interdites d’utilisation, ces nouveaux labels choisissent tous d’aller plus loin. Ils établissent leur propre “black list” fruit d’un compromis constant entre l’envie d’un résultat au top et le produit le plus durable possible.

Preuve qu’il s’agit bien d’une tendance de fond, poussée aussi par les ténors du secteur, de nouvelles matières premières de substitution sont proposées chaque année par les fournisseurs. Pour le plus grand bonheur des marques belges qui ne cessent d’innover chaque année.

1. Cent Pur Cent

Créée en 2016 par la make-up artist Caroline Rigo, cette marque propose un large assortiment de produits formulés en priorité à base de minéraux. Elle est réputée pour ses fonds de teint en format poudre libre qui s’appliquent au pinceau en mouvements circulaires. Ils conviennent même aux peaux les plus sensibles. On y trouve surtout du mica – en provenance des montagnes du Pérou et sourcé de manière responsable – mais aussi du titane, du fer et du zinc.

«C’est en chauffant le fer que nous parvenons à obtenir toutes sortes de couleurs, ajoute Cynthia Reekmans, chargée de communication. Tout en restant dans un nuancier plutôt naturel. Si l’on veut obtenir des teintes plus vives ou pour produire un mascara par exemple, nous ajoutons alors des ingrédients de synthèse en nous limitant strictement à ce qui est nécessaire.»

centpurcent.com

2. Couleurs de Noir

Diplômé en biochimie, Dries Van de Walle crée Couleurs de Noir en 2012, une marque qui cible avant tout les peaux sensibles et sujettes aux allergies. C’est avec ce paramètre-là en tête qu’il établit sa «liste noire». «Elle comptait une dizaine d’ingrédients il y a dix ans et plus d’un millier aujourd’hui, sourit-il. Ce ne sont pas des matières toxiques car elles sont autorisées mais nous nous abstenons de les utiliser par principe de précaution.»

L’offre couvre aujourd’hui tous les besoins en maquillage. Pour Dries, la naturalité n’est pas une fin en soi, même s’il tend lui aussi à passer au naturel si la promesse du produit est tenue et que l’utilisation de cet ingrédient n’est pas néfaste pour la planète. Ainsi le fond de teint mat Skin Fusion verra bientôt disparaître les silicones qu’il contient encore au profit d’un extrait de mangue matifiant. «Nous proposons aussi ce que j’appelle du maquillage enrichi: toutes nos formules contiennent des actifs «soin» en prime.»

couleursdenoir.com

3. Go as u.r

Annelies Lambert travaillait comme consultante dans divers secteurs en Europe et en Asie avant de lancer sa marque de beauté et de mode en 2018. Celle qui se revendique du courant «no nonsense» beauty – soit le refus de tenir des promesses insensées – propose des produits à base de cires végétales, d’huiles certifiées bio et de vitamines où la couleur s’en donne à cœur joie. Une sacrée prouesse pour un label végan qui arrive à produire six rouges à lèvres très pigmentés en se passant du carmin issu de la cochenille.

Du côté des ombres à paupières, les tonalités vives sont obtenues à partir de minéraux. Tout est emballé dans du carton, garanti sans plastique et composé jusqu’à 98% d’ingrédients d’origine naturelle. «Nous offrons même un produit de maquillage à tout client qui nous renvoie sept emballages, assure Annelies. Et pour chaque produit acheté, nous reversons 1 euro à l’association W4 qui encourage l’émancipation des femmes dans le monde.»

goasur.com

4. RainPharma

Lancé il y a moins d’un an, le make-up de RainPharma voit son offre s’étendre à la rentrée avec des ombres à paupières et un gel transparent pour les sourcils qui complète le mascara ainsi que deux poudres compactes en appoint de la crème teintée, du correcteur et des blushs. «Un maquillage 100% naturel est une utopie, pointe Nele Puttemans, pharmacienne de formation et responsable R&D. Les consommateurs attendent d’un make-up clean les mêmes performances que pour un produit classique. Nous allons là où c’est possible avec un maximum de naturalité.»

A ce jour, la marque a choisi de ne pas s’aventurer sur les rouges à lèvres, trop difficile à stabiliser. «Mais nous sommes fiers de notre mascara qui ne contient ni silicone, ni huile minérale, poursuit Nele. Il est pourtant très souple et très facile à travailler. Même chose pour la crème teintée.»

rainpharma.com

5. Karolin Van Loon

Lorsqu’elle imagine, en 2018, une courte sélection de vernis dans des coloris inspirés par les pierres de ses bijoux, la créatrice Karolin Van Loon est loin d’imaginer qu’elle se retrouvera cinq ans plus tard devant 31 nuances proposées dans une formule «12 free», soit exemptes de douze ingrédients jugés indésirables selon les standards de la clean beauty. «La priorité pour moi reste toujours la beauté de la couleur, la qualité de la texture et le confort d’application, plaide-t-elle. J’y parviens en proposant des formules qui restent véganes avec un haut pourcentage de naturalité. J’ai choisi de conserver un agent durcissant qui n’est pas apprécié de tous. Mais je ne veux pas transiger sur la tenue de mes vernis.»

Karolin s’apprête à lancer une nouvelle gamme de produits, histoire d’assortir les lèvres aux ongles. «Je commence par une ligne de cinq gloss avec des nouvelles couleurs de vernis. Il y aura ensuite des rouges, un scrub et un masque pour les lèvres.» Avec toujours un maximum de naturalité dans les formulations grâce à l’huile de tournesol et à des cires naturelles sans toutefois s’interdire la chimie pour que la tenue du produit reste impeccable.

karolinvanloon.com

