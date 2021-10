Ces dernières années, le bakuchiol a été propulsé comme la star des soins (naturels) pour la peau. Ce "rétinol végétal" offrirait les mêmes avantages que le rétinol classique, mais sans provoquer d'irritation. Mais est-ce vrai ? L'ingrédient est-il à la hauteur de sa popularité ?

Qu'est-ce que le bakuchiol ?

Il est dérivé des graines et des feuilles de la plante indienne babchi (le psoralea corylifolia). Il est connu dans la médecine traditionnelle pour ses pouvoirs curatifs et anti-inflammatoires.

Quels sont ses effets sur la peau ?

Ils sont nombreux. Le bakuchiol est apaisant et anti-inflammatoire, mais c'est aussi "un puissant antioxydant", explique Paula Begoun, Cosmetics Cop, auteur de livres sur les soins de la peau et fondatrice de la marque de soins Paula's Choice. "Cet ingrédient interrompt les dommages causés à la peau par les radicaux libres qui se forment sous l'effet du soleil et de la pollution, entre autres. Il réduit et empêche également l'apparition des taches brunes et prévient la dégradation de l'élastine et du collagène de la peau. Deux choses qui font qu'on a une peau moins élastique et plus flasque. De plus, le bakuchiol est un phytoestrogène. Ce qui le rend intéressant pour les femmes en pré-ménopause et en ménopause qui ont beaucoup moins d'oestrogènes qu'avant. Cette perte d'oestrogène entraîne, entre autres, une peau moins douce et un renouvellement plus lent des cellules. Lorsque vous appliquez des phytoestrogènes par voie topique, c'est-à-dire par la surface de la peau, la peau les prend pour des oestrogènes. Cela permet, dans une certaine mesure, de préserver la jeunesse de votre peau et de la libérer des problèmes liés à la perte des oestrogènes".

Pourquoi le bakuchiol est-il appelé "le rétinol végétal" ? Et c'est vrai ?

Une étude portant sur 44 sujets, publiée dans le British Journal of Dermatology en 2018, a montré que l'application d'une crème contenant 0,5 % de bakuchiol deux fois par jour pendant 12 semaines était aussi efficace pour réduire l'hyperpigmentation et les rides que l'application de rétinol à 0,5 % tous les soirs.

. © Getty

Le rétinol et le bakuchiol réduisent tous deux la pigmentation et les rides et raffermissent la peau. Mais c'est là que s'arrête la similitude, selon Paula Begoun. "Le rétinol agit au niveau cellulaire et communique avec les cellules de la peau. Il demande aux cellules de la peau (endommagées par le soleil) de se comporter comme des cellules saines et normales. Ce n'est pas comme ça que le bakuchiol fonctionne". "Les deux substances ont une structure chimique complètement différente", explique pour sa part Kris Schoeters, expert de la peau et fondateur de Skincare Boulevard, une boutique en ligne proposant des conseils personnalisés sur la peau. "Ils ne sont donc pas identiques, bien qu'ils produisent des résultats similaires".

Le Bakuchiol présente-t-il des avantages par rapport au rétinol ?

Le gros avantage du Bakuchiol, c'est que la peau n'a pas besoin d'acclimatation et qu'il ne provoque pas d'irritation. Il peut donc être utilisé sur d'autres types de peau, comme celle souffrant de rosacée. Ce qui n'est pas le cas du rétinol, ou il faut habituer la peau par étape et passer par une phase qui provoque rougeurs, squames sèches et irritations. "Le rétinol reste, et c'est son gros problème, un ingrédient qui irrite de nombreux types de peau", dit Schoeters. C'est pourquoi de nombreuses marques utilisent désormais des dérivés de rétinol plus doux et/ou n'utilisent pas de fortes concentrations de rétinol.

Un autre avantage du Bakuchiol est qu'il ne rend pas la peau plus sensible au soleil comme peut le faire le rétinol.

Sachez aussi que le rétinol n'est pas recommandé si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Le Bakuchiol pourrait être une option de remplacement, bien que Paula Begoun recommande tout de même d'en discuter avec votre gynécologue.

Enfin, pour ceux qui sont à la recherche de produit vegan, le bakuchiol est toujours d'origine végétale, alors que le rétinol peut être d'origine animale.

. © Getty

Y a-t-il des inconvénients ?

Les recherches sur le bakuchiol n'ont pas été aussi nombreuses et longues que celles sur le rétinol. Nous ne savons pas encore tout à son sujet, s'il y a des contre-indications et ce qui se passe dans la peau à long terme", explique Mme Schoeters.

Doit-on remplacer le rétinol par le bakuchiol ?

Pour Mme Begoun, pas nécessairement. "Le bakuchiol a certainement ses avantages, mais si votre peau tolère le rétinol, ce serait dommage de s'en passer".

Schoeters penche plutôt pro Bakuchiol. "Surtout parce que cet ingrédient peut être utilisé pour plusieurs types de peau. C'est pour cela que pour les peaux plus sensibles ou irritées, j'opterai plutôt pour le Bakuchiol. Par contre, si vous avez une peau visuellement âgée avec une structure grossière et des sillons profonds, le rétinol peut vraiment vous aider."

Pourquoi le rétinol et le bakuchiol sont-ils parfois réunis dans un même produit ?

"Le bakuchiol renforce l'effet du rétinol et vice versa", explique Mme Begoun. En outre, le bakuchiol peut réduire toute irritation causée par le rétinol car il a également un effet calmant.

Dans quel genre de produit est utilisé du bakuchiol ?

On le retrouve dans les crèmes qui promettent de lutter contre le vieillissement cutané. On l'utilise aussi, combiné avec le BHA (acide salicylique), dans des produits pour calmer et réduire l'acné. Il est aussi présent dans les produits cosmétiques qui servent à unifier le teint et/ou réduire la pigmentation.

. © Getty

