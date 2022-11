Le skin cycling, la routine de nuit qui fait fureur sur TikTok et promet une peau éclatante

Aussi étonnantes que loufoques, les astuces beauté piochées au hasard sur TikTok prêtent souvent à sourire. Mais il arrive aussi qu’elles soient innovantes et efficaces, surtout lorsqu’elles sont délivrées par des professionnels de santé. C’est le cas du « Skin Cycling », une routine beauté de nuit qui a (définitivement) conquis le coeur – et la peau – de nos TikTokeurs préférés.

Le « Skin Cycling » est une routine beauté nocturne en quatre étape : exfoliation, rétinoïdes, récupération, et… récupération.

Matin et soir, vous vous livrez sans doute à la même routine beauté. Vous vous démaquillez, nettoyez votre peau, et appliquez sérum, et crème de jour ou de nuit, au minimum, avec une exfoliation et un masque une à deux fois par semaine. Un grand classique !

Et si on vous disait qu’il existait une autre routine beauté qui allait bouleverser ce petit rituel quotidien ? Les utilisateurs de TikTok ne jurent désormais plus que par le « Skin Cycling », une routine de nuit qui promet une peau éclatante et pleine de santé.

C’est au Dr Whitney Bowe, une dermatologue renommée de New York, que l’on doit ce rituel beauté qui se base essentiellement – comme son nom l’indique – sur le cycle de la peau. Et si la professionnelle de santé le prodigue depuis longtemps entre les murs de son cabinet, le « Skin Cycling » est devenu viral il y a peu sur le réseau social chinois. Le hashtag #skincycling consacré à cette routine beauté d’un nouveau genre totalise pas moins de 165 millions de publications à ce jour, avec pléthore de commentaires tous plus élogieux les uns que les autres.

Un programme de quatre nuits

A l’opposé de l’art du layering, le « Skin Cycling » est une routine beauté minimaliste qui consiste à alterner entre soins et périodes de récupération. Il ne s’agit donc pas, loin de là, de multiplier les couches de soins pour la peau, mais de consacrer deux journées aux bienfaits de leurs ingrédients actifs, puis de laisser la peau se reposer pour ne pas se sentir (trop) agressée. Plus concrètement, le Dr Bowe préconise une nuit consacrée à l’exfoliation, une nuit aux rétinoïdes, puis deux nuits de récupération consécutives. Un rituel à reproduire… inlassablement.

Qu’on ne s’y trompe pas. Il ne s’agit pas de zapper les étapes ‘nettoyage’ et ‘hydratation’, qui restent primordiales, mais de modifier votre rituel quotidien pour réduire le risque d’irritations et d’inflammations. Le premier soir doit donc être consacré à l’exfoliation de la peau, avec un exfoliant chimique, pour se débarrasser des cellules mortes, tandis que le deuxième soir doit être dédié à l’application de rétinol, l’une des trois formes de vitamine A. Les troisième et quatrième soirs sont consacrés à la récupération, sans aucun ingrédient actif. Il suffit donc de nettoyer sa peau et d’appliquer une crème hydratante – deux étapes à ne pas négliger les deux soirs précédents.

Depuis quelques semaines, les utilisateurs de TikTok ne jurent plus que par cette nouvelle routine beauté, échangeant des conseils et des noms de produits pour pouvoir l’accomplir de la meilleure des façons. La dermatologue la préconise notamment pour les peaux mixtes et grasses, étant donné qu’elle peut se révéler irritante pour les peaux les plus sensibles.

