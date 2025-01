Grâce aux réseaux sociaux, les brosses à cheveux de luxe sont devenues un véritable symbole de statut social. Mais sont-elles vraiment meilleures que leurs alternatives bon marché?

Si l’on en croit les influenceurs beauté, la clé d’une chevelure brillante et épaisse n’est pas nécessairement un sérum capillaire onéreux. Le secret, selon eux? Une brosse en poils de sanglier, de préférence de la marque britannique Mason Pearson. Fondée en 1883, elle a acquis ces dernières années un statut culte en ligne. Avec leurs manches en bois, leurs poils de sanglier naturels et la promesse de cheveux plus sains et plus brillants, leurs outils sont présentés comme le luxe ultime. Mais «ces avantages dépendent du type de cheveux», nuance Sil Colson, formateur capillaire pour la marque belge Mellon Care.

Certes, les brosses de marques telles que Mason Pearson sont de très haute qualité. Elles utilisent beaucoup de matériaux naturels, comme les poils de sanglier, qui imitent la structure des cheveux humains. Cela permet de répartir uniformément le sébum et de donner plus d’éclat à la chevelure. Pour les personnes qui ont des cheveux fins et raides, un tel instrument est donc un excellent choix.

Et si les poils de sanglier semblent être un matériau supérieur à première vue, ce qui fonctionne pour un type de cheveux peut en décevoir un autre.

Mieux que des brosses à cheveux chères, une brosse adaptée à votre crinière

«Pour les cheveux épais, les modèles synthétiques en Nylon ou en plastique, éventuellement combinés à des poils de sanglier, sont le meilleur choix. Ils offrent plus de fermeté et d’adhérence, alors qu’une brosse composée uniquement de poils de sanglier est souvent trop douce», explique Quirina Heylen, coiffeuse pour cheveux bouclés chez Mellon Care. C’est d’ailleurs précisément la raison pour laquelle de nombreuses marques de luxe proposent des brosses synthétiques ou mixtes en plus des versions naturelles.

Une brosse peut-elle vraiment contribuer à la santé de vos cheveux? Le Dr Thomas Maselis, dermatologue, en doute.

«Les cheveux sont déjà formés sous le cuir chevelu et une brosse, qu’elle soit chère ou non, n’a aucune influence sur eux», souligne-t-il. Ce qui a une influence, ce sont les massages crâniens: ils peuvent stimuler la circulation sanguine et éventuellement favoriser la pousse des cheveux. Ce n’est pas le cas d’une brosse.

Et selon Sil Colson, l’absence d’outil est parfois même le meilleur choix: «Si vos cheveux ont de la texture, le brossage à sec n’est pas recommandé.» Dans ce cas, il est préférable d’utiliser ses doigts pour défaire délicatement les nœuds, afin d’éviter la perte et la casse des cheveux.