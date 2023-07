L’orange, la couleur make-up de l’été

Vibrante dans nos verres en terrasse, la couleur Orange Spritz déferle aussi sur les looks de l’été.

Omniprésente sur les catwalks du printemps-été 23, la couleur orange sublime toutes les carnations.

PARIS, FRANCE – MARCH 03: Xenia Adonts wears all Loewe with orange eyeliner outside the Loewe show on March 03, 2023 in Paris, France. (Photo by Kirstin Sinclair/Getty Images)

De l’aplat néon sur les paupières mobiles au corail givré sur les lèvres – soutenues par un trait de crayon plus foncé façon nineties pour les plus audacieuses – en passant par le coup de pinceau coucher de soleil dans le creux des joues, on la jouera monochrome vitaminé.

Boost de dopamine assuré.

