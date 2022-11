Make up: l’underpainting, la nouvelle tendance sur TikTok qui fait commencer par la fin

En matière de beauté, les Tiktokeurs nous en font voir de toutes les couleurs, mais on ne s’attendait pas à ce qu’ils défient un jour l’une des règles d’or en matière de make-up… La tendance du moment consiste à inverser l’ordre des étapes – et des produits – que l’on s’applique sur la peau pour obtenir un teint zéro défaut. Explications.

Quelles sont les étapes clés pour un maquillage réussi ? Si vous suivez à la lettre – ou presque – les consignes des plus grands make-up artists, il y a de fortes chances pour que vous commenciez par une base de teint, poursuiviez avec l’application d’un fond de teint, puis d’un bronzer et d’un blush, avant de fixer l’ensemble. Et vous pensiez a fortiori maîtriser à la perfection l’art du maquillage… Il n’en est rien. Vous n’avez pas les bases, comme le montre la nouvelle tendance en vogue sur TikTok, l’underpainting, dont les utilisateurs raffolent déjà.

A en croire plusieurs maquilleurs professionnels, qui ont – ô surprise ! – eux-mêmes partagé cette astuce beauté sur le réseau social chinois, l’underpainting n’a rien d’innovant. Ce serait même une technique vieille comme le monde – ou tout du moins comme le tout premier concealer – mais que les spécialistes du make-up s’étaient bien gardés jusqu’alors de partager, la destinant à une poignée de privilégiés. Il n’en est plus rien, puisque les Tiktokeurs l’ont non seulement adoptée, mais aussi partagée au plus grand nombre.

Un make-up totalement inversé

L’underpainting consiste tout bonnement et simplement à inverser les étapes de votre mise en beauté. Etrange, on en convient, si ce n’est que la technique permettrait d’obtenir un maquillage plus naturel, laissant respirer la peau, sans effet plâtre, ni l’impression d’avoir d’épaisses couches de matière sur la peau. Et, comme son nom l’indique, elle est calquée sur une méthode utilisée en peinture pour donner de belles couleurs et une belle lumière – le fameux glow – à une toile.

Sur TikTok, celles et ceux qui ont expérimenté ou partagé la méthode, à l’image de la maquilleuse professionnelle Katie Jane Hughes, débutent donc par la poudre bronzante et le blush – la fin en somme – les appliquant respectivement sur le contour du visage et les pommettes avant de les estomper. Puis vient l’étape du correcteur de teint – ou de l’anticernes – disposé en très légères touches sur vos imperfections mais surtout pas sur les deux produits que vous venez d’appliquer. On le retrouve généralement autour de l’oeil, sur le menton, sur le nez et sur le front. Il ne reste plus – encore une fois – qu’à estomper le tout.

Si certains ponctuent cette technique surprenante d’une touche de fond de teint – en choisir un peu couvrant pour conserver l’aspect naturel du maquillage – d’autres se contentent du correcteur pour une mise en beauté fraîche et légère.

Un résultat stupéfiant

Et le résultat, il faut le reconnaître, est assez stupéfiant, de l’avis des utilisateurs. Attention toutefois à lever le pied sur le correcteur de teint – ou anticernes – pour ne pas avoir à estomper trop de matière; ce qui aurait pour conséquence de faire ressortir les imperfections. Vous l’aurez compris, ce n’est pas le but, l’idée étant de réaliser un maquillage naturel et léger. A vos pinceaux !