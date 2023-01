Martine Skin: la gamme de produits cosmétiques signée Gaëlle Garcia Diaz

C’est un projet qui a été attendu de pieds fermes. Depuis deux ans, la youtubeuse et entrepreneuse, Gaëlle Garcia Diaz tease ça et là le lancement de sa gamme de skincare à la Martine. Et le grand lancement est prévu pour aujourd’hui, midi.

En 2018, la youtubeuse belge décide de lancer sa propre marque de cosmétique à l’esthétique léchée et à l’image de marque très précise. Jouant sur son personnage de Martine, ta copine un rien vulgaire, drôle et décalée, elle lance son label : Martine Cosmetics. Une large gamme de produits de beauté à l’imagerie loufoque et complétement décalée mais complétement engagée. La marque est vegan et cruelty-free.

Ainsi, la palette « Petite Tchoin », côtoie le kit pour yeux « Yeux de Bitch » et l’eau de parfum « Trafic d’orgasme ». Et la sauce prend. C’est un véritable raz-de-marée où les stocks des produits fondent comme neige au soleil et sont très rapidement sold-out. Chaque année, la marque s’agrandit et à chaque nouvelle sortie, le succès est au rendez-vous.



La cosmétique en ligne de mire

Sur sa chaine Youtube, Gaëlle teste et décrypte les marques de skincare ou de produits beautés du moment. Tout y passe. De la sortie de la gamme de maquillage de Maeva Ghennam aux derniers produits lancés par Kim Kardashian. De l’expérience client, à l’efficacité des produits, en passant par leurs compositions, tout est passé au crible fin de l’experte.

Par la même occasion, Gaëlle tente d’éduquer ou du moins de renseigner ses petits Martins et Martines sur la cosmétique, les produits à éviter, les labels à connaitre… « On a envie, avec Martine Skin d’informer et d’instruire notre communauté sur le monde des soins, des traitements de la peau, la cosmétologie. » explique-t-elle dans sa vidéo de lancement.



Entre ses « crash test » et le lancement de sa propre marque de cosmétique, il n’y avait qu’un pas à faire. Car dès demain, on pourra retrouver la première gamme de Martine Skin. Une routine composée de 6 soins et d’un accessoire, composée au minimum à 95% d’ingrédients d’origine naturelle. Les produits sont végans et cruelty-free.

Une première routine sous acides

« J’ai voulu développer une marque de skincare qui dans ma tête était parfaite. Pour cette première gamme, j’ai mis au point une routine qui est axée sur le traitement anti-imperfections. » raconte l’entrepreneuse.

Et cette première routine, à la black-list très longue, se veut efficace tout en restant naturelle. Pour ce faire, c’est un véritable cocktail d’acides fortement concentrés qui a été conçu et mis au point pour un maximum de résultats. Par exemple, le masque « L’Acide » affiche une concentration de 12% d’acide (10% d’acide AHA et 2% d’acide lactobionique).

La routine complète se compose de 6 produits divisé en une gamme jour et nuit. Le day set est composé de trois produits. Le Nettoyant, Le Before, un sérum de jour et La Crème une crème de jour. La gamme nuit, elle, est composée d’un masque: L’Acide, d’un sérum: L’After et d’une crème de nuit: La Grasse Night. De plus, un pinceau est également vendu afin d’appliquer le masque.



