Quel test pour analyser sa peau?

Votre routine beauté est-elle adaptée à votre peau? Le diagnostic d’un dermato pourra vous éclairer. Mais de plus en plus de marques développent leurs propres tests, parfois avec l’aide de l’intelligence artificielle. Peut-on s’y fier? Nos journalistes ont mis au banc d’essais plusieurs analyses. Et comparé les résultats. Verdict mitigé.

Aylin Koksal (28 ans)

Ma peau est sèche sur les joues, tandis que ma zone T est plus grasse. J’utilise un nettoyant, une crème hydratante, une protection UV et parfois un sérum et une crème pour les yeux. Hélas, ma peau souffre d’acné depuis un certain temps.

© National

Test en ligne: Yves Rocher

Cette «analyse de peau» promet de durer deux minutes et se limite à trois questions à choix multiples. D’abord choisir son type de peau : sèche, normale ou grasse. Pas idéal en cas de doute, mais j’opte pour «grasse». Ensuite définir les besoins de sa peau. Pour moi, une peau plus mate et moins de points noirs – mais je ne peux choisir qu’une option. Je prends la seconde. Enfin, je dois définir mon environnement : urbain et pollué ? Ensoleillé? Venteux et froid? Rien ne correspond vraiment à ma situation, mais je choisis le soleil. Yves Rocher en déduit une «solution» sous la forme de huit (!) produits, dont la plupart ont une fonction exfoliante. A mon avis, un cocktail trop agressif pour moi. Le prix total de l’ordonnance : 120 euros.

yves-rocher.be/fr/diagnostic-peau

Test en ligne, avec l’IA : Vichy

Le test commence par un selfie et des questions sur l’âge et le type de peau. Cette photo est comparée à des images de personnes au profil similaire, tirées d’une base de données de 10 000 clichés. Viennent ensuite des questions sur les habitudes alimentaires, le sommeil, l’exposition au soleil… Résultat: selon le test, mes problèmes peuvent être dus à des facteurs environnementaux tels que la pollution, alors que je vis dans une région très verte. Le système suggère aussi que j’ai des rides et que l’élasticité de ma peau laisse à désirer – difficile à affirmer à partir d’une photo. Vichy me suggère, à ma grande surprise, une routine anti-âge de 5 produits avec crèmes liftantes et sérums de comblement pour un prix de 144 euros.

www.vichy.be/fr/blog/skinconsult-ai-explanations

Test en live : Caudalie

Pour ce skin scan, je suis reçue à la boutique Caudalie de Bruxelles. Une employée me pose quelques questions classiques sur mon âge et mon quotidien. Elle sort ensuite un appareil qui lui permet de zoomer en profondeur sur ma peau. Elle applique l’engin sur mes joues, mon front et mon menton. Le constat ? Mes pores sont dilatés et un peu gras, exactement ce que je pensais. L’assistante précise que j’ai aussi quelques rides d’expression, ce qui est tout à fait normal pour mon âge. Elle me propose un arsenal d’une vingtaine de produits parmi lesquels nous sélectionnons ensemble 6essentiels, chacun pour une étape de ma routine. Le coût total ? La coquette somme de 200 euros.

13, rue Jean Stas, à 1060 Bruxelles. be.caudalie.com

Conclusion

Bien que les analyses de peau en ligne semblent pratiques, elles sont loin d’être précises. Les questions de Vichy et YvesRocher sont incohérentes, et les recommandations de produits arbitraires. Mon expérience chez Caudalie a pris plus de temps, mais a été plus utile. Ils ont utilisé un appareil pro pour repérer les problèmes que je soupçonnais et il était possible de tester les produits sur place. Un bémol : l’outil n’analysait que des zones localisées et non l’ensemble du visage. Bien que j’apprécie les produits Caudalie recommandés, il y a trop d’étapes et je préfère une routine simple. Toutefois, j’utiliserai les conseils reçus pour prendre soin de ma peau mixte à l’avenir.

Jorik Leemans (28 ans)

Mon type de peau ? Aucune idée. Je m’occupe d’elle au petit bonheur la chance. C’est donc avec le souhait de mieux la connaître que je relève ce défi afin d’apprendre à prendre soin de mon visage, sans effort.

© National

Test en ligne : Typology

Pas plus de quatre minutes, me promet-on avant que je ne démarre. Pour commencer, je dois identifier mes principaux problèmes. Où ma peau est-elle inconfortable ? Y a-t-il beaucoup de pollution là où j’habite ? Quelle est ma couleur de peau ? Après une dizaine de minutes de tergiversation pour remplir le formulaire, le résultat tombe : ma peau est de «type AE+», soit une peau jeune qui produit un peu plus de sébum que la normale. En plus des détails de l’analyse, je reçois une liste de cinq produits pour le matin et le soir, ainsi qu’une brève explication de la raison pour laquelle je devrais les acheter. Selon Typology, cette routine aurait été établie selon une méthodologie approuvée par les dermatologues. Coût total : 97,70 euros.

typology.com/diagnostic

Test en ligne, avec l’IA : Clinique

Bienvenue dans Black Mirror, version Clinical Reality. Ici, vous téléchargez une photo via un outil de diagnostic que Clinique qualifie de «plus précis à ce jour» sur le marché. Trente secondes plus tard, vous obtenez une analyse de la peau basée sur «plus de 2 millions de scans du visage et 50 ans de recherche dermatologique». Problème : je dois aussi indiquer mon type de peau, ce que je ne sais pas. En me basant sur les explications du site et avec l’aide d’une amie bien informée, j’indique une peau mixte à grasse. Quelques instants plus tard, je reçois les défis à relever: déshydratation, fatigue, teint inégal et taches pigmentaires. S’en suit une liste de produits et… ça s’arrête là. A condition d’inverstir 379,50 euros, tous mes problèmes seront résolus. Une aubaine.

clinique.be/clinicalreality

Test en live : Clarins

La seule analyse pour laquelle quelqu’un regarde ma peau se déroule dans la nouvelle boutique Clarins, à Anvers. Mais même là, je ressors après dix minutes. L’employée recherche d’abord les problèmes visibles – différences de pigmentation… Elle procède ensuite à une palpation pour évaluer la texture, la fermeté et le volume. Mes principaux soucis: des cernes sous les yeux et ma zone T plus grasse. Je repars avec des échantillons pour tester une routine, avec mousse nettoyante et gel hydratant le matin, crème de nuit et gommage. Mais on me conseille de commencer avec trois produits puis d’élargir. Si je devais acheter ce trio de base, cela me coûterait 125 euros. Je reçois l’analyse et les échantillons gratuitement.

28, Schuttershofstraat, à 2000 Anvers . bnl.clarins.com

Conclusion

J’ai l’impression que je ne comprends pas encore tout à fait comment ma peau se compose. Les trois approches me semblent très commerciales, ce qui n’est évidemment pas illogique – il s’agit après tout de marques de cosmétique et pas d’un cabinet médical. C’est de l’analyse de Clarins que je retiens le plus de choses. C’était la seule option où je pouvais poser des questions, ce que les analyses en ligne ne permettent pas. Et vive les échantillons!

Isabelle Willot (55 ans)

Prendre soin de ma peau, c’est mon moment. J’en connais les défauts, en particulier les taches pigmentaires. J’ai apprivoisé mes rides mais je m’inquiète du manque de fermeté et de la fatigue qui donne le teint grisâtre.

© National

Test en ligne : Roc

Roc est une marque historique de la pharmacie qui fait un joli come-back. Je suis donc curieuse de voir si ses tests sont à la hauteur. Les six questions à choix multiples – mon âge, l’existence ou non de signes de vieillesse, la sensibilité de ma peau ou encore mes attentes… – me semblent pleines de bon sens. Le résultat en revanche me laisse dubitative. Alors que je déclare avoir une peau sensible, très sèche et ne jamais avoir utilisé de rétinol, c’est pourtant un soin contenant cet actif sensibilisant et… desséchant que le système me propose. Le genre de produit vers lequel je n’irais pas sans avis médical. Pas de surenchère en revanche : on me suggère ce fluide avec SPF et un nettoyant pour un total de 55 euros.

rocskincare.fr/pages/trouver-un-traitement

Test en ligne, avec l’IA: myBlend

Nouveau venu en cosmétique, myBlend prône une routine minimaliste – une crème et un ou deux sérums. Pour accéder au test, il suffit de scanner un QR code. La prise de photo du logiciel mySkinDiag va permettre d’analyser 11signes cutanés clés du visage. L’image qui en résulte est loin d’être flatteuse et me fait craindre le pire. Je réponds à des questions sur mon style de vie, mes préoccupations et ma routine, et le résultat apparaît: je suis «dans le rouge» pour la moitié des paramètres, surtout les rides et les poches. Pour chaque problème, je reçois un conseil générique tel que choisir un produit à la caféine pour le contour des yeux. La prescription de base se limite à 4essentiels : un fluide régénérant, deux sérums – rides et éclat – et un complément alimentaire pour un total de 450euros.

my-blend.com/fr/myskindiag/

Test en live : Guerlain

Je rejoins la conseillère dans un espace privatif de la boutique bruxelloise. Une tablette connectée à un outil en forme de pistolet à la main, elle prend six photos de mon visage. Avant de m’interroger sur ma routine et mon style de vie, elle touche ma peau pour évaluer son grain, son élasticité et sa fermeté. Premier constat : ma peau est mise à rude épreuve à cause du stress, de la pollution… J’ai hélas peu de prise sur cela. Pour le reste, je découvre que les points analysés – rides, pores, texture… – sont dans la moyenne de ma tranche d’âge. Même la fermeté qui m’inquiète tant. Carton rouge en revanche pour les taches, mais l’hydratation est ma force. Je repars avec les échantillons d’un concentré liftant et d’une protection solaire qui coûteraient 640 euros.

48a, avenue Louise, à 1050 Bruxelles. guerlain.com

Conclusion

Dans les trois cas, pas de surenchère dans le nombre de produits prescrits. Si la note est si chère dans les deux derniers tests, c‘est parce que j’ai choisi en connaissance de cause des marques de luxe. Dans le cas de myBlend, la prise de photo me semble trop tributaire de l’angle et de la lumière pour être 100% fiable. J’ai d’ailleurs dû m’y reprendre à plusieurs fois. J’apprécie les conseils généraux que je peux mettre en pratique avec n’importe quelle marque. Chez Guerlain, le dialogue avec la conseillère fait la différence car il permet d‘apporter de la nuance. Recevoir des échantillons avant d’investir est un luxe appréciable.

Lire aussi: Les masques LED enflamment la toile: on vous explique pourquoi