Pour ou contre les huiles essentielles pour la peau?

Qualifiées de dangereuses à cause du risque allergène, voire de totalement inefficaces par leurs détracteurs, les huiles essentielles restent plébiscitées par les partisans de la cosmétique naturelle. Faut-il vraiment les traquer sur les étiquettes et les éviter à tout prix?

Nous voulons tous le meilleur pour notre peau. Mais depuis l’avènement de la tendance «clean beauty» – soit une beauté dite propre, en d’autres termes débarrassée d’ingrédients autorisés mais jugés indésirables –, les huiles essentielles se retrouvent accusées de tous les maux, surtout sur les réseaux sociaux.

Une efficacité remise en question

La plupart des dermatologues ne sont pas non plus fans de leur usage et conseillent plutôt de les éviter. Leurs détracteurs leur reprochent de provoquer des allergies… voire de stresser la peau au point d’accélérer son vieillissement. Même leur efficacité est parfois mise en doute.

Un pas que ne franchit pourtant pas Paula Begoun, fondatrice de la marque Paula’s Choice, qui les a bannies de tous ses produits. «Bien sûr, les huiles essentielles présentent des bénéfices, notamment grâce à leurs propriétés antioxydantes, admet-elle. Mais d’autres ingrédients peuvent tout à fait faire l’affaire. Le problème des huiles essentielles tient à leur structure chimique. Elles sont volatiles, par essence. Et c’est cette volatilité qui risque d’enflammer la peau. Et ça ne se voit pas toujours car la peau a le don de cacher ses problèmes. On ne sent peut-être rien mais les dégâts sont là.»

Est-ce qu’il faut se débarrasser des huiles essentiels dans les produits cosmétiques ? © ILLUSTRATION MARIE GRÉGOIRE

Un fort potentiel allergène ?

Pour Frédérick Warzée, porte-parole de DETIC, l’association belgo-luxembourgeoise des producteurs et des distributeurs de cosmétiques, tout est une question de dosage. «L’usage des huiles essentielles est réglementé, rappelle-t-il. N’oublions pas qu’elles sont aussi présentes dans certains médicaments à des concentrations bien supérieures à celles que l’on retrouve en cosmétique. Dire qu’elles sont inefficaces est donc mensonger. Mais leur potentiel allergène est également bien réel. Le risque n’est pas assez significatif pour qu’on puisse affirmer qu’elles représentent un danger pour tout le monde. Mais il est assez préoccupant pour justifier la mise en place par l’IFRA (International Fragrance Association) de normes à respecter.»

Des normes qui ne sont toutefois qu’indicatives… et rarement suivies dans les tutos de crèmes ou remèdes «maison» qui pullulent en ligne. La palme revenant incontestablement à l’huile essentielle d’arbre à thé, souvent appliquée pure – on est donc en plein surdosage – et responsable de la plupart des images horrifiantes véhiculées sur les réseaux. «D’autres ingrédients peuvent être sensibilisants, ajoute notre expert. Stigmatiser les seules huiles essentielles revient à jouer sur les peurs des gens et à faire de la dramatisation à des fins commerciales.»

Conclusion

Les seuils conseillés pour un usage cosmétique sont fixés afin de limiter au maximum les réactions allergiques. Si vous avez la peau sensible, mieux vaut toutefois les éviter. Mais c’est surtout lorsqu’on les utilise pures dans des produits «maisons» qu’elles causent le plus souvent des irritations.