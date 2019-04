Calés sur le tempo d'un quotidien accéléré, boostés à la dopamine, mariés à nos smartphones: aurions-nous perdu la notion du temps au point de ne plus supporter la moindre minute à ne rien faire? Un bilan de notre tolérance à la lenteur s'impose pour réapprendre à savoir poireauter.

"C'est quand qu'on arrive?" Avez-vous remarqué notre propension à nous comporter au quotidien comme un enfant qui se plaint déjà de la durée du voyage alors que la bretelle de l'autoroute qui mène à la mer n'est pas encore en vue? Une caisse de supermarché bloquée à cause d'un fruit non pesé et c'est l'exaspération. Un ralentissement du trafic s'accompagne d'un concert de klaxons. Une boutique en ligne qui ne livre pas en un claquement de doigts est écartée au profit d'un concurrent plus rapide. Un mail qui ne trouve pas de réponse dans les heures suivant l'envoi et l'on hurle au manque de professionnalisme ou de respect. Il y a fort à parier que nous considérerions la possibilité de réduire les neuf mois de grossesse si nous avions une prise sur la gestation humaine. C'est que nous n'avons pas de temps à perdre, voyez-vous.

...