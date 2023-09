Queen C Cosmetics, la nouvelle marque de maquillage belge pour toutes les peaux foncées (et pas seulement)

Si vous avez la peau foncée, vous avez sans doute remarqué que les couleurs traditionnelles des fards à paupières étaient souvent ternes sur vous. Le Vif Weekend a rencontré Coco, inspiratrice de la marque belge Queen C Cosmetics qui ne connaît que trop bien ce problème. Elle vient donc de lancer des palettes d’ombres à paupières aux pigments intenses et durables, qui vont à tout le monde, peaux mates et noires incluses. Interview.

Vous avez une vie assez mouvementée, entre plusieurs emplois et votre rôle de mère célibataire. Qu’est-ce qui vous a poussée à lancer votre propre marque de produits de beauté?

Coco (rires): « Je suis occupée toute la journée. Je n’ai donc pas vraiment le temps de consacrer des heures à ma routine beauté. Et c’est exactement pour ça que j’ai voulu lancer ma propre ligne. Parce que je cherchais depuis longtemps des produits pratiques qui durent longtemps et qui sont également agréables à regarder sur ma peau. Parce que ce n’est pas aussi facile à trouver qu’on pourrait le croire ».

Qu’entendez-vous par là?

« Je suis d’origine africaine et j’ai la peau foncée. En fait, ma peau est très foncée, comparée à celle d’autres personnes. Il est donc extrêmement difficile de trouver des couleurs qui correspondent à ma carnation. Si je porte un fard à paupières bleu, ça devient gris. Si je mets du rose, ça devient gris. Peu importe la beauté ou la luminosité des couleurs sur les palettes, elles ne me conviennent tout simplement pas. C’était extrêmement frustrant! Et après avoir fait ma petite enquête, j’ai découvert que c’était un problème pour de nombreuses personnes de différentes origines.

« Je me suis donné pour mission de rendre ma ligne entièrement végétalienne et durable. »

Comme les fards à joues pêche qui n’apparaissent pas sur la peau, ou les fards à paupières « nude » qui n’ont pas le même effet lumineux que sur une peau plus claire ?

« Exactement. C’est un problème connu en fait, mais l’offre de maquillage pour les personnes à la peau plus foncée est incroyablement réduite en Belgique. Si l’on ajoute à cela le fait que j’ai personnellement une cinquantaine d’années et que je souffre d’allergies, ma peau a des besoins très spécifiques et il y a très peu de produits qui y répondent. Je me suis donc donné pour mission de rendre ma ligne entièrement vegan et durable. Mes produits proviennent au moins à 95 % de sources naturelles. Ils ne contiennent ni alcool, ni microplastiques, ni huiles minérales, ni parabènes.

Nous nous engageons également à réduire notre impact sur l’environnement en n’utilisant que des ingrédients recyclés et recyclables. Enfin, nous refusons d’effectuer des tests sur les animaux, ce à quoi je suis personnellement très attentive. » (De nombreuses marques de cosmétiques produisent dans des pays où les tests sur les animaux sont encore légaux, NDLR).



« C’était difficile (rires). Si cela avait été facile, n’importe qui aurait pu le faire. C’est un processus qui prend du temps. D’autant plus que je savais ce que je voulais du point de vue du consommateur, mais je ne connaissais pas l’aspect technique de la production de maquillage. C’est une autre histoire. J’ai dû me rendre en France et en Italie, où j’ai trouvé les bonnes personnes, avec les bonnes connaissances, qui répondaient à mes exigences de qualité. »

« L’inclusion va au-delà de la couleur de peau »

« Je suis un petit acteur sur un marché où il y a de gros concurrents avec des budgets encore plus importants. Heureusement, j’ai trouvé des gens qui croyaient en moi et en mon objectif. Car soyons honnêtes, existe-t-il vraiment une marque décente et inclusive qui puisse également répondre aux besoins d’une peau plus foncée? J’en doute. »

Il y a pourtant des marques comme Fenty Beauty qui sont très inclusives

« J’aime beaucoup ce que Rihanna a fait avec cette marque. Le concept est fantastique, mais malheureusement, on ne peut pas la considérer comme une marque vegan parce que tous les produits de la gamme Fenty ne sont pas vegan. Cela complique les choses pour moi, car je dois chercher ce qui est vegan et ce qui ne l’est pas. Je passe donc beaucoup de temps à lire les ingrédients lorsque je veux acheter du maquillage. L’inclusivité ne se limite donc pas à la couleur de la peau.

Je voulais également montrer au public qu’il est possible de créer un maquillage entièrement vegan tout en restant sophistiqué. Beaucoup de gens pensent que le maquillage vegan ne peut pas être aussi sophistiqué ou qualitatif que le maquillage « normal ». Je voulais briser ce préjugé. »

Et votre gamme convient à tout le monde ?

« Absolument. Nous n’excluons personne. Nous avons développé ce produit pour tout le monde: hommes, femmes, peaux claires, peaux foncées, jeunes et vieux. »

Queen C cosmetics est disponible en ligne via queenccosmetics.com

