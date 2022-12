Repéré sur TikTok: les tendances beauté qui ont marqué l’année 2022

Adeptes des réseaux sociaux, vous avez forcément entendu parler des ‘fake dimples’, de la ‘sticky method’, ou des ‘manga lashes’, ces astuces beauté distillées sur TikTok tout au long de l’année. Mais ont-elles vraiment rencontré le succès escompté ? A l’ère des réseaux sociaux, on a tendance à l’oublier, mais les (vraies) tendances beauté ne se contentent pas d’amasser des millions de vues, elles s’inscrivent dans le temps… C’est le cas du ‘slugging’, du ‘crying makeup’, et de la ‘wolf cut’, qui ont clairement influencé votre routine beauté en 2022.

Il y a tout (et n’importe quoi) sur TikTok, au point de voir émerger des tendances – ou micro-tendances – qui n’en sont pas réellement. C’est d’autant plus vrai dans les secteurs de la mode et de la beauté, où les astuces et influences se comptent aujourd’hui par centaines. Reste que les véritables inspirations, celles qui s’installent durablement dans notre quotidien, ne se comptent que sur les doigts d’une main. A l’aube de la nouvelle année, retour sur les trois tendances nées sur TikTok qui ont véritablement influencé votre routine beauté.

Le slugging, l’allié des peaux sèches

La K-beauty, ou beauté coréenne, peut se targuer de dominer les débats sur les réseaux sociaux. La preuve avec le ‘slugging‘, tendance beauté phare de l’année 2022, qui compte aujourd’hui des centaines de millions d’adeptes dans le monde. Tout droit venue de Corée du Sud, cette technique au nom farfelue (‘slug’ signifie ‘limace’) consiste à s’enduire le visage de vaseline toute la nuit (oui, vous avez bien lu) pour lutter contre certains maux de l’hiver, à commencer par les rougeurs, les démangeaisons, et le dessèchement cutané.

Avec près de 600 millions de vues, l’astuce s’est révélée un véritable succès au point d’observer des dizaines de vidéos faites par des dermatologues pour la décrypter. Fait rare, tous ont validé cette technique, précisant toutefois qu’elle était idéale pour tous les types de peau à l’exception – il y en a toujours une – de celles sujettes à l’acné. La vaseline pouvant l’exacerber. Le phénomène a pris tellement d’ampleur tout au long de l’année, qu’il s’est élargi à d’autres parties du corps avec le ‘nail slugging’ et le ‘hair slugging’, qui consistent à appliquer la même méthode sur les ongles et les cheveux.

Le crying makeup, ou l’éloge de la tristesse

Aussi incroyable que cela puisse paraître, le ‘crying makeup’, qui aurait dû compter parmi les tendances WTF de l’année, s’est mué en cours de route en véritable phénomène beauté. L’idée ? Avoir recours au maquillage pour se donner un air triste, jusqu’aux sanglots, voire totalement déprimé. Qu’on se le dise, la tendance n’a jamais dépassé les frontières du virtuel, mais elle s’est confortablement installée au point de devenir un incontournable beauté de l’année. A ce jour, plus de 100 millions de vues sont associées au ‘crying makeup’, lui-même dérivé du ‘sadfishing’, phénomène consistant à exprimer ses sentiments les plus négatifs sur les réseaux sociaux.

Celles et ceux qui ne parviennent pas (encore) à pleurer sur commande doivent tout miser sur le blush, à appliquer sur des endroits stratégiques (pommettes, yeux, bout du nez) pour donner l’illusion d’avoir pleuré. A compléter avec un fard à paupières liquide légèrement scintillant pour appuyer le leurre. Une tendance née sur les réseaux sociaux et adoptée par les makeup artists les plus célèbres de la planète, qui n’a fait que croître au fil des mois. A l’aube de 2023, on espère voir émerger son parfait contraire, une astuce permettant d’avoir l’air heureux… Histoire d’égayer la nouvelle année.

La wolf cut, ou le retour du mulet

On avait prédit que la wolf cut, version modernisée de la coupe mulet, allait faire des émules en 2022; ça n’a pas manqué. Coiffure d’inspiration rétro popularisée par Billie Eilish, elle n’a cessé de séduire tout au long de l’année, au point de se voir élevée au rang de coupe star de 2022. Faussement négligée, cette coupe autrefois moquée – Chris Waddle ne peut le nier – a généré à elle seule pas moins de 2,3 milliards de vues sur TikTok, et fait à l’heure actuelle toujours l’objet de nouvelles vidéos. Le phénomène est tel que des utilisatrices du réseau social chinois ont multiplié les tutoriels pour montrer comment la reproduire seule chez soi, et c’est sans compter sur les innombrables vidéos de conseils pour la styliser sur cheveux longs, courts, ou bouclés.

Shag, wolf cut, ou coupe mulet, peu importe comment vous la nommerez, il s’agit incontestablement de la tendance capillaire de 2022. Certains ont même tenté des variantes, créant un véritable bestiaire capillaire, à l’image de la cobra haircut ou de la butterfly haircut, sans jamais rencontré le succès escompté. Un phénomène qui montre que la nostalgie, tout comme les symboles de la contre-culture, ont fortement influencé les tendances, en mode comme en beauté, de cette année.Christelle Pellissier