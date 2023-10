skinbarrier: Faut-il à tout prix réparer notre peau ? (+ shopping)

Sur TikTok, le hashtag #skinbarrier dépasse désormais les 5 milliards de vues. La réparation de notre barrière cutanée est devenue l’obsession beauté du moment. Cette fonction protectrice est-elle à ce point en danger? Moins qu’il n’y paraît.

Dès qu’il est question de beauté, sur TikTok, un hashtag chasse l’autre à un rythme effréné. Depuis quelques mois, dermatologues et beauty gourous en tous genres ont fait des mots «fonction barrière» traduits dans toutes les langues le sujet qui affole la Toile. A en croire le ton général de la conversation, c’est toute notre routine jugée trop agressive qu’il faudrait revoir pour retrouver une peau en pleine santé.

Comme le rappelle Hélène Binet, dermatologue au centre Skin Renaissance, à Bruxelles, lorsque l’on parle de barrière cutanée, on se réfère à la couche externe de l’épiderme, ce que l’on appelle la couche cornée. «Elle est constituée de cellules mortes surmontées d’un film composé d’eau et de lipides. Celui-ci agit comme une sorte de ciment qui va donner à l’ensemble une certaine plasticité. Dans la phase lipidique, vous allez retrouver des céramides, du cholestérol et des acides gras libres. Si le mur est étanche, il évitera l’évaporation de l’eau contenue dans la peau. Mais empêchera aussi les irritants et les allergènes de provoquer des réactions.»



C’est dans ce ciment protecteur que se trouve également le fameux microbiome objet de toutes les attentions de l’industrie cosmétique. Cette flore qui recouvre tout notre corps est composée de milliards de bactéries, de parasites et de virus qui ne nous veulent que du bien. «En cas de déséquilibre et de surabondance de «mauvaises bactéries», le milieu peut devenir pathogène et entraîner des lésions cutanées comme l’acné, l’acné rosacée ou l’impétigo», poursuit l’experte.

Les signes qui alertent

La santé de notre peau dépend donc bien, au moins en partie, de celle de notre barrière cutanée. «Mais dans la grande majorité des cas, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, tempère la dermatologue. Si vous n’observez rien d’anormal – si ça ne gratte pas, si ça ne pique pas, si vous n’avez pas de poussée de rougeurs ou de boutons –, c’est que votre barrière cutanée fait correctement son travail. Dans ce cas, nul besoin de changer drastiquement votre routine.

En revanche, si votre peau est en souffrance, il y a de grandes chances que votre barrière cutanée ait bel et bien été endommagée. «On oublie souvent que les facteurs peuvent être génétiques, comme dans le cas de maladies comme l’eczéma ou l’ichtyose, qui découlent d’une sécheresse cutanée extrême, précise notre spécialiste. Dans ce cas il est indispensable de consulter un médecin.»

La liste des facteurs externes est, elle, de plus en plus longue. Le changement brutal de température, le stress, la pollution, les UV, le tabagisme, l’alimentation pas toujours équilibrée et le manque de sommeil mettent la peau à rude épreuve. «Mais une routine mal adaptée à son type de peau peut également faire du dégât, admet Hélène Binet. Si l’on utilise des produits lavants trop agressifs, on va toucher au pH de la peau et donc à son équilibre. Il faut qu’elle reste toujours légèrement acide.»

Les gestes à privilégier

La dermatologue met également en garde contre la tentation de superposer trop d’actifs à la mode… pas toujours compatibles entre eux ni adaptés aux besoins de chacun. «Un peeling aux acides de fruits peut être intéressant, de temps en temps, pour stimuler le renouvellement cellulaire… mais pas si on a la peau sèche et sensible, note-t-elle. Et certainement pas en association avec le rétinol.»

Si votre peau vous fait un caprice, un seul mot d’ordre: mettez-la au régime. Limitez-vous à un nettoyant doux, à une crème ou un sérum à l’acide hyaluronique sans oublier chaque matin d’ajouter une protection solaire. De temps en temps, si vous en sentez le besoin, ajoutez un masque un peu plus riche. Privilégiez les actifs amis de votre barrière cutanée comme les céramides, la glycérine, le squalène et ses dérivés et pourquoi pas quelques prébiotiques qui nourriront les bonnes bactéries. Enfin, restez fidèle pour un temps au moins à ce nouveau combo.

Notre sélection de produits

