Strass dentaires et grillz, la tendance qui fait grincer les dentistes

Au summum de la tendance dans les années 2000, les strass dentaires font leur grand retour et illuminent à nouveau les sourires. Accessoires préférés des stars, bijous dentaires et autres grillz s’affichent désormais dans toutes les bouches. Sans faire l’unanimité pour autant…

Si la mode est toujours en changement, elle est aussi un éternel recommencement. Il fallait donc s’en douter, les strass dentaires qui ont illuminé tant de sourires au début des années 2000 sont de retour. Particulièrement dans les bouches de la Gen Z, qui succombe en masse aux tooth gems, ou bijoux dentaires en français dans le texte. Le #toothgems a ainsi été vu plus de 534 millions de fois sur TikTok, confirmant le retour scintillant des strass sur le devant de la scène.

Des stars comme Rihanna, Rosalía, Angèle, Drake, Bella Hadid et Asap Rocky suivent la tendance et décorent leurs dents. Petit papillon en diamants, logo playboy en cristaux ou encore logo Yves Saint Laurent multicolore, on l’aura compris, cette tendance ne date pas d’hier. Mais est-elle sans danger pour autant ?

Les bijoux dentaires, de l’Antiquité à la Gen Z

Dès l’Antiquité, les femmes étrusques, connues pour orner leurs dents de fil d’or, sont les premières à utiliser des bijoux dentaires. Une pratique que d’aucuns attribuent toutefois à la culture égyptienne, dont les femmes voulaient montrer leur richesse à l’aide de ces bijoux de bouche. Une envie qui ne s’est pas ternie au gré de l’Histoire.

Apparus dans les rues de Brooklyn dans les années 80, les grillz (à ne pas confondre avec les strass) étaient alors majoritairement portés par les dealers. En or, en argent ou encore en diamants, les grillz sont une manière d’imposer son statut social. Très vite, l’habillage dentaire quitte la rue et se répand à la culture musicale, ce qui nous amène aux tooth gems. L’ère Y2K n’y est pas pour rien: l’époque incarne l’insouciance, la légèreté et surtout la nouveauté. Entre les jeans taille basse, les accessoires dans les cheveux ou encore les sourcils affinés, les strass dentaires s’imposent parmi les incontournables de l’époque.

L’affirmation de soi, une dent à la fois

20 ans plus tard et la mode Y2K inspire la nouvelle génération depuis quelques années, et ces petites pierres brillantes n’ont pas échappé aux stars de la pop culture et de la Gen Z. L’apparence est une feuille blanche sur laquelle la nouvelle génération a décidé de marquer son style. C’est ce que nous expliquent Laurie et Kamilia, deux artistes spécialisés dans la pose des strass dentaires qui proposent leurs services via leurs pages Instagram respectives, Spicygemz et Bluetoothgem.

“La Gen Z privilégie l’expression de soi et crée sa propre allure. Les tooth gems sont super cute et constituent un excellent ajout à notre propre style”, explique Kamilia. De plus, voir des célébrités en porter ne ferait qu’augmenter la tentation de se faire poser des bijoux sur les dents.

“C’est une manière supplémentaire d’affirmer ta personnalité et de personnaliser encore plus l’image que tu renvoies. Il y a beaucoup de personnes qui n’ont connu ça qu’à travers les stars, ça a beaucoup joué”, ajoute Laurie.



Strass dentaires, le choc des professions

Comme pour chaque tendance, les avis divergent. D’un côté, les professionnels de la santé, de l’autre, les professionnels du bijou dentaire. Et du côté des dentistes, on tire la sonnette d’alarme. Selon Ali Wehbe, dentiste à Genval, les dents ne sont pas à l’abri du danger. “Ça reste un élément en plus qu’on vient mettre sur la dent. C’est quelque chose qui est rugueux, qui va capter énormément les bactéries. ll y a aussi certains praticiens qui vont peut-être fraiser dans la dent, qui vont peut-être abîmer la dent pour intégrer ce bijou.” Mais alors pourquoi certains de ses confrères se collent-ils à la tâche et posent des strass sur leurs patients ? “J’imagine que c’est en fonction de la demande. Souvent, un patient sait ce qu’il veut. Et si ce n’est pas toi, il va le demander à quelqu’un d’autre et encore à quelqu’un d’autre jusqu’à trouver”, explique Ali Wehbe.

Une mise en garde qui ne surprend pas les expertes ès tooth gems : “c’est comme quand tu vas te faire un piercing ou un tatouage, ton médecin va te dire que tu n’aurais pas dû faire ça. Il ne faut pas dénaturer le corps. Un professionnel de la santé va toujours tenir ce discours”, affirme Laurie. Mais les deux parties sont d’accord sur une chose : une hygiène dentaire irréprochable. Il est important que les dents soient en bonne santé avant de poser des strass dessus. Kamilia assure ainsi avoir déjà refusé des clients quand ce n’était pas le cas, par exemple, en cas de “maladies des gencives ou de caries. La dent, le bijou et le lieu de travail doivent être propres.”

Quant à Ali Wehbe, il souligne également l’importance de prioriser l’hygiène dentaire avant de poser des toohth gems : “il faut vraiment d’abord vérifier l’hygiène du patient, que ce soit irréprochable avant de coller quoi que ce soit.” La pose du strass est similaire à celle d’un appareil dentaire, la différence étant que dans ce cas, l’orthodontiste “va contrôler l’hygiène toutes les quatre semaines” explique encore notre dentiste. Dans le cas des strass, pas de rendez-vous de contrôle fixe, c’est aux clients de se responsabiliser. Laurie conseille de retirer les bijoux dentaires au moins un an après la pose. Mais tout dépend de la personne. “J’ai déjà eu des filles qui venaient me dire qu’elles ont tenu leur strass pendant 10 ans. D’autres viennent les changer après 3 mois. »

Du bling bling, oui, mais de qualité

Autre mot-clé : la qualité. Un auto-kit acheté sur internet n’aura pas le même rendu qu’une pose chez un·e spécialiste. Lesquels commandent leurs accessoires chez des fournisseurs de bijoux, Swarovski par exemple, tandis que les colles utilisées sont connues dans le secteur dentaire.

Kamilia utilise également un composite spécial qui ne change pas la couleur des strass. Tout comme Laurie, elle explique à chaque client·e les étapes à suivre pour prendre soin de son nouveau sourire : “Il faut se brosser les dents tous les jours, de préférence avec une brosse à dents électrique, et surtout, ne pas oublier le bijou pendant le brossage.”



Si l’idée vous tente, il est donc préférable que vous vous renseigniez auprès de votre dentiste et de techniciens de bijoux dentaires. Vous aurez donc toutes les informations nécessaires avant de choisir entre “garder votre sourire naturel”, comme dirait Ali Wehbe, ou alors sauter le pas et opter pour un sourire qui scintille.