Tendances beauté: le make-up idéal et les astuces de pro pour un visage radieux

Une touche de couleur, du gloss et du glitter… Il n’en faudra pas plus pour briller tout l’été jusqu’au bout de la nuit, sur et autour du visage. Mais comment ne pas avoir la main trop lourde sur la brillance? Quels produits choisir? Retrouvez notre sélection produits et nos astuces de pro.

Combinaison dorée: de la brillance sur et autour du visage

Trench-coat métallisé, Walter Van Beirendonck. Bague Kandake en or et diamants et boucle d’oreille Mono Hoop en or et diamants, Messika.—Teint: Fond de teint All Hours Mat Luminous DW4, Yves Saint Laurent. Correcteur All Hours 05, Yves Saint Laurent. Stylo Touche Eclat High Cover 05 Honey, Yves Saint Laurent. Poudre bronzante Photo-Touche Illusion d’Ete, Sisley. —YeuxOmbre à paupières Pro Mono 015 Ginger Latte, Be Creative Make Up. Mascara Telescopic Lift, L’Oréal Paris. Gel pour les sourcis Diorshow On Set Brow 005 Black, Dior.—LèvresRouge à lèvres Dior Addict 527 Atelier, Dior. Gloss Dior Addict Lip Maximizer 002 Opal, Dior. —OnglesVernis à ongles Dior Nuit 1947, Dior.

L’astuce de pro: Rien de tel qu’un petit supplément de glitter sur les lèvres pour se donner un air de fête. Optez pour un rouge ou un baume estampillé «shine» pour apporter dès le départ de la brillance. Et complétez avec un gloss à effet repulpant pour une bouche étincelante.

Robe en Plexiglas et cristaux, Paco Rabanne @ SN3. Foulard en mesh argenté, Paco Rabanne @ MyTheresa. Boucle d’oreille Move Romance en or blanc, chaîne Lucky Move Arrow en or blanc et double bague Glam’Azone en or blanc et diamants, Messika. —TeintTerracotta Le Teint 2 N, Guerlain. Terracotta Light Healthy Glow Bronzer 03 Moyen Doré, Guerlain. Baume Essentiel 67 Rouge Frais, Chanel. —YeuxPalette Les 4 Rouges Yeux et Joues 958 Caractère, Chanel. Stylo Yeux Waterproof 72 Or Rose, Chanel. Mascara The Falsies Surreal, Maybelline. —BouchePhyto Rouge 16 Beige Bejing, Sisley. Gloss Fat Oil My Main, NYX Professional Make-up. —OnglesVernis Miracle Pure 212 Winter Sunset, Max Factor X Priyanka. © Felicia Van Ham

L’astuce de pro: Rien n’est plus beau qu’un éclat naturel sur les joues. Pour créer cet effet, commencez par appliquer sur les pommettes et dans les creux un joli bronzeur et terminez par un blush frais et scintillant.

Blazer noir à revers asymétrique, Celine Homme. Blazer noir à dos nu et épaulettes, Mugler @ SN3. Boucle d’oreille Move Iconica en or blanc, Messika. —TeintFond de teint Phyto-Teint Nude 5C Golden, Sisley. Correcteur Phyto-Cernes Eclat 4, Sisley. Dior Backstage Glow Face Palette 005 Copper Gold, Dior. —YeuxBase de cils fixante Mixing Medium Lashes, M.A.C. Pigment Powder Silver Fog, M.A.C. —LèvresRouge à lèvres crème mat Smooth Whip Memory Foam, NYX. © Felicia Van Ham

L’astuce de pro: Pas besoin d’en faire des tonnes avec les faux cils pour obtenir un bel effet. Plutôt que des longs cils d’un seul tenant, préférez les petits cils séparés que vous pouvez placer là où les vôtres sont un peu disparates.

Top argenté à paillettes, Paco Rabanne @ SN3. Earcuff My Twin en or blanc, boucle d’oreille Move 10th en or blanc, double bague Glam’Azone en or blanc et diamants, bague My Twin Toi & Moi en or blanc et bague Lucky Eye Pavé en or blanc, Messika. —TeintFond de teint Infaillible 24 H Matte Cover 145 Rose Beige, L’Oréal Paris. Correcteur Infaillible More Than Concealer 325 Bisque, L’Oréal Paris. Bronzer Sunshine Splash Pullside Vibes, Be Creative Make Up. Blush Dior Backstage Rosy Glow 001 Pink, Dior. —YeuxRecourbe-cils, Dior. Eye-liner liquide Vivid Matte Blanc, NYX. Stylo Diorshow 24 H 076 Pearly Silver, Dior. —Bouche Phyto Rouge Shine 20 Sheer Petal, Sisley. —OnglesVernis 100 Nude Look, Dior. © Felicia Van Ham

L’astuce de pro: Laissez l’eye-liner devenir la star de votre make-up. Pour ne pas alourdir, zappez le mascara et utilisez seulement un recourbe-cils. Etirez le trait pour dessiner un V argenté à l’aide d’un eye-liner stylo vers la pointe externe de l’œil. La lumière du soleil sur le visage attirera le regard sur ce détail subtil qui vous parera comme un bijou.

Souda: Body métallisé avec cut-out, LaQuan Smith @ MyTheresa. Bracelet Move Iconica en or, Messika. —Teint: Fond de teint All Hours Mat Luminous DW4, Yves Saint Laurent. Blush Dior Backstage Rosy Glow 004 Coral, Dior. —Yeux: Ombre Eclat Liquide 5 Bronze, Sisley. Mascara Diorshow Pump’n’Volume 090 Black, Dior. —Bouche: Gloss Dior Addict Lip Maximizer 012 Rosewood, Dior. Polien: Polo en Lurex doré, Victoria Beckham @ MyTheresa. —Teint: Fond de teint Dior Forever W2, Dior. Terracotta Light Healthy Glow Bronzer 03 Moyen Doré, Guerlain. —Yeux: Ombre Eclat Liquide 1 Champagne, Sisley. Mascara Lash Clash, Yves Saint Laurent. —Bouche: Rouge Pur Couture The Bold 10 Brazen Nude, Yves Saint Laurent. © Felicia Van Ham

Assistant photo: Vincent Van Den Dries — Assistant stylisme: Joshua Basubi — Coiffure: Jannes Van De Velde — Mannequins: Souda @ The Movement Models et Polien @ Ulla Models

Notre best of produits

Le make-up idéal pour un visage radieux.

Rouge Pur Couture The Bold 10 Brazen Nude, Yves Saint Laurent, 42 euros.

Ombre Eclat Liquide, Sisley, 41,50 euros.

Terracotta Le Teint, Guerlain, 56 euros. © National

Palette Les 4 Rouges Yeux et Joues 958 Caractère, Chanel, 80 euros.

Rouge à lèvres Dior Addict, Dior, 44 euros. © National

Mascara Telescopic Lift, L’Oréal Paris, 18,99 euros. © National

