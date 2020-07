Les "flexitariens", les personnes qui désirent réduire leur consommation de protéines animales, seront comblés avec l'arrivée sur le marché belge de la première gamme de viande hybride, composée à 50% de produits carnés et à 50% de produits végétaux.

Les Belges cherchent de plus en plus à réduire leur consommation de protéines animales au quotidien. Une façon de mettre en pratique ce nouveau mode de consommation est de choisir des produits 100% végétaux. Les produits dits "hybrides" proposent, eux aussi, une bonne alternative pour ces consommateurs, tels que les hamburgers et les saucisses qui sont composés pour moitié de viande et pour moitié de produits végétaux.

Dans ce contexte, la société Equinox lance "Meat The Champion", sa toute première gamme hybride en Belgique. Les produits sont composés pour moitié de viande hachée (boeuf, porc ou agneau) et 50% de pleurotes. Ce produit végétal a été choisi spécialement pour sa texture qui se rapproche de celle de la viande et parce que ces champignons sont disponibles localement. De plus, ce qui plaira aux adeptes du zéro déchet, les pieds de pleurotes sont utilisés pour créer le produit hybride, alors que la plupart du temps, ils sont jetés.

La saveur est très similaire à celle des produits à base de viande qui sont déjà disponibles sur le marché. Ces produits affichent un Nutri-Score A. "Meat the Champion propose des steaks hachés et des saucisses qui allient le meilleur de la viande et des champignons. Nous souhaitons participer à la transition protéique en offrant un produit sain, qui contient moins de graisses saturées et plus de fibres, avec une empreinte carbone inférieure à celle de la viande", explique Kristof Peeters, Directeur chez Equinox.

Par ailleurs, "Meat the Champion" propose également sa matière première, un produit semi-fini à base de pleurotes, auprès des bouchers, restaurants et producteurs locaux qui souhaitent faire évoluer leur offre.

La gamme "Meat the Champion" est disponible chez Carrefour.

