Lassé des centralisations urbaines? Avec Anarchy, Céline Woltèche et Sébastien Van der Beeten prouvent que la périphérie sait s'y prendre pour faire de l'alléchante résistance.

Anarchy. Le nom évoque la seconde partie des années 70. Placée par le mouvement punk sous le signe du "no future", cette plage temporelle s'est vue marquée par le pessimisme le plus noir. En intitulant de cette façon leur restaurant, Céline Woltèche et Sébastien Van der Beeten souscrivent-ils à une forme de dépression post-moderne? On ne peut pas le croire tant l'endroit rayonne de l'envie de mener un beau projet à deux... tout autant qu'il appelle cette catégorie qu'un guide de référence a eu la bonne idée de nommer "grand de demain". Oui, c'est bien un futur radieux qui s'écrit ici.

...