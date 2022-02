La cuisine subsaharienne est aussi vaste et variée que ne l'est le continent africain. Dans cette sélection de restaurants, il est possible de savourer un bout du continent, tout en restant à Bruxelles !

1. Toukoul

Au centre de Bruxelles, abrité de son Toukoul, une hutte traditionnelle, se cache un petit bout de l'Éthiopie. Avec son ambiance tropicale et chaleureuse, la convivialité du pays prend le dessus, et contraste avec les touches de métal gris qui donnent un côté industriel et épuré à l'endroit.

Toukoul © DR

La base de cette gastronomie repose sur l'injera, une galette de teff qui sert à la fois d'assiette et de couverts. On y retrouve un large choix de plats, dont des options végétariennes et une viande halal, avec un lexique bien détaillé pour une meilleure compréhension.

L'injera de Toukoul © DR

Toukoul © DR

L'expérience continue avec des boissons typiques telles que le Tej, une boisson nationale composée de vin de levure, d'eau et de miel. Pour compléter le dépaysement, le repas est accompagné de musique traditionnelle de là-bas. Pour les plus pressés, il est toutefois aussi possible de retrouver les classiques de ce restaurant au food market Wolf.

34, rue de Laeken, et 1, rue du Marronnier à 1000 Bruxelles. www.toukoul.be/ 50, rue du Fossé aux Loups, 1000 Bruxelles. www.wolf.brussels/toukoul

2. Kicoucou

L'ambiance conviviale de la salle invite à partager un bon moment autour d'une carte variée qui propose de la viande, du poisson et des plats végétariens revisités pour laisser la chance à tout le monde de déguster de nouvelles saveurs.

Kicoucou © DR

La cuisine se veut africaine, avec des propriétaires d'origines congolaises qui souhaitent démocratiser la nourriture du continent, en liant Occident et Afrique. Par exemple, pour les adeptes de burgers, des versions à base de viande de chèvre (halal) sont suggérées. L'esprit innovant se traduit également, par la possibilité de composer soi-même son plat en choisissant la viande, l'accompagnement et la sauce.

Table de chez Kicoucou © Kicoucou

La créativité ne s'arrête pas là, puisqu'elle s'exprime même à travers les desserts faits maison avec un produit africain, la mangue, que l'on retrouve dans leurs tartes et tiramisus. Le tout dans une atmosphère bonne enfant, ponctuée de plantes et de coussins imprimés en wax.

17, rue de la crèche, place Fernand Cocq, à 1050 Bruxelles. kicoucou.be/

3. Afrosian

Quand l'Afrique rencontre l'Asie, cela donne naissance à des mélanges de saveurs que l'on retrouve ici, dans son assiette. Le restaurant se veut intimiste avec sa décoration sobre et chic, accompagnée de musiques telles que du zouk ou de la kizomba.

Afrosian Kris Kishi © Afrosian Kris Kishi

Propriétaire et chef, Christian Kishi, d'origine congolaise, combine les deux univers dans ses recettes et dans leur présentation. Un exemple de fusion réussie: le Niúròu, un plat sucré-salé qui honore la viande de boeuf, le tout servi dans un ananas.

le Niúròu, un plat sucré-salé qui honore la viande de boeuf, le tout servi dans un ananas. © Afrosian Kris Kishi

La présentation soignée au millimètre près de chaque plat est tout aussi importante que la qualité des produits utilisés. Des options végétariennes sont prévues. Et la viande est halal, ainsi que des cocktails avec et sans alcool sont proposés.

244, chaussée de Louvain, à 1000 Bruxelles. afrosian.be/

4. Afro Luna

Restaurant, mais aussi brasserie, l'Afro Luna sert des cocktails très frais au goût du soleil. Pour un repas ou juste une petite faim, la carte concoctée par le chef et propriétaire Ntsiama Beni propose une sélection de plats congolais, préparés avec soin.

Afroluna © Afroluna

Pour les amateurs de poisson et viandes (halal), les portions et grillades sont généreuses. On y retrouve le Pondu (à base de manioc), le poulet à la Moambe (pâte d'arachides) et le poulet grillé mayo qui sont des incontournables.

. © Afroluna

Avec ses touches de rouge et ses lampes de bistrot élégantes accrochées aux murs, une atmosphère familiale, mais aussi jeune se dégage. L'ambiance est chaleureuse dès que l'on franchit le pas de la porte.

40, rue Croxi de Fer, à 1000 Bruxelles. www.afro-luna.be

5. Le Sankaran

Avec ses masques africains accrochés aux murs, le Sankara, situé en plein centre, est spécialisé dans la gastronomie guinéenne et sénégalaise. On y trouve les authentiques plats tels que le Thiep, le poulet DG, le Yassa au poulet, et plein d'autres recettes servies dans de la vaisselle en bois originale.

Mais cela ne se limite pas qu'aux mets puisque la carte suggère aussi des boissons traditionnelles telles que le Bissap, un jus de Roselle, pour étancher sa soif. Pour compléter le repas, on misera sur un Dégué originaire de l'Ouest Afrique, un dessert à base couscous de mil et de yaourt. Le service se fait dans une atmosphère conviviale et chic.

La sauce maffe, le riz et chikwangue du Sankaran © Sankaran

32, rue de Maline, à 1000 Bruxelles. lesankaran.be/

Par Myriam Karrout

