Ce 14 février, surprenez votre tendre moitié avec un cadeau romantique et personnalisé. Et pourquoi pas du chocolat pour dévoiler vos sentiments? Bande de gourmands!

Marco l'amoroso

T'as déjà Jouy? Pas de méprise, c'est des nouveautés de Pierre Marcolini dont il est question. Celles-ci ont pour fil rouge un joli motif en toile de Jouy. Mention pour ce "Coeur à croquer", une création reposant sur un scénario de croustillant de noisettes du Piémont et de sésame japonais grillé. Le tout servi par une dentelle de Quimper, un gianotti à la noisette et des chocolats Grands Crus.

Marcolini

Sensuelle Arabelle

La plus olfactive des cheffes étoilées signe trois pralines pour Neuhaus. S'inspirant de fragrances de Guerlain, Arabelle Meirlaen a imaginé des coeurs chocolatés généreux en saveurs. Ainsi d'une création mariant le chocolat noir à la cerise et au praliné noisette pour évoquer La Petite Robe Noire. Il est aussi question de L'Homme Idéal, ponctué de notes de thé vert, et de Mon Guerlain traduit façon bergamote, touche lavandée et piment.

Neuhaus

A partir de 22,50 euros. neuhauschocolates.com

Carrés démocratiques

Travaillant avec du chocolat de couverture, la marque Dolfin, basée à Nivelles, n'en a pas moins séduit les amateurs de nouveauté avec des créations à base de gingembre ou de lavande. Le bon deal? 24 carrés répartis en six saveurs: lait 37% de cacao, lait nougatine, lait café, noir 70% de cacao, noir orange et noir nougatine.

Dolfin

Des étoiles dans les yeux

L'occasion est belle pour Benoît Nihant de rappeler la poétique analogie entre astres et destins personnels. Notre coup de coeur dans le coffret? Le croisement praliné - pignons de pin relevé d'une pointe de sel.

Benoit Nihant

Swinguez avec le chocolatier bruxellois de 2021

Laurent Gerbaud, consacré Chocolatier de l'année 2021 pour Bruxelles par le guide Gault & Millau, a composé un mélange de ganaches, pralinés, médaillons et fruits enrobés. Le tout rassemblé dans un écrin illustré, chic et un brin rétro, signé Donatienne Nieus, du Studio Hercule.

Laurent Gerbaud x Donatienne Nieus © SDP

A partir de 19,95 euros. shop.chocolatsgerbeau.be

