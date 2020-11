Les restaurants sont actuellement fermés, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas distinguer les meilleures adresses de l'année. Bien au contraire. À l'occasion de la sortie de l'édition 2021 de son guide, Gault & Millau vient tout juste d'annoncer les lauréats de l'année. Les voici.

Le Chef de l'année

Christophe Pauly du Coq aux Champs

Les trois restaurants les mieux notés

Hof Van Cleve (19,5/20)

BonBon (19/20)

L'Air du Temps (18/20)

Meilleur plat de légumes

Brutal by Bruut, à Bruges

La plus belle terrasse

Le Brugmann à Bruxelles

La Brasserie de l'année

Bar Bulot à Bruges

Les Prix Plaisir

À Bruxelles : Ventre Saint Gris, à Uccle

En Wallonie : La Gare d'Hamois, à Hamois

En Flandre : Rizoom, à Gand

Le Dessert de l'année

Nuance, à Duffel (Flandre)

Le restaurant asiatique de l'année

Samouraï, à Bruxelles (centre-ville)

Le restaurant italien de l'année

Gellius, à Knokke

Le sommelier de l'année

Le Hof Van Cleve

Cocktail bar de l'année

Belroy's Bijou, à Anvers

La Meilleure carte des bières de l'année

La Marelle, à Quévy (Hainaut)

La Meilleure carte des vins de l'année

Arden, Château de Vignée à Rochefort

Le plus beau restaurant design de l'année

Cuchara, à Lommel

L'Hôtesse de l'année

Marieke Moyaert Chattman, du Mange Tout à Middlekerke

Les restaurants Pop de l'année

A Bruxelles : Nénu

En Flandre : Baracca (à Leuven)

En Wallonie : Asie A Tik (à Mons)

Le Meilleur gastro-bistro de l'année

Les Potes au feu, à Namur

Le Meilleur New Concept de l'année

Bartolomeus, à Knokke-Heist

L'Artisan-Cuisinier de l'année

Michaël Rewens, du Bistrot du Nord à Anvers

Les Découvertes de l'année

À Bruxelles : La Bonne Chère (en centre-ville)

En Flandre : Blanc by Aytems (Sint Truidens)

En Wallonie : Quai n°4 (à Ath)

La Nouveauté remarquable de l'année

Le Pristine, de Sergio Herman, à Anvers

Les Meilleurs jeunes chefs de l'année

À Bruxelles : Kevin Lejeune, de La Canne en ville

En Wallonie : Stefan Jacobs, du Hors Champs, à Gembloux

En Flandre : David Grosdent, de l'Envie

