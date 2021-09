Pour la sixième fois, Gault&Millau présente sa sélection des meilleurs chocolatiers dans son guide annuel des chocolatiers. Le célèbre guide a couronné le "Chocolatier de l'année" pour la Flandre, Bruxelles et la Wallonie et a décerné le prix de la "Découverte de l'année" à une nouvelle découverte.

Cette année, le guide constate un engouement des chocolatiers en Belgique autour du bean to bar, sour la recherche des meilleures fèves et une torréfaction ellee aussi de plus en plus artisanale.

Parmi les nouvelles adresses testées par les inspecteurs du guide, Xocolate, à Bruxelles, semble avoir tiré son épingle du jeu et remporte le titre de la Découverte de l'année 2022 pour la Belgique. Depuis 2019, après une carrière de 33 ans et une reconversion manifestement réussie,Xavier Declerq fabrique dans son atelier des chocolats bio et équitables avec du cacao haïtien grand cru de la coopérative Feccano. Son objectif : contribuer à un monde plus juste et respectueux des droits de l'homme.

Les trois chocolatiers de l'année 2022 pour le pays sont :

Pour la Wallonie:

Bernard Schobbes à Chaumont-Gistoux. Ici aussi un reconverti, qui est passé en stage chez Jérôme Grimonpon à Uccle et Jean-Sébastien Jonné à L'Alchimie du Chocolat. Fin 2017, il ouvre sa propre boutique-atelier, où il confectionne des chocolats à partir d'ingrédients naturels et de qualité. Et le cycle entre la production et la vente extrêmement court.

Pour Bruxelles:

Vanessa Renard à Bruxelles . Après une carrière dans le secteur financier, Vanessa Renard a décidé, après plusieurs formations, de partir à la conquête du monde du chocolat à Bruxelles. Fin 2018, elle ouvre sa boutique-atelier au coeur d'Etterbeek.Sélection rigoureuse du chocolat, biologique et équitable, en provenance directe du Pérou, d'Haïti ou de Madagascar. Et une gamme de pralines, dont elle fait le reflet des cultures où les fèves de cacao sont cultivées. Cette chocolatière a aussi un goût prononcé pour le travail des épices.

Pour la Flandre:

Jannes Deduytschaever à GandCe dernier a fait ses armes auprès de grands maîtres tels que David Maenhout du Chocolatier M à Knokke et Joost Arijs à Gand. Jannes Deduytschaever a rapidement ajouté sa touche personnelle à cet enseignement pour donner à son travail une identité. Il a ouvert sa propre enseigne en 2020 pour un démarrage en douceur avec une oeuvre personnelle qui se distingue par sa créativité et son raffinement.

